Shiba Inu’nun resmi X hesabında üçüncü taraf meme token paylaşımları soru işaretlerini artırdı

Shiba Inu’nun resmi X hesabı, 3,8 milyon takipçiye ulaşan geniş kitlesine rağmen olağan yayın çizgisinin dışına çıktı. Hesap, SHIB tokeni ve kendi ekosistemindeki gelişmelere odaklanmak yerine, piyasa değeri oldukça düşük üçüncü taraf meme tokenleri öne çıkaran paylaşımlar yaptı.

Art arda gelen sıra dışı paylaşımlar

Profilde art arda görülen iki paylaşım dikkat çekti. Bunlardan birinde Shiba Inu hesabı, başka bir gönderinin altına verdiği yanıtta, az bilinen kurbağa temalı yeni bir tokenin PEPE’den daha iyi olduğunu öne sürdü. Yanıt verilen gönderide ilgili mikro tokenin akıllı sözleşme adresi de yer aldı.

Kısa süre sonra bu kez üçüncü taraf bir meme coin başlatma platformunu ve onun yerel tokenini destekleyen başka bir tanıtım paylaşımı görüldü. Mesajın sunumu, Shiba Inu’nun alışılmış üslubunu andıran sloganlar ve emojilerle yapıldı.

Resmi hesapta akıllı sözleşme adreslerinin paylaşılması ve yeni token alımını teşvik eden mesajların görünmesi, güvenlik açısından dikkatle izlenmesi gereken bir tablo ortaya koydu.

Dikkat ekonomisi ve olası ihtimaller

Kripto para piyasasında özellikle yaz aylarındaki düşük hacim dönemlerinde ilginin yönü daha da kritik hale geliyor. Büyük projeler genellikle topluluklarının odağını kendi ürünlerinde tutmaya çalışırken, rakip veya üçüncü taraf varlıklara doğrudan trafik göndermeleri alışılmış bir durum sayılmıyor. Shiba Inu, Ethereum ağı üzerinde çalışan ve geniş topluluğuyla öne çıkan bir meme coin projesi olarak biliniyor.

Bu çerçevede, milyarlarca dolarlık bilinirliğe sahip bir projenin resmi hesabından mikro ölçekli varlıkların tanıtılması üç ayrı ihtimali gündeme taşıdı. İlk olasılık, paylaşımların ticari bir anlaşmanın parçası olması. Ancak bu durumda da hesap yönetiminin neden topluluğun ilgisini yüksek riskli dış varlıklara yönlendirdiği sorusu öne çıkıyor.

İkinci ihtimal, ana hesaba erişimi bulunan bazı geliştirici veya yöneticilerin bu büyük takipçi kitlesini kişisel çıkar amacıyla kullanmış olabileceği yönünde şekilleniyor. Üçüncü ihtimal ise hesabın ele geçirilmiş olması. Özellikle yorumlarda sözleşme adresi paylaşılması ve kullanıcıların yeni tokenlere yönlendirilmesi, güvenlik tarafında sık görülen uyarı işaretleri arasında yer alıyor.

Mini sözlük: Akıllı sözleşme adresi, bir tokenin blokzincir üzerindeki resmi sözleşmesini gösteren teknik kimlik bilgisidir. Resmi hesaplardan bu adreslerin paylaşılması, kullanıcıları doğrudan belirli bir varlığa yönlendirdiği için güvenlik ve yetki tartışmalarını beraberinde getirebilir.

Resmi açıklama bekleniyor

Yayın anı itibarıyla ekosistemin önde gelen temsilcileri arasında yer alan baş geliştirici Shytoshi Kusama dahil hiçbir resmi isim konuya ilişkin açıklama yapmadı. Bu sessizlik, paylaşımların kaynağına ve amacına dair belirsizliği artırdı.

Durum netleşene kadar yatırımcıların ve topluluk üyelerinin, proje hesabı üzerinden paylaşılan bağlantı ve yönlendirmelere karşı son derece temkinli davranması gerekiyor.

Konuya ilişkin bağlam açıklığa kavuşana kadar SHIB yatırımcılarının acele karar vermemesi, resmi hesap üzerinden paylaşılan yeni token yönlendirmelerini dikkatle değerlendirmesi ve doğrulanmamış bağlantılardan uzak durması önem taşıyor.