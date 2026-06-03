Bitcoin $60.000 desteğine yaklaşırken HYPE, ZEC ve XLM güçlü kaldı

Kripto para piyasasında satış baskısı sürerken Bitcoin 65.426 dolar seviyesinden tepki vermeye çalıştı, ancak yükseliş denemeleri şimdilik kalıcı olmadı. Piyasa duyarlılığı, ABD ile İran arasında yeniden tırmanan gerilimden olumsuz etkilenirken, Bitrue Research Institute araştırma lideri Andri Fauzan Adziima düşüşün tek nedeninin jeopolitik gelişmeler olmadığını belirtti.

Bitcoin için kritik eşik 60.000 dolar bölgesi

Adziima, geri çekilmede kaldıraçlı pozisyonların tasfiyesi, spot ETF çıkışları ve teknik kırılımların daha belirleyici olduğunu, İran bağlantılı gelişmelerin ise korkuyu artırdığını söyledi. Bitrue Research Institute, kripto piyasasına ilişkin araştırmalar yayımlayan bir analiz birimi olarak biliniyor.

Bitrue Research Institute araştırma lideri Andri Fauzan Adziima, düşüşün esas olarak kaldıraçlı tasfiyeler, güçlü ETF çıkışları ve teknik kırılımlardan kaynaklandığını, İran haberlerinin ise korkuyu artırdığını belirtti.

Piyasada dikkatler artık Bitcoin’in bu yıl gördüğü 60.000 dolar dip bölgesine çevrildi. Deneyimli yatırımcı Peter Brandt, Bitcoin grafiğinde genişleyen üçgen formasyonu oluştuğunu ve bunun sık görülen bir teknik yapı olduğunu aktardı. Brandt’a göre fiyat 56.000 dolara kadar gerileyebilir. Buna karşılık 75.000 doların üzerinde bir hareket, bu olumsuz görünümü geçersiz kılabilir.

Kısa vadeli görünüm zayıflasa da alıcıların 65.000 ile 60.000 dolar aralığında devreye girmesi bekleniyor. Buna rağmen olası tepki yükselişlerinde satış baskısının sürmesi muhtemel görülüyor. Bitcoin’in kısa vadede dip oluşturduğuna dair daha güçlü bir işaret için 77.000 doların aşılması gerektiği değerlendiriliyor.

Varlık Önemli destek Yukarı yönlü eşik Bitcoin 65.000, 62.500 ile 60.000 dolar 75.000 ve 77.000 dolar Ether 1.750 dolar 2.056 ve 2.218 dolar BNB 628 ve 570 dolar 745 dolar

Ana altcoinlerde zayıf tablo sürüyor

Bitcoin’de destek çizgisinin aşağı kırılması, uzun pozisyonlarda sert tasfiyelere işaret etti. 65.000 doların korunamaması halinde 62.500 ile 60.000 dolar bandı gündeme gelebilir. Bu bölgenin de altında kalıcı bir kapanış yaşanması durumunda 50.000 dolar riski öne çıkıyor.

Ether, 1.916 ile 2.465 dolar aralığını aşağı yönlü kırdı ve 1.750 dolardaki güçlü desteğe yaklaştı. RSI göstergesinin aşırı satım bölgesine inmesi kısa süreli tepkiyi mümkün kılsa da yükselişlerin satışla karşılaşabileceği belirtiliyor. 1.750 doların kırılması durumunda 1.550 dolar seviyesi gündeme gelebilir. BNB ise 687 doların altına sarktıktan sonra 645 dolardaki 50 günlük ortalamaya geriledi. 628 doların kaybı halinde 570 dolara doğru yeni bir düşüş görülebilir.

XRP 1,27 dolar desteğinin altına inerken, sıradaki önemli destek 6 Şubat gün içi dip seviyesi olan 1,11 dolar olarak öne çıktı. Solana da 76 doların altına kapandı ve 67 dolar seviyesi kritik destek haline geldi. Dogecoin ise 0,09 ile 0,12 dolar bandının alt sınırına geriledi. 0,09 doların kırılması halinde 0,08 dolar senaryosu masada kalmayı sürdürüyor.

HYPE, ZEC ve XLM görece güçlü duruyor

Piyasadaki genel zayıflığa rağmen Hyperliquid, Zcash ve Stellar daha dirençli bir görünüm sergiledi. Hyperliquid, merkeziyetsiz türev işlemler etrafında şekillenen bir ekosistem olarak son dönemde işlem hacmiyle öne çıkıyor.

Mini sözlük: Genişleyen üçgen, fiyat dalgalanmasının zamanla büyüdüğü ve yön teyidi gelene kadar oynaklığın arttığı bir teknik formasyondur. Fibonacci geri çekilme seviyesi ise güçlü yükseliş veya düşüş sonrası olası destek ve direnç alanlarını belirlemek için kullanılan yaygın bir ölçümdür.

Peter Brandt, Bitcoin’de oluşan genişleyen üçgen formasyonunun fiyatı 56.000 dolara çekebileceğini, ancak 75.000 doların üzerindeki hareketin bu beklentiyi geçersiz bırakacağını aktardı.

HYPE tarafında 75 dolar yakınında kar satışları görülse de geri çekilmenin sınırlı kalması, düşüşlerin alım fırsatı olarak değerlendirildiğine işaret etti. 75 doların aşılması halinde 85 ile 89 dolar bölgesi gündeme gelebilir. Aşağıda ise 64 dolar ve 59,41 dolar destek olarak izleniyor.

ZEC, 20 günlük üssel hareketli ortalamasının üzerindeki kapanışla alt seviyelerde alım geldiğini gösterdi. 690 doların aşılması yükseliş eğiliminin sürmesi açısından önemli görülüyor. Bu durumda 750 ve ardından 856 dolar seviyeleri takip edilebilir. XLM ise 23 Mayıs ile 30 Mayıs arasında 0,14 dolardan 0,30 dolara yükseldikten sonra düzeltmeye girdi. Fiyat 0,22 dolar civarındaki yüzde 50 Fibonacci seviyesinde tutunursa yeniden 0,27 ve 0,30 dolar dirençleri test edilebilir. Buna karşılık 0,20 doların altı kısa vadeli zirve riskini artırabilir.