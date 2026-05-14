Cerebras Systems borsada ilk gününde %100 yükseldi

Yapay zeka odaklı çip üreticisi Cerebras Systems, halka arzının ardından borsada işlem görmeye başladığı ilk gün %100 değer kazanarak dikkatleri üzerine çekti. Hisseler, açılışta 367 dolar seviyesine tırmandı ve gün içinde dalgalı bir seyir izledi. Şirketin halka arz fiyatı çarşamba akşamı hisse başına 185 dolar olarak belirlenmişti. Satış sonrası şirkete 40 milyar dolarlık bir piyasa değeri biçildi.

Yapay zeka piyasasında hızlı büyüyen bir şirket

Finansal verilere göre, Cerebras’ın güncel halka arz değeri, sadece sekiz ay önceki 8,1 milyar dolarlık değerlemesine göre önemli bir artışa işaret ediyor. Teknoloji dünyasında özellikle ChatGPT ve Claude Code gibi popüler yapay zeka araçlarının büyümesi, bu alana yönelik yatırımcı talebini artırıyor ve Cerebras’ın değerlemesindeki hızlı yükselişin temel nedenleri arasında gösteriliyor.

Şirket, tamamen yapay zeka işlemlerine özel geliştirilen işlemciler üretiyor. Nvidia ve AMD gibi sektör devleriyle doğrudan rekabet ediyor. Cerebras’ın geliştirdiği sistemler, büyük dil modellerinin eğitim ve uygulama süreçlerinde yüksek hesaplama gücüne ihtiyaç duyan şirketler arasında yoğun ilgi görüyor. Teknoloji dünyasında son dönemde rastlanan en yüksek hacimli ilk halka arzlardan biri olan bu süreç, aynı zamanda yatırımcıların yapay zekaya olan güvenini de yansıtıyor.

AI hisselerine olan talep piyasaları etkiliyor

Cerebras’ın başarısı, yalnızca kendi hissesinde değil, daha geniş bir endüstriyi de etkiliyor. AI ve çip sektöründeki diğer büyük şirketler de bu yıl önemli yükselişler gördü. Örneğin Intel, yıl başından bu yana %218 oranında değer kazandı. Rakipleri AMD ve Micron Technology hisselerinde de fiyatlar iki katını aştı. Philadelphia Yarıiletken Endeksi, bu yükselişlerin etkisiyle %66 değer artışı kaydetti. Aynı dönemde S&P 500 endeksi ise %8’lik bir artışla geride kaldı.

Hisse piyasalarında yapay zeka şirketlerine yönelen güçlü sermaye akışı yaşanıyor. Yatırımcıların teknoloji şirketlerine ilgisi, endüstrideki inovasyon ve büyümeyle paralel artarken, bu eğilimle birlikte kripto para piyasaları da yakından izleniyor.

Kripto paralarda sermaye çıkışı endişesi

AI hisselerine gösterilen bu yoğun ilgi, kripto para yatırımcıları arasında tartışmalara da yol açtı. Bazı piyasa yorumcuları, dijital varlıklardan çıkış yaşanabileceği uyarısında bulunuyor. Bu yıl Bitcoin fiyatı %7 geriledi ve 80 bin dolar sınırının altında kaldı. Yatırımcıların bir kısmı, spekülatif sermayenin yapay zeka hisselerine kaymasından endişe ediyor.

Yapay zeka piyasasında yaşanan şirket değerlemeleri ve hisse fiyatlarındaki hızlı artış, geleneksel finansal varlıklar ile dijital varlıklar arasında dikkate değer bir sermaye hareketinin işareti olarak değerlendiriliyor. Piyasa uzmanları, yatırımcı ilgisinin bu alanlarda dengeli dağılıp dağılmayacağını yakından izliyor.