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Kripto Para

Kısa vadeli Bitcoin yatırımcıları 24 saatte 53.800 BTC zararla borsalara gönderdi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Kısa vadeli yatırımcılar 24 saatte 53.800 BTC’yi zararla borsalara gönderdi.
  • 📉 Bu hareket içinde $BTC için karla yapılan tek bir transfer bile görülmedi.
  • 🕒 CryptoQuant, önümüzdeki 48 ila 72 saatte borsa girişlerinin seyrinin belirleyici olacağını belirtti.
  • 📊 Veriler, tabanın henüz kesinleşmediğini ve onayın sonraki günlerde geleceğini gösterdi.
İlayda Peker
İlayda Peker

Haziran boyunca süren kripto para satışları, zincir üstü verilerde yılın en sert kısa vadeli yatırımcı teslimiyetine işaret etti. CryptoQuant verilerine göre, son 155 gün içinde piyasaya giren kısa vadeli Bitcoin yatırımcıları, 24 saat içinde toplam 53.800 BTC’yi borsalara taşıdı. Bu transferlerin tamamı zarardaki pozisyonlardan oluştu.

İçindekiler
1 Zincir üstü verilerde dikkat çeken tablo
2 Verinin henüz doğrulamadığı nokta

Zincir üstü verilerde dikkat çeken tablo

Aynı zaman diliminde karla taşınan Bitcoin miktarı ise sıfır olarak kaydedildi. Başka bir deyişle, kısa vadeli yatırımcıların borsalara gönderdiği hiçbir BTC kazançlı pozisyonlardan gelmedi. Veriler, satış baskısının tek yönlü hale geldiğini gösterdi.

Mini sözlük: Zincir üstü veri, blokzincir üzerinde gerçekleşen transferlerin doğrudan analiz edilmesiyle elde edilen göstergeleri ifade eder. Kısa vadeli yatırımcı ise genellikle elindeki BTC’yi 155 günden kısa süre tutan piyasa katılımcıları için kullanılır.

CryptoQuant, kripto para piyasasına yönelik zincir üstü analizler sunan bir veri platformu olarak biliniyor. Şirketin paylaştığı ölçüme göre, zararla gerçekleşen girişlerin yüzde 100’e ulaşması olağan bir stres göstergesi sayılmıyor. Son haftalarda Bitcoin üzerindeki satış baskısı artarken, salı günü görülen bu tablo önceki günlerden daha sert bir görünüm ortaya koydu.

Kısa vadeli yatırımcıların borsalara taşıdığı 53.800 BTC’nin tamamı zarardaki pozisyonlardan oluştu; aynı dönemde karla taşınan miktar sıfırda kaldı.

Özellikle 80.000 dolar civarında alım yapan daha yeni yatırımcıların suyun altında kaldığı değerlendiriliyor. Verilere göre bu grup, beklemeyi tercih etmek yerine varlıklarını borsalara göndererek satışa yöneldi. Bu hareketin portföy değişiminden çok, korku kaynaklı çıkış davranışını yansıttığı belirtildi.

GöstergeVeri
24 saatte borsalara gönderilen BTC53.800 BTC
Transferlerin durumuTamamı zararda
Karla gönderilen BTC0 BTC
Kısa vadeli yatırımcı tanımıSon 155 gün içinde alım yapanlar

Verinin henüz doğrulamadığı nokta

Tarihsel olarak, kısa vadeli yatırımcıların zararla borsalara yöneldiği dönemler çoğu zaman yerel dip bölgelerine yakın görülüyor. Bu süreçte aşırı risk almış geç dönem alıcıların arzı, daha yüksek inanca sahip yatırımcılara geçebiliyor. Ancak bu örüntü tek başına dönüş sinyali olarak kabul edilmiyor.

CryptoQuant, bir günlük aşırı verinin yalnızca stres göstergesi olduğuna dikkat çekti. Şirkete göre Bitcoin’de teslimiyet süreci, önümüzdeki 48 ila 72 saat boyunca borsa girişleri yüksek kalırsa uzayabilir. Bu nedenle mevcut sıçramanın tek başına taban oluşumunu doğrulamadığı aktarıldı.

Onay, sert yükseliş anından değil, sonrasında borsa girişlerinin zayıflayıp zayıflamadığından gelecek.

Önümüzdeki günlerde zararla gerçekleşen BTC girişlerinin gerilemesi, izlenmesi gereken asıl sinyal olarak öne çıkıyor. Fiyatın, düşen borsa girişleriyle birlikte dengelenmesi halinde piyasanın yorulduğuna ilişkin değerlendirmeler güç kazanabilir. Buna karşılık girişlerin yüksek seyretmesi, satış dalgasının henüz tamamlanmadığına işaret edebilir.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
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