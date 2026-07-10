Revolut X, yapay zeka destekli komutlarla kripto işlemlerine izin verdi

Revolut, bağımsız kripto para borsası Revolut X’e yapay zeka asistanı desteği ekledi. Yeni özellikle kullanıcılar doğal dilde yazdıkları komutlarla piyasayı inceleyebiliyor, portföylerini takip edebiliyor ve alım satım işlemleri başlatabiliyor.

Yeni entegrasyonun kapsamı

Sistem, Claude, Gemini, OpenClaw ve Cursor gibi üçüncü taraf yapay zeka araçlarıyla bağlantı kuruyor. Farklı platformları kullanan müşteriler ise evrensel bir beceri seti veya GitHub üzerinden sunulan komut satırı arayüzüyle erişim sağlayabiliyor. Şirket, bu bağlantı için yazılım bilgisi gerekmediğini duyurdu.

Bu yapı sayesinde kullanıcıların işlem platformunda menüler arasında dolaşmasına gerek kalmadan, metin komutlarıyla kripto hesaplarıyla etkileşim kurması mümkün hale geliyor. Portföy özeti istemek, anlık fiyatları izlemek, özel fiyat uyarıları oluşturmak ve piyasa ya da limit emirleri vermek desteklenen işlemler arasında yer alıyor.

Revolut Kripto Ürün Başkanı Leonid Bashlykov, yapay zeka aracıların yatırımcılara daha hızlı iş akışı, daha akıllı emir yürütme ve halihazırda kullanılan araçlarla daha güçlü uyum sunduğunu vurguluyor.

Kullanıcılar açık pozisyonlarını da desteklenen yapay zeka asistanları üzerinden yönetebiliyor. Böylece emir düzenleme veya mevcut işlemleri takip etme gibi adımlar için yeniden Revolut X uygulamasına dönme zorunluluğu azalıyor.

Strateji analizi ve kullanıcı sorumluluğu

Platform, strateji analizi tarafında da yeni imkanlar sunuyor. Kullanıcılar örneğin Bitcoin için son 90 günü kapsayan bir grid işlem stratejisini sade bir dille tarif ederek geçmiş performans verileri, risk ölçümleri ve optimizasyon sonuçları alabiliyor.

Mini sözlük: Grid işlem stratejisi, belirli fiyat aralıklarında otomatik alım ve satım emirleri kurarak dalgalanmadan yararlanmayı amaçlayan bir yöntemdir. Limit emir, yalnızca yatırımcının belirlediği fiyat seviyesinde ya da daha iyi bir seviyede gerçekleşen alım satım emrini ifade eder.

Buna karşın Revolut, her emrin gerçekleşmeden önce müşteri tarafından incelenip onaylanması gerektiğini belirtti. Şirket ayrıca üçüncü taraf yapay zeka asistanlarının performansını desteklemediğini veya garanti etmediğini, yapay zeka kaynaklı hata, kaçırılan fırsat ya da yanlış işlem nedeniyle doğabilecek kayıplardan sorumlu olmayacağını açıkladı.

MiCA ve sektör genelindeki eğilim

Revolut dünya genelinde 75 milyondan fazla bireysel müşteriye hizmet veriyor. Şirketin paylaştığı verilere göre bunların 16 milyondan fazlası kripto kullanıcılarından oluşuyor. Kripto hizmetleri, Avrupa Birliği’nin MiCA çerçevesi altında Kıbrıs Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından lisanslanan Revolut Digital Assets Europe üzerinden sunuluyor.

Revolut, yapay zeka destekli araçları devreye alsa da tüm emirlerin son onayının kullanıcıda kaldığını ve üçüncü taraf sistemlerin işlem sonucuna dair güvence vermediğini açık biçimde ortaya koyuyor.

Şirket ayrıca Avrupa Ekonomik Alanı ve İsviçre’deki müşteriler için stabilcoin Tether’in USDT desteğini sonlandıracağını da açıkladı. Bu adım, Avrupa Birliği’nin MiCA düzenlemesine uyum kapsamında kripto platformlarının attığı dikkat çekici hamlelerden biri olarak öne çıktı.

Revolut X, Mayıs 2024’te önce Birleşik Krallık’taki bireysel kullanıcılar için masaüstünde kullanıma açılmış, daha sonra aynı yıl 30 Avrupa pazarına yayılmıştı. Birleşik Krallık ve Avrupa Ekonomik Alanı kullanıcılarına yönelik mobil uygulama ise Mart 2025’te devreye alınmıştı. Benzer şekilde Gemini nisan ayında Agentic Trading özelliğini tanıttı, Liquid ise bir ay sonra ChatGPT ve Claude üzerinden canlı işlem yürütmeye imkan veren Co Invest aracını kullanıma sundu. Robinhood da ABD’de kripto odaklı Agentic Accounts özelliğini devreye alma planını paylaşmıştı.