Ethereum son yedi günde %10’dan fazla değer kaybederek 2.110 dolar sınırına geriledi

Ethereum, geçtiğimiz hafta boyunca %10’u aşan bir düşüş yaşayarak yaklaşık 2.110 dolara kadar geriledi. Bu süreçte, büyük kripto paraların çoğu Ethereum’dan daha iyi bir performans göstermeyi başardı. Son 24 saatte ise hafif bir toparlanma gözlense de, genel görünümde kırılganlık devam ediyor. Özellikle ABD Hazine tahvili getirilerindeki yükseliş, kripto varlıklarının tamamında sert satışları tetikledi.

ABD tahvil ve enflasyon rüzgarı kriptoyu vurdu

Finansal piyasalarda son dönemde ABD’nin 30 yıllık Hazine tahvil faizi %5,19 seviyesine çıkarak 2007’den bu yana en yüksek noktasına ulaştı. Bunun yanında Japonya’nın 10 yıllık devlet tahvil faizi de tarihinde ilk kez %2,81’e çıktı. Bu gelişmeler, yatırımcıların daha güvenli ve getiri sağlayan varlıklara yönelmesine yol açtı; risk iştahındaki azalma ise dijital varlıklar üzerinde baskı oluşturdu.

Kripto piyasasında geçen hafta Ethereum tarafında 700 milyon doları aşan uzun pozisyon tasfiyesi gerçekleşti. Bitcoin’deki tasfiyeler de yüksek seyretti ancak Ethereum’un maruz kaldığı hacim daha büyüktü.

Vadeli işlem piyasasındaki hacimli satış dalgası, yatırımcıların kaldıraçlı pozisyonlarını kapatmasına sebep olurken, teknik göstergeler de kısa vadede aşağı yönlü baskının artabileceğine işaret etti.

Blockchain veri akışı: Orta ve büyük cüzdanlardan yüklü çıkış

Blokzincir analiz platformu CryptoQuant’ın verilerine göre, 100 ile 10.000 ETH arasında bakiyeye sahip cüzdanlar 11-18 Mayıs arasında toplam 386.000 ETH’yi hareket ettirdi. Daha önceki aylarda da benzer satışların sürdüğü görülüyordu.

Tek başına “balina” olarak adlandırılan büyük cüzdanlar, ilk etapta düşüş sırasında 330.000 ETH alım yaptı, ancak kısa sürede bu adreslerde de 60.000 ETH’lik bir azalma kaydedildi. Bu da mevcut fiyat seviyelerinde güven eksikliğine işaret ediyor.

Analist Ali Charts, geçtiğimiz iki ayda 10.000’den fazla ETH bulunduran yaklaşık 60 büyük cüzdanın, bakiyelerini ya tamamen boşalttığını ya da önemli ölçüde konsolide ettiğini belirtti. Yüklü miktarda coin borsalara taşındığı için, fiyatın 2.000 dolar bandı altında daha fazla gerileme ihtimaline dikkat çekildi.

Mini sözlük: Balina, kripto piyasasında büyük miktarda coin bulunduran ve piyasadaki fiyatlamada önemli etkisi olabilen cüzdanlara verilen isimdir. Genellikle balina hareketleri piyasa duyarlılığı açısından kritik görülür.

Teknik görünüm: Kırılganlık sürüyor

Günlük grafikte Ethereum’un fiyatı, 20, 50 ve 100 günlük üstel hareketli ortalamalarının (EMA) tamamının altında bulunuyor; bu ortalamalar 2.245-2.333 dolar aralığında. Göreceli Güç Endeksi (RSI) 34; Stokastik Osilatör ise 12 değerinde. Bu seviyeler, yakın vadede satış baskısının sürdüğünü ve dönüş sinyalleri alınmadığını gösteriyor.

Kripto analisti Crypto Patel, sosyal medya hesabında 2.170 dolardaki yukarı yönlü trend çizgisinin kırıldığını ve bu seviye üzerinde kalınamadıkça 1.500 doların önümüzdeki ana hedef olabileceğini ifade etti. Mevcut yapı bozulursa, 2.327 doların yeni geçersiz kılma noktası olacağı vurgulandı.

Kısa vadede 2.120 dolar ve 2.150 dolar seviyeleri direnç olarak öne çıkarken, aşağıda 2.085 ve 2.075 dolar seviyeleri ilk destek noktaları olarak takip ediliyor. Psikolojik olarak ise 2.000 dolar kritik eşik konumunda.

Endeks Değer Yorum Fiyat 2.108 $ Güncel işlem seviyesi RSI 34 Aşırı satış bölgesine yakın Stokastik 12 Yataya yakın, kısa süreli toparlanma ihtimali zayıf Direnç (ilk/ikinci) 2.120 / 2.150 $ Kısa vadede aşılması gereken seviyeler Destek (ilk/ikinci) 2.085 / 2.075 $ Altına inilirse düşüş hızlanabilir

20 Mayıs itibarıyla, Ethereum’un fiyatı hâlâ 2.108 dolar seviyesinin hemen üzerinde seyrediyor. Zincir verileri ile teknik analiz, yatırımcıların temkinli davranmasının önümüzdeki günlerde de devam edebileceğine işaret ediyor.