Bank of England ve FCA, tokenizasyon ve 7/24 ödeme hamlesi için kamuoyu görüşüne açıldı

İngiltere Merkez Bankası ile Finansal Davranış Otoritesi, ülkenin finansal piyasalarında tokenizasyonun kullanımıyla ilgili yeni bir yaklaşım sundu ve bu konuda kamuoyunun görüşlerini bekliyor. Tokenizasyon, gerçek dünyadaki varlıkların blokzinciri teknolojisiyle dijital ortama aktarılması süreci olarak biliniyor. Bu teknoloji sayesinde geleneksel finansal enstrümanların daha etkin ve yenilikçi biçimde piyasaya sürülmesi, alınıp satılması ve mutabakatı mümkün olabiliyor.

Ekonomik büyüme ve inovasyon hedefi

Her iki kurumun ortak açıklamasında, kamu ve özel sektörün finansal altyapılarda bu yenilikçi teknolojiyi kullanmasının ekonomik büyümeye ve inovasyona katkı sağlayacağına değinildi. Regülatörler ayrıca, mevcut kurallar ve altyapının tokenizasyonun güvenli biçimde kullanımına ne ölçüde destek verdiği veya engel oluşturduğu konusunda görüş toplamayı planlıyor. Görüş bildirmek isteyenler için son tarih 3 Temmuz olarak açıklandı.

Tokenizasyonun toptan piyasalarda önemli bir dönüşüm potansiyeline sahip olduğu ve varlıkların ihraç edilmesi, işlem görmesi ile mutabakat süreçlerini yeniden şekillendirebileceği vurgulandı. Ayrıca, şirketlerin bu teknolojiyi benimsemesiyle maliyetlerin azalması, riskin düşmesi ve yeni hizmetlerin sunulmasının önünün açılabileceği belirtildi.

Ödeme sistemlerinde kapsamlı değişiklikler gündemde

Merkez Bankası, ödeme sistemlerinde köklü değişiklikler planlıyor. Özellikle, yüksek tutarlı ve zaman açısından hassas ödemeler için kullanılan CHAPS sistemi ile merkezi ödeme ağı RTGS’nin, 2027 Eylül’den itibaren 12 saatlik hafta içi döngüsünü gece 01:30’a kadar uzatacağı duyuruldu. Bu düzenleme, Asya piyasalarıyla saat farkını azaltacak şekilde tasarlandı. CHAPS ve RTGS, İngiltere’nin banka transferlerinde ve büyük ölçekli finansal işlemlerde temel taşlardan biri olarak biliniyor.

Ayrıca, 2029 yılından önce Pazar ve resmi tatillerde de mutabakat imkanı sunulmasının; 2031’e kadar ise hafta içi günlerde 22 saat kesintisiz işlem penceresine geçilmesinin hedeflendiği belirtildi. Banka, söz konusu düzenlemeler için kamuoyundan 10 Ağustos’a kadar görüş bekliyor.

Fon tokenizasyonu ve stablecoin adımları

Geçtiğimiz ay FCA, fon tokenizasyonuna ilişkin bir politika metni yayımlamıştı. Bu metne göre, blokzincir üzerindeki kayıtlar artık şirketler için ana defter olarak kabul edilebilecek. Böylece, işlemlere ilişkin ayrı bir kaydın blokzincirin dışında tutulması zorunluluğu ortadan kalktı. Bu gelişme, finans sektöründe dijital kayıtlara duyulan güvenin arttığını gösteriyor.

Düzenleyiciler ayrıca, stablecoin kullanımıyla ilgili geçici bir yol haritası açıkladı. FCA’nın açıklamasında, yeni kripto mevzuatının Ekim 2027’de yürürlüğe girmesi öncesinde, stablecoinlerin birim işlemlerinde kullanılmasına imkan tanıyacak düzenleme değişiklikleri üzerinde çalışıldığı belirtildi. Stablecoin’ler, değerini genellikle sabit para birimlerine endeksleyen dijital varlıklar olup, kripto ödeme sistemlerinde istikrar sağlama amacıyla geliştiriliyor.