Ethereum kısa vadeli yükselen trendi kaybetti düşüş baskısı arttı

Ethereum son günlerde kısa vadede güç kaybederek önemli bir yükselen trend çizgisinin altına sarktı. Fiyat hareketlerindeki bu zayıflama, piyasada düşüş eğilimini öne çıkardı. Analistler, Ethereum’un kısa vadede satıcıların kontrolüne geçtiğini ancak belirli seviyelerin yeniden test edilmesinin toparlanma ihtimalini canlı tuttuğunu dile getiriyor.

Kısa Vadede Satıcılar Baskın Hale Geldi

Son veriler, Ethereum’da kısa vadeli yükselen yapının bozulduğunu ortaya koyuyor. More Crypto Online tarafından paylaşılan ETH/USD grafiğine göre fiyat 2.108 dolar seviyelerine gerilerken, nisan ayındaki düşük seviyeden başlayan kısa süreli yukarı hareket yapılamadı. Bu kırılma, kısa vadede satıcıların hakimiyetini pekiştirdi.

Aynı grafikte, Ethereum’un geçtiğimiz dönemde 4.700 ila 5.000 dolar aralığına kadar yükselen ana zirvesinden başlayan büyükçe bir alçalan trend çizgisinin de altında işlem gördüğü dikkat çekiyor. Fiyat daha önce bu çizgiyi aşma girişiminde bulunsa da başarılı olamadı.

Analistler, piyasada kısa vadeli aşağı trendin “C-dalgası”nı başlatmaya çalışan ayıların öne çıktığını belirtiyor. Bununla birlikte, nisan ayından itibaren yaşanan düşüşün yalnızca üç dalga ile sınırlı olması, olası bir “B-dalgası” düzeltmesinin hala devreye girebileceğine işaret ediyor.

Destek ve Direnç Bölgeleri

Ethereum fiyatının üstünde bulunduğu direnç alanları arasında 2.655 ile 3.236 dolar aralığı öne çıkıyor. Bu bölge; yüzde 100, yüzde 123,6, yüzde 138 ve yüzde 161,8 Fibonacci uzatma seviyelerini kapsıyor. Daha yukarıda ise 3.332 ve 3.970 dolar bandı daha geniş bir direnç alanı oluşturuyor.

Fakat mevcut durumda Ethereum’un yeniden 2.200–2.300 dolar seviyelerini kazanması ve alçalan sarı trend çizgisini aşması gerekiyor. Aksi takdirde kısa vadeli baskı devam ediyor ve fiyatın düşük seviyelerde kalması muhtemel gözüküyor.

Aşağı tarafta ise 1.650–1.800 dolar bandı ana destek bölgesi olarak öne çıkıyor. Eğer Ethereum fiyatı 2.200–2.300 dolar aralığını tekrar ele geçiremezse, daha keskin bir satış dalgası ile bu destek alanına çekilebileceği değerlendiriliyor.

Olası Tersine Dönüş Sinyalleri

Buna karşılık, piyasadaki alternatif teknik analizler olası bir pozitif senaryoya da işaret ediyor. Ray isimli analizciye göre, Ethereum mevcut düşüş baskısının ardından potansiyel bir “yükseliş dönüşü” (bullish reversal) formasyonu oluşturmaya başlamış olabilir.

Analizlerde, Ethereum’un kısa vadedeki zayıf görünümünü bir toparlanma ile geri çevirebileceğine dair işaretler yer alırken, bunun için net bir yukarı kırılım şartı bulunduğu belirtiliyor. Ray’in paylaşımında, kuvvetli bir direnç bölgesinin aşılmasının alıcıların yeniden piyasayı kontrol etmesi için önemli olduğu vurgulandı.

Bu yaklaşım, ETH’de satıcıların baskın olduğu önceki senaryoya ek olarak, olası bir olumlu dönüşün de gündemde olduğunu gösteriyor. Yani, fiyat belirli direnç noktalarını aştığı takdirde alıcıların üstünlüğü yeniden sağlanabilir.

Sonuç olarak, Ethereum şu anda önemli teknik seviyelerin altında bulunuyor. Trendin yeniden yukarı dönmesi için direnç bölgelerinin temiz şekilde aşılması temel gereklilik olarak öne çıkıyor. Şayet bu başarılamazsa, kısa vadeli aşağı yönlü baskının sürmesi bekleniyor.