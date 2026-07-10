Ripple USD arzı Ethereum ağında son bir haftada 115,4 milyon dolar azaldı

Ripple Stablecoin Tracker verileri, Ripple USD’nin Ethereum ağındaki arzının yaklaşık 692 milyon dolara gerilediğini gösteriyor. Ripple, dolaşımdaki RLUSD miktarını token yakımlarıyla ayarlamayı sürdürürken, stablecoinin Ethereum tarafındaki payında son haftalarda belirgin bir düşüş görüldü.

Ethereum tarafında net daralma sürdü

Temmuz ayının başında Ethereum üzerindeki RLUSD arzı 727 milyon doların üzerindeydi. Son verilerle birlikte bu tutar daha düşük bir seviyeye indi. Son yedi günde Ethereum blokzincirinde 115,4 milyon dolarlık RLUSD yakıldı, aynı dönemde 49,3 milyon dolarlık yeni basım yapıldı.

29 Temmuz günü tek başına 25,9 milyon dolarlık RLUSD yakımı gerçekleşti. Aynı gün içinde 6,2 milyon dolarlık yeni RLUSD basıldı. Son 30 günlük dönemde ise Ethereum ağında toplam 369,4 milyon dolarlık yakım yapılırken 167,6 milyon dolarlık basım kaydedildi. Bu tablo, Ethereum tarafında itfaların basımın önüne geçtiğine işaret ediyor.

Son 30 günde Ethereum ağında 369,4 milyon dolarlık RLUSD yakılırken 167,6 milyon dolarlık yeni arz oluşturuldu.

Dönem Ethereum yakım Ethereum basım Son 7 gün $115,4 milyon $49,3 milyon 29 Temmuz $25,9 milyon $6,2 milyon Son 30 gün $369,4 milyon $167,6 milyon

XRP Ledger, RLUSD arzında öne geçti

RLUSD’nin toplam dolaşımdaki arzı şu anda 1,556 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. XRP Ledger tarafında son 30 günde 324,1 milyon dolarlık basım ve 217,6 milyon dolarlık yakım gerçekleşti. Böylece XRP Ledger, RLUSD arzı bakımından Ethereum ağının önünde kalmayı sürdürdü.

RLUSD’nin XRP Ledger üzerindeki varlığı haziran ayında ilk kez Ethereum’u geride bıraktı. 2024 sonlarında yaklaşık 20 milyon dolar düzeyinde olan dolaşımdaki RLUSD, Haziran 2026 sonuna gelindiğinde yaklaşık 800 milyon dolara yükseldi. En güçlü artışın Mayıs ve Haziran 2026 döneminde kaydedildiği görülüyor.

Ripple, ödeme altyapıları ve dijital varlık çözümleri geliştiren ABD merkezli bir teknoloji şirketi olarak biliniyor. RLUSD de şirketin dolar destekli stablecoini olarak hem Ethereum hem de XRP Ledger üzerinde kullanılıyor.

İşlem hacmi ve Avrupa yetkisi dikkat çekti

RLUSD, XRP Ledger üzerinde en çok işlem gören ihraç edilmiş varlıklardan biri haline geldi. Zincir üstü toplam işlem hacmi içindeki payı 2026’da yüzde 1’in altından yaklaşık yüzde 12’ye çıktı. Yalnızca RLUSD/XRP paritesinde son altı ayda yaklaşık 900 milyon dolarlık işlem geçti.

RLUSD/XRP paritesi son altı ayda yaklaşık 900 milyon dolarlık işlem hacmine ulaştı.

Bu hafta Ripple, Lüksemburg finansal denetim kurumu CSSF’den Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcısı lisansı için yetki aldı. CSSF, Lüksemburg’un finans sektörünü denetleyen resmi kurum olarak faaliyet gösteriyor. Bu onay, Ripple’ın MiCA kurallarıyla uyumlu olduğunu ortaya koyarken, XRP ve RLUSD destekli çözümlerinin Avrupa Ekonomik Alanı’ndaki 30 ülkede finans kuruluşları ve şirketlere sunulmasının önünü açtı.

Mini sözlük: MiCA, Avrupa Birliği’nin kripto varlık piyasalarını düzenleyen ortak kurallar paketidir. CASP ise bu çerçevede faaliyet gösterebilmek için alınan kripto varlık hizmet sağlayıcısı yetkisini ifade eder.