Ethereum (ETH)

Ether son bir haftada %8,7 düşerken Bitmine 71.672 ETH daha satın aldı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitmine, Ether fiyatı 2.200 dolar altına inince 71.672 ETH daha topladı.
  • 🤔 Şirket, toplam varlıkta 5,2 milyon Ether seviyesine ulaştı ve %5’lik piyasa payı hedefini koruyor.
  • 🐋 Kıdemli bir $ETH balinası da uzun süre sonra yeniden alım yaptı.
  • 🚀 En kritik nokta: Analist raporları, Ether’de yıl sonu için hem yükseliş hem de düşüş senaryolarına işaret ediyor.
Kripto para piyasasında dalgalı seyreden Ether (ETH) fiyatlarını fırsat olarak gören Bitmine Immersion Technologies, son fiyat düşüşünü değerlendirerek portföyüne 71.672 yeni Ether eklediğini açıkladı. Bitmine İcra Kurulu Başkanı Tom Lee, geçtiğimiz hafta ETH’nin 2.200 doların altına gerilemesini cazip bir alım fırsatı olarak gördüklerini belirtti.

İçindekiler
1 Bitmine Ether toplama hedefini sürdürüyor
2 Piyasa hareketleri ve balina etkisi
3 Analist beklentileri ve fiyat tahminleri

Bitmine Ether toplama hedefini sürdürüyor

Son bir haftada Ether fiyatı 2.081 ile 2.341 dolar arasında dalgalanırken, 2.128 dolar seviyesinden işlem gördü ve aynı dönem için %8,7 değer kaybetti. CryptoAppsy ekranlarına yansıyan güncel verilere göre, Ether fiyatı Salı günü 2.128 dolardan alıcı buldu.

Tom Lee yaptığı açıklamada, “Geçen hafta 71.672 ETH’yi portföyümüze dahil ettik. ETH’nin kısa süreli gerilemesine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Bitmine’in toplam piyasa arzının %5’ine ulaşması 2026 yılı içinde gerçekleşebilir” ifadesini kullandı.

Lee, son haftalarda Ether’in fiyatındaki düşüşleri değerlendirdiklerini ve ilerleyen aylarda hedeflenen %5’lik piyasa payına ulaşmayı amaçladıklarını açıkladı.

Bitmine, Ether odaklı en büyük hazine şirketi olma özelliğine sahip. Geçmişte olduğu gibi piyasanın zayıf olduğu dönemlerde de ETH biriktirmeye devam ediyor. Bu yaklaşım, genellikle Bitcoin’i portföyünde tutması ve uzun vadede artırmayı hedeflemesiyle bilinen Michael Saylor’ın şirketine benzetiliyor.

Şirketin toplamda 5,2 milyondan fazla Ether’i bulunuyor ve hedefi, Ether’in toplam dolaşımdaki arzının %5’ine –yani yaklaşık 120,7 milyon ETH’nin 6 milyonuna– ulaşmak.

Piyasa hareketleri ve balina etkisi

Bitmine’in hamlesinin yanı sıra, Ethereum blokzincirini analiz eden platform Lookonchain’in aktardığına göre, “OG whale” olarak bilinen ve on yılı aşkın süredir piyasada olan büyük bir yatırımcı, geçen yıl sattığı Ether’leri yeniden toplamaya başladı.

Bu yatırımcının hafta sonunda 1.951 Ether’i, 2.182 dolar fiyatından satın aldığı bildirildi. Lookonchain, söz konusu balinanın alım yapmaya devam edebileceğini tahmin etti.

Analist beklentileri ve fiyat tahminleri

ETH fiyatı, Ağustos 2025’te 4.946 dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek değerini görmüş, ancak oradan bu yana yaklaşık %57 oranında gerilemiş durumda. Analistler ise yıl sonuna kadar Ether’de yeni yükselişler olabileceği görüşünde.

Citigroup mart ayında yayımladığı analizde, Ether’in 12 ay içinde 3.175 dolara çıkabileceğini öngördü. Daha olumlu senaryoda ise, stabilcoin ve tokenizasyon ilgisine bağlı olarak fiyatın 4.488 dolara kadar yükselmesi bekleniyor.

CoinGecko, tahmin piyasası verilerinden yola çıkarak Ether’in yıl sonunda 1.500 dolara gerileme olasılığını %48 olarak verirken, 3.500 doları aşma şansının ise %25 olduğunu vurguladı.

Ek olarak, uluslararası yatırım bankası Standard Chartered’ın dijital varlıklar raporunda ise, Ether’in yıl sonunda 7.500 dolar seviyelerine ulaşabileceği ileri sürülmüştü. Bankanın araştırma birimi başkanı Geoffrey Kendrick, bu öngörünün blokzinciri ve zincir üstü ürünlerin hızla yaygınlaşmasına dayandığını ifade etti.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yorum Yazın

