Ethereum, Bitcoin’e karşı son iki yılın en büyük değer farkını gördü

Kripto para dünyasında Ethereum ile diğer altcoinler, Bitcoin’in performansına kıyasla geride kalmayı sürdürüyor. JPMorgan’ın son araştırmasına göre, Ethereum’un fiyat hareketleri ve kurumsal yatırım akışları, sektörün 2025 Ekim’inde yaşadığı geniş çaplı risk azaltma döneminden bu yana sürekli olarak Bitcoin’in gerisinde seyrediyor.

Ethereum ve Bitcoin arasında açık fark

2024 yılında küresel piyasalar, enflasyon kaygıları ve azalan risk iştahı nedeniyle genel olarak baskı altındaydı. Fakat Bitcoin’in toparlanma süreci dikkat çekici seviyede hızlı gerçekleşti. JPMorgan yönetici direktörü Nikolaos Panigirtzoglou liderliğindeki araştırma ekibi, özellikle kurumsal yatırımcıların tercihleriyle iki varlık arasındaki farkın büyüdüğüne işaret etti. Spot Bitcoin ETF’leri, geçmişte yaşanan çıkışların yaklaşık üçte ikisini tekrar toplarken; spot Ether ETF’leri ise yalnızca üçte bir oranında kayıplarını geri alabildi.

Bu farklılığın daha net anlaşılabilmesi için ETF performanslarının özet bir karşılaştırması aşağıda verilmiştir:

Varlık ETF Sermaye Geri Alımı Bitcoin Yaklaşık %66 Ethereum %33 civarı

Kurumsal yatırımcılar ve ağ güncellemeleri

JPMorgan’ın incelemesine göre, hem kripto ölçüm fonları hem de emtia danışmanları gibi büyük yatırım kuruluşları, Bitcoin ve Ethereum’da pozisyonlarını bir miktar azaltmış durumda.

Ethereum cephesindeki beklenti ise önümüzdeki yıl Glamsterdam ve Hegota gibi önemli ölçeklenebilirlik güncellemelerine odaklanıyor. Analistler, önceki büyük ağ güncellemelerinde olduğu gibi, yeni geliştirmelerin zincir üstü kullanıma kayda değer bir ivme kazandırmasının zor olduğunu düşünüyor.

Mini sözlük: ETF (Exchange Traded Fund/ Borsa Yatırım Fonu), bir varlığı veya varlık sepetini borsada işlem görebilir hisse şeklinde sunan bir finansal üründür. Spot ETF’lerde, ilgili varlığın kendisi fiziksel olarak tutulur, bu da fiyattaki hareketlerin birebir fon fiyatına yansımasını sağlar.

DeFi ve kurumsal güven problemi

JPMorgan tarafından hazırlanan ayrı bir raporda, tekrarlayan güvenlik açıklarının merkeziyetsiz finans (DeFi) alanında kurumsal sermaye girişlerini engellediği belirtiliyor. Geleneksel finans kurumları, artan riskler nedeniyle DeFi ekosistemine soğuk yaklaşıyor; bireysel olaylar ise kısa sürede daha geniş likidite dalgalanmalarına yol açıyor.

JPMorgan araştırmacıları, “Yineleyen güvenlik ihlalleri, DeFi ekosisteminde geleneksel finansı temsil eden büyük kurumların sermaye ayırmasını önemli ölçüde sınırlıyor” değerlendirmesini yaptı.

Kurumsal Bitcoin alımları ön planda

Araştırma birimi, son dönemde Bitcoin’e yönelik büyük şirket yatırımlarını da öne çıkardı. Özellikle MicroStrategy adını değiştirerek Strategy olarak faaliyet gösteren yazılım şirketi, elindeki varlıkları genişletme konusunda dikkat çekiyor. JPMorgan hesaplamalarına göre, mevcut alım hızını koruması halinde Strategy’nin 2026 yılında Bitcoin için toplam 30 milyar dolarlık bir alım gerçekleştirmesi mümkün görünüyor.

MicroStrategy, Nasdaq’ta işlem gören ve uzun süredir bilançolarında yüksek miktarda Bitcoin tutan bir kurumsal yazılım şirketi olarak öne çıkıyor. Şirketin agresif Bitcoin alım politikası, genellikle piyasada örnek olarak gösteriliyor.