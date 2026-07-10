🚨 Japonya, kripto varlık ETF'lerine gelecek yıl izin vermeye hazırlanıyor.

Japonya Maliye Bakanı Satsuki Katayama, 10 Temmuz’da finansal bilgi servisi QUICK’in düzenlediği Open QUICK 2026 seminerinde, hükümetin ülkede kripto varlık borsa yatırım fonlarını yasallaştırma sürecinde planlandığı şekilde ilerlediğini açıkladı. Açıklama, yurt dışındaki benzer ürünlerin gördüğü ilginin ardından geldi.

Kripto varlıklarda yasal çerçeve değişiyor

Japonya Temsilciler Meclisi kısa süre önce spot kripto varlıkların denetimini Ödeme Hizmetleri Yasası’ndan Finansal Araçlar ve Borsa Yasası’na taşıyan düzenleme değişikliğini kabul etti. Bu adım, kripto varlıkların tam düzenlemeye tabi finansal ürünler olarak sınıflandırılmasının önünü açtı. Böylece bu varlıkların hisse senetleri ve tahvillerle benzer bir hukuki çerçevede ele alınması bekleniyor.

Japonya Maliye Bakanı Satsuki Katayama, hükümetin kripto varlık ETF’lerini yasallaştırma sürecinde planlandığı doğrultuda ilerlediğini açıkladı.

Düzenleme değişikliği, kripto varlık ETF’lerinin borsada işlem görmesi için gerekli zemini güçlendirdi. Mevcut takvime göre bu ürünlerin Japonya piyasasında gelecek yıl içinde işlem görmeye başlaması olası görülüyor.

SBI iki farklı ürün üzerinde çalışıyor

Mayıs ayında SBI Holdings, yeni bir kripto varlık ETF ürünü başlattığını duyurmuştu. Şirketin planları, yatırımcılara hem Bitcoin hem de XRP’ye düzenlenmiş erişim sunacak çift varlıklı bir ETF yapısını içeriyor. SBI Holdings, Japonya’nın en büyük finans gruplarından biri olarak bankacılık, aracı kurum ve varlık yönetimi alanlarında faaliyet gösteriyor.

Bunun yanında şirket, altın ile kripto varlıkları bir araya getiren hibrit bir yatırım fonu da önerdi. Söz konusu yapıda portföyün %51’inin altın bazlı ETF’lere, %49’unun ise Bitcoin ETF’leri gibi kripto varlık ETF’lerine ayrılması planlanıyor. Bu modelle daha temkinli kurumsal ve bireysel yatırımcıların ilgisinin çekilmesi hedefleniyor.

Ürün İçerik Hedef kitle Çift varlıklı ETF Bitcoin ve XRP Düzenlenmiş kripto erişimi isteyen yatırımcılar Hibrit yatırım fonu %51 altın bazlı ETF, %49 kripto varlık ETF Daha temkinli kurumsal ve bireysel yatırımcılar

Rekabet ve büyüklük hedefi öne çıkıyor

SBI, bu ürünlerin devreye alınmasından sonraki üç yıl içinde yaklaşık 5 trilyon yen, yani yaklaşık 32 milyar dolar büyüklüğünde yönetilen varlığa ulaşmayı hedefliyor. Bu hedef, Japon finans sektöründe kripto temalı yatırım ürünleri için oldukça iddialı bir ölçeğe işaret ediyor.

Şirket ayrıca Nomura ve Rakuten Securities gibi büyük Japon finans gruplarından önce hareket ederek pazarda erken avantaj elde etmeyi amaçlıyor. Kripto ETF alanında rekabetin, yasal netliğin artmasıyla birlikte hız kazanabileceği değerlendiriliyor.

Ripple bağlantısı dikkat çekiyor

SBI’nin XRP’yi ETF planına dahil etmesi, şirketin Ripple ile uzun süredir devam eden kurumsal ilişkisiyle de örtüşüyor. Ripple, XRP odaklı ödeme çözümleriyle bilinen bir finans teknolojisi şirketi olarak Japonya pazarında uzun süredir yakın iş ortaklıklarıyla öne çıkıyor.

SBI’nin hazırladığı yapı, Bitcoin ve XRP’yi aynı fonda buluştururken, ayrı bir modelde altın ile kripto varlık ETF’lerini tek portföyde birleştiriyor.