Ethereum (ETH)

Ethereum son yedi günde %10’dan fazla değer kaybederek 2.110 dolar sınırına geriledi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Son yedi günde $ETH %10’dan fazla değer kaybı yaşadı ve 2.110 dolara geriledi.
  • Fed faizleri ve ABD tahvil getirilerindeki artış, kripto piyasasında güçlü satış dalgası başlattı.
  • Büyük cüzdanların ETH satışları dikkat çekiyor, balinalar net şekilde pozisyon azaltıyor.
  • ⚡ Kritik seviyeler hızla test ediliyor; 2.000 doların altına inilmesi aşağı yönlü hareketi hızlandırabilir.
COINTURK

Ethereum, geçtiğimiz hafta boyunca %10’u aşan bir düşüş yaşayarak yaklaşık 2.110 dolara kadar geriledi. Bu süreçte, büyük kripto paraların çoğu Ethereum’dan daha iyi bir performans göstermeyi başardı. Son 24 saatte ise hafif bir toparlanma gözlense de, genel görünümde kırılganlık devam ediyor. Özellikle ABD Hazine tahvili getirilerindeki yükseliş, kripto varlıklarının tamamında sert satışları tetikledi.

İçindekiler
1 ABD tahvil ve enflasyon rüzgarı kriptoyu vurdu
2 Blockchain veri akışı: Orta ve büyük cüzdanlardan yüklü çıkış
3 Teknik görünüm: Kırılganlık sürüyor

ABD tahvil ve enflasyon rüzgarı kriptoyu vurdu

Finansal piyasalarda son dönemde ABD’nin 30 yıllık Hazine tahvil faizi %5,19 seviyesine çıkarak 2007’den bu yana en yüksek noktasına ulaştı. Bunun yanında Japonya’nın 10 yıllık devlet tahvil faizi de tarihinde ilk kez %2,81’e çıktı. Bu gelişmeler, yatırımcıların daha güvenli ve getiri sağlayan varlıklara yönelmesine yol açtı; risk iştahındaki azalma ise dijital varlıklar üzerinde baskı oluşturdu.

Kripto piyasasında geçen hafta Ethereum tarafında 700 milyon doları aşan uzun pozisyon tasfiyesi gerçekleşti. Bitcoin’deki tasfiyeler de yüksek seyretti ancak Ethereum’un maruz kaldığı hacim daha büyüktü.

Vadeli işlem piyasasındaki hacimli satış dalgası, yatırımcıların kaldıraçlı pozisyonlarını kapatmasına sebep olurken, teknik göstergeler de kısa vadede aşağı yönlü baskının artabileceğine işaret etti.

Blockchain veri akışı: Orta ve büyük cüzdanlardan yüklü çıkış

Blokzincir analiz platformu CryptoQuant’ın verilerine göre, 100 ile 10.000 ETH arasında bakiyeye sahip cüzdanlar 11-18 Mayıs arasında toplam 386.000 ETH’yi hareket ettirdi. Daha önceki aylarda da benzer satışların sürdüğü görülüyordu.

Tek başına “balina” olarak adlandırılan büyük cüzdanlar, ilk etapta düşüş sırasında 330.000 ETH alım yaptı, ancak kısa sürede bu adreslerde de 60.000 ETH’lik bir azalma kaydedildi. Bu da mevcut fiyat seviyelerinde güven eksikliğine işaret ediyor.

Analist Ali Charts, geçtiğimiz iki ayda 10.000’den fazla ETH bulunduran yaklaşık 60 büyük cüzdanın, bakiyelerini ya tamamen boşalttığını ya da önemli ölçüde konsolide ettiğini belirtti. Yüklü miktarda coin borsalara taşındığı için, fiyatın 2.000 dolar bandı altında daha fazla gerileme ihtimaline dikkat çekildi.

Mini sözlük: Balina, kripto piyasasında büyük miktarda coin bulunduran ve piyasadaki fiyatlamada önemli etkisi olabilen cüzdanlara verilen isimdir. Genellikle balina hareketleri piyasa duyarlılığı açısından kritik görülür.

Teknik görünüm: Kırılganlık sürüyor

Günlük grafikte Ethereum’un fiyatı, 20, 50 ve 100 günlük üstel hareketli ortalamalarının (EMA) tamamının altında bulunuyor; bu ortalamalar 2.245-2.333 dolar aralığında. Göreceli Güç Endeksi (RSI) 34; Stokastik Osilatör ise 12 değerinde. Bu seviyeler, yakın vadede satış baskısının sürdüğünü ve dönüş sinyalleri alınmadığını gösteriyor.

Kripto analisti Crypto Patel, sosyal medya hesabında 2.170 dolardaki yukarı yönlü trend çizgisinin kırıldığını ve bu seviye üzerinde kalınamadıkça 1.500 doların önümüzdeki ana hedef olabileceğini ifade etti. Mevcut yapı bozulursa, 2.327 doların yeni geçersiz kılma noktası olacağı vurgulandı.

Kısa vadede 2.120 dolar ve 2.150 dolar seviyeleri direnç olarak öne çıkarken, aşağıda 2.085 ve 2.075 dolar seviyeleri ilk destek noktaları olarak takip ediliyor. Psikolojik olarak ise 2.000 dolar kritik eşik konumunda.

EndeksDeğerYorum
Fiyat2.108 $Güncel işlem seviyesi
RSI34Aşırı satış bölgesine yakın
Stokastik12Yataya yakın, kısa süreli toparlanma ihtimali zayıf
Direnç (ilk/ikinci)2.120 / 2.150 $Kısa vadede aşılması gereken seviyeler
Destek (ilk/ikinci)2.085 / 2.075 $Altına inilirse düşüş hızlanabilir

20 Mayıs itibarıyla, Ethereum’un fiyatı hâlâ 2.108 dolar seviyesinin hemen üzerinde seyrediyor. Zincir verileri ile teknik analiz, yatırımcıların temkinli davranmasının önümüzdeki günlerde de devam edebileceğine işaret ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

By COINTURK
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
