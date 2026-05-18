RIPPLE (XRP)

Goldman Sachs, XRP ve Solana ETF’lerinden tümünü çıkardı toplam 700 milyon dolarla Bitcoin ETF’lerinde kaldı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Goldman Sachs, XRP ve Solana ETF yatırımlarını sıfırladı.
  • 🏦 Kurum Bitcoin ETF’lerinde yaklaşık 700 milyon dolar tutarında pozisyona sahip.
  • 📈 $BTC dışında Ether ETF’lerinde de varlığını sürdürüyor.
  • ℹ️ En önemli nokta; kripto şirket hisselerinde portföy değişikliğiyle dikkat çekiyor.
COINTURK

ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs, 2026’nın ilk çeyreğinde kripto para odaklı borsa yatırım fonlarındaki (ETF) yatırımlarında önemli değişikliğe gitti. Bankanın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) gönderdiği ve 2026 ilk çeyreğini kapsayan Form 13F raporunda, XRP bağlantılı hiçbir ETF’ye sahip olmadığı görüldü.

İçindekiler
1 Kapsamlı ETF portföyü değişikliği
2 Bitcoin ve Ether ETF’lerinde güçlü duruş
3 Kripto şirket hisseleri ve diğer varlık hamleleri

2025’in son çeyreğinde açıklanan önceki raporda ise Goldman Sachs, Bitwise, Franklin Templeton, Grayscale ve 21Shares tarafından sunulan XRP ETF’lerinde toplam 154 milyon dolar tutarında bir pozisyon taşıyordu. Banka 2025 sonunda XRP ETF’lerinde en fazla paya sahip kurum olarak öne çıkmıştı.

Kapsamlı ETF portföyü değişikliği

Mart 2026 itibarıyla hem XRP hem de Solana ETF’lerine ait hiçbir pozisyon kalmadı. Benzer şekilde banka, daha önce portföyünde bulundurduğu Grayscale Solana Trust ETF, Bitwise Solana Staking ETF ve Fidelity Solana Fund gibi Solana temelli fonları da tamamen elden çıkardı.

XRP ve Solana bağlantılı ETF’ler, 2025’in sonlarına doğru piyasaya sürülmüş; bu dönemde Bitcoin ve Ether’in yanı sıra yeni kripto paralara dayalı fonlar yatırımcılara sunulmaya başlanmıştı. Solana ETF’lerinin ilk ticareti 2025 Ekim sonunda başlarken, spot XRP ETF’leri ise kasım ortasında işlem görmeye başlamıştı.

13F raporları, büyük kurumsal yatırımcıların dijital varlıklara ne ölçüde ilgi gösterdiğini anlamak için yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor. Goldman Sachs, bu çeyrekte XRP ve Solana ürünlerinden çıkış yaparken, diğer dijital varlık ETF’lerine olan kurumsal ilgi genel hatlarıyla devam etti.

Bitcoin ve Ether ETF’lerinde güçlü duruş

Goldman Sachs, XRP ve Solana ETF’lerinden tamamen çıkmasına rağmen, Bitcoin ve Ether ETF’lerinde önemli tutarda varlık bulundurmayı sürdürdü. Banka, BlackRock’ın iShares Bitcoin Trust ETF’sinde (IBIT) yaklaşık 690 milyon dolar ve Fidelity’nin Wise Origin Bitcoin Fund’ında (FBTC) 25 milyon dolar tutarında paya sahip. Bu miktarlar, çeyrek içinde yaklaşık %10 azaltılmış olmasına rağmen, bankanın kripto ETF yatırımlarında Bitcoin’in öncelikli yerini koruduğunu ortaya koyuyor.

Ethereum tabanlı iShares Ethereum Trust’ta (ETHA) ise yaklaşık %70 oranında gerileme yaşandı. Goldman Sachs’ın ETHA’daki payı yaklaşık 7,2 milyon adet hisseyle 114 milyon dolar seviyesine indi.

Kripto şirket hisseleri ve diğer varlık hamleleri

Goldman Sachs, kripto sektörüyle bağlantılı şirket hisselerinde ise farklı bir rota izliyor. Bu alanda en dikkat çekici artış, Circle Internet Group hisselerinde 249’luk ve Galaxy Digital’da %205’lik yükseliş oldu. Yine çeyrek boyunca Coinbase Global, Robinhood Markets ve PayPal Holdings hisselerindeki paylarda da artış gerçekleşti.

Banka aynı dönemde, BitMine Immersion Technologies, Bit Digital ve Riot Platforms gibi büyük madencilik ve altyapı şirketlerinde tutarını azalttı. Ayrıca MicroStrategy ve IREN hisselerinde de küçülmeye gitti.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

