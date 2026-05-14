Senato’da dijital varlıkların düzenlenmesine yönelik Clarity Act kritik oyla bir adım daha ilerledi

ABD’de kripto para sektörünün Washington’daki en temel hedeflerinden biri için önemli bir eşik aşıldı. Dijital Varlık Piyasası Açıklık Yasası (Clarity Act), dört ayı aşkın süredir komitede bekletildikten sonra Senato Bankacılık Komitesi’nde yapılan oylamayla bir sonraki aşamaya taşındı. Sektör için kritik görülen yasa tasarısının ilerlemesi, kripto para dünyasında siyasi dengelerin nasıl şekillendiğine dair önemli ipuçları taşıyor.

Komitede son dakika uzlaşısı ve kritik oylama

Perşembe günü Senato Bankacılık Komitesi’nde yapılan ve son ana dek belirsizliğini koruyan oylama, eklenen yeni değişiklikler sayesinde 15’e 9 oyla kabul edildi. Komite Başkanı Tim Scott, daha önce reddettiği bazı eklemelere izin verince, aralarında birkaç Demokrat senatörün de bulunduğu yeni bir uzlaşma zemini doğdu. Başta ortaya çıkan parti ayrışması, perde arkasında yürütülen görüşmelerle yumuşatıldı.

Scott oylama sonrası yaptığı değerlendirmede, sürecin son derece öğretici ve zorlu geçtiğini belirterek, “Herkesin birbirini daha yakından tanımasına olanak tanıyan bir süreç yaşadık. Mevcut sorunların çözümü için iki partinin de çalışmaya devam edeceğine inanıyorum.” ifadelerine yer verdi.

Tasarıda öne çıkan değişiklikler ve tartışmalar

Yasa tasarısına eklenen son değişiklikler; özellikle yatırımcıların korunmasına yönelik yeni önlemler, bankaların dijital varlıklarda hangi işlevleri yürütebileceğinin daha net çizilmesi ve merkeziyetsiz finans projelerinin ne kadar “merkeziyetsiz” sayılacağı gibi başlıklara odaklandı. Demokrat Senatör Mark Warner, DeFi alanında daha güçlü düzenlemelerin yapılmasını savunan isimlerden biri oldu. Buna karşılık Senatör Elizabeth Warren, yapılan düzenlemeleri yetersiz bulsa da çoğunluğun desteğini alamadı.

Daha önce partiler arasında kutuplaşmaya yol açan eklemelere kıyasla, Perşembe günü kabul edilen değişiklikler büyük ölçüde iki partinin ortak desteğiyle geçti. Sürecin tamamlanabilmesi için ise hâlâ çözülmesi gereken önemli bazı noktalar bulunuyor. Özellikle; kripto paraların ve DeFi teknolojisinin finansal suçlarda kullanılmasının önlenmesi ve devlet görevlilerinin sektöre katılımını sınırlayacak etik ilkelerin belirlenmesi başlıkları öne çıkıyor.

Yasanın sonraki adımları ve zaman baskısı

Senato Bankacılık Komitesi’nde kabul edilen Dijital Varlık Piyasası Açıklık Yasası, daha önce Senato Tarım Komitesi’nde onaylanan benzer nitelikteki bir tasarıyla birleştirilecek. Bu birleşme sonrasında yeni bir genel oylama yapılacak ve son düzenlemenin önce tüm Senato, ardından Temsilciler Meclisi’nde oylanması gerekecek. Ancak Senato’nun yaz tatili ve yaklaşan kongre ara seçimleri nedeniyle, tasarı için kalan süre oldukça kısıtlı görünüyor.

Demokrat Senatör Angela Alsobooks, iki partinin müzakere sürecindeki önemli isimlerinden biri olarak, verdiği kararı halen üzerinde daha fazla çalışılması gerektiği vurgusuyla açıkladı. Komite tartışmalarında, özellikle hükümet yetkililerinin kripto sektörüne geçişini denetleyecek etik kuralları içeren madde tartışma konusu oldu.

Clarity Act’in mevcut haliyle yasalaşması için önünde hâlâ zorlu engeller yer alıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın ve yakın çevresinin kripto endüstrisindeki etkisi göz önüne alındığında, etik kurallarla ilgili bölümlere yaklaşımında nasıl bir tavır alacağı merak konusu. Beyaz Saray danışmanı Patrick Witt, Miami’deki bir etkinlikte yaptığı konuşmada, etik maddelerinin yalnızca başkana özel olmaması ve tüm kamu görevlilerini kapsaması gerektiğini savunmuştu. Witt, bu tür düzenlemelerde adil ve genelleyici kuralların uygulanmasının müzakere için temel öncelik olduğunu aktardı.

Zamanın daraldığı Senato takviminde ve seçim atmosferinde, kripto sektörü için kritik kabul edilen yasanın yıl sona ermeden tamamlanması için önemli bir hız ve uzlaşma gerekecek.