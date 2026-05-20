BITCOIN (BTC)

Bitcoin haftayı %5,7 düşüşle kapattı, Nisan TÜFE verisi sonrası Fed faiz indirim beklentileri silindi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin haftalık bazda %5,7 geriledi, ETF’lerden 1 milyar dolar çıktı.
  • ABD enflasyonu beklentileri aşınca Fed’in faiz indirimi umutları azaldı.
  • Ethereum’da kayıplar %10’u aştı, ETF’ler de çıkış gördü.
  • 🔎 Ama asıl dikkat çeken, makro baskının $BTC ve genel kripto piyasasında güçlü satışlara yol açması oldu.
Nisan ayında açıklanan ABD enflasyon verileri, hem kripto para piyasasında hem de geleneksel finansal varlıklarda algıyı değiştirdi. Yıllık tüketici fiyat endeksi (TÜFE) %3,8 seviyesinde açıklandı ve piyasa beklentilerini aştı. Bu gelişme, 2026 yılı için daha önce öngörülen Fed faiz indirimlerinin gündemden çıkmasına yol açtı ve yatırımcı duyarlılığını olumsuz etkiledi.

Enflasyon baskısı ve piyasa tepkileri

Beklentileri aşan enflasyon rakamı, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde sert yükselişe yol açtı. Getiri oranı 28 baz puan artarak %4,58’e ulaşırken, bu seviye Eylül 2025’ten bu yana en yüksek seviyeler arasında dikkat çekti. Çekirdek enflasyonun aylık %0,4 artış göstermesiyle birlikte, fiyat baskılarının gevşemediği yorumu öne çıktı. Ayrıca, son üç yılda ilk kez reel ücretler negatife döndü. Bu durum, tüketicinin alım gücündeki zedelenmeyle birlikte riskli varlıklarda satışların artmasına neden oldu.

Borsalar ve kripto para piyasaları, artan makroekonomik gerilimi fiyatlarken, Brent petrol haftayı %8,6 yükselişle geçirdi. Altında ise %3,8’lik değer kaybı yaşandı. Uzun vadeli ABD tahvilleri %2,8 oranında gerilerken, enflasyona neden olan varlıklar haftanın kazananı oldu.

Mini sözlük: FOMC, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası’nın (Fed) para politikalarını belirleyen komitesidir. Yılda sekiz kez toplanan bu kurul, faiz oranlarını ve ekonomik projeksiyonları belirlemede önemli rol oynar.

Kripto piyasasında sert fiyat hareketleri

Kripto varlıklar, makro baskı altında geleneksel piyasalara göre çok daha sert hareketler gösterdi. Bitcoin haftalık bazda %5,7 düşerek, 78.000 dolar seviyesinde haftayı tamamladı. Hafta içerisinde 82.000 doları test etmesinin ardından hızla geri çekildi. Hafta sonuna doğru ise fiyatının 77.000 dolara kadar düştüğü gözlendi.

Ethereum ise haftayı %10,2 kayıpla geçirdi. Bitcoin karşısında da değer kaybeden ETH/BTC oranı 0,0275’e kadar geriledi. Bu süreçte piyasa volatilitesinin arttığı, kaldıraçlı işlemlerde büyük tasfiyeler yaşandığı ifade edildi. Sadece uzun pozisyonlarda 584 milyon dolarlık tasfiye olurken, toplamda 657 milyon doların piyasadan silindiği belirtildi.

Bitcoin ETF’lerinde çıkışlar ve kurumsal hareketler

Spot Bitcoin ETF’leri altı haftalık kesintisiz girişin ardından, son yedi günde toplamda 1 milyar dolar tutarında çıkış kaydetti. Ethereum ETF’lerinde ise 255 milyon dolarlık bir çözülme yaşandı. Glassnode tarafından yayımlanan verilere göre, kurumlar yükseliş ortamında satışa geçti ve yedi günlük ortalamada günlük -88 milyon dolarlık çıkış görüldü. Bu değer, Şubat ortasından bu yana en olumsuz net akış olarak kayıtlara geçti.

“Kaldıraçlı pozisyonlar piyasada belirleyici olduğunda, düşüşler çok hızlı yaşanabiliyor.” değerlendirmesine yer verildi.

Bitcoin için teknik olarak 76.000 – 78.000 dolar aralığı önemli bir destek olarak görülüyor. 75.000 doların altına sarkılması halinde, düşüş 70.000 dolar bandına kadar devam edebilir.

Makro ve siyasi gelişmeler

Siyasi cephede Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında düzenlenen zirvede piyasaları rahatlatacak somut bir uzlaşmaya varılamadı. Beklentinin aksine sadece yapıcı ve stratejik istikrar vurgusu yapan bir çerçeve açıklandı. Çin tarafından Tayvan’a yönelik yeni bir uyarı paylaşılırken, ABD ise İran konusunda Çin’in desteğini istemediğini duyurdu.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanlığı’na Kevin Warsh, 54’e karşı 45 oyla yeni başkan olarak onaylandı. Warsh’ın yaklaşımlarının daha şahin olduğu biliniyor. 16-17 Haziran’daki FOMC toplantısında ekonomiyle ilgili yeni projeksiyonları sunması bekleniyor.

Tokenlaştırılmış ABD Hazine tahvilleri zincir üzerinde 15 milyar dolarlık güncel hacme ulaşarak büyümesini sürdürdü. CLARITY Act olarak bilinen yasa tasarısının ise Senato Genel Kurulu’nda görüşülmesi gündemde.

VarlıkHaftalık Getiri (%)
Bitcoin-5,7
Ethereum-10,2
Brent Petrol+8,6
Altın-3,8
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
