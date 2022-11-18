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Dikkat! Bitcoin ve Ethereum’da Boğa Koşusu Adına Bu Seviye Kritik!

Kripto para devleri Bitcoin (BTC) ve Ethereum'da (ETH) kritik seviye alarmı! Yatırımcıların yüzünü güldürecek fiyat artışları adına bu seviye kritik!
23:03
18 Kasım 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

İflas eden kripto para borsası FTX’in piyasalar üzerindeki etkisi devam ederken Bitcoin (BTC) ve Ethereum’da (ETH) kritik destek ve direnç seviyeleri hangisi?

Bitcoin (BTC)

Lider kripto para birimi olan Bitcoin, fiyatında negatif bir etkisi olan 17.622 dolar kırılma seviyesinin altında işlem görmeye devam ediyor. Kripto para biriminde yüksek volatilite bir dönemin ardından fiyat 16.229 dolar ile 17.190 dolar aralığında kaldı. 20 günlük üstel hareketli ortalama olan 17.980 dolar aşağı yönlü hareket eğiliminde. Göreli güç endeksi (RSI) negatif bölgede ve bu durum kripto para biriminin ayıların kontrolü altında olduğuna bir işaret olduğu belirtiliyor. BTC’nin fiyatı düşer ve 16.229 doların altına gerilerse, BTC/USDT paritesi 9 Kasım tarihinde yaşanan yılın en düşük fiyat seviyesi olan 15.588 doları yeniden test edebilir.

Bununla birlikte belirtilen desteğin altında bir kırılma ve kapanış, pariteyi 12.200 dolara çekebilecek panik satışını tetikleyebilir. Varsayımın aksine eğer alıcılar fiyatı 17.190 doların üzerine çıkarırsa, bu daha düşük seviyelerde güçlü bir talep olduğunun işareti olarak görülebilir. Ardından parite 17.622 dolar ile 20 günlük EMA arasındaki genel direnç bölgesine yükselebilir. Bu bölgenin üzerinde bir kırılma ve kapanış, yeni bir yukarı hareketin başladığını gösterebilir.

Ethereum (ETH)

Ethereum’un son birkaç gün içinde kademeli olarak önemli seviyeleri kaybettiği belirtiliyor. Ayrıca ayılar fiyatı 1.171 dolarlık destek bölgesinin altına çekerek avantajlarını artırmaya çalışabilir. Satıcılar bu girişiminde başarılı olurlarsa, parite alçalan kanal modelinin destek hattına düşebilir.

Düşen 20 günlük EMA ve negatif bölgedeki RSI, satıcıların üstünlüğe sahip olduğunu gösterebilir. Ayılar fiyatı kanalın destek hattının altına çekerse satış hızlanabilir ve ETH/USDT paritesi 1.000 dolara kadar düşebilir. Kripto para biriminin yükselişindeki ilk güç işareti, hareketli ortalamanın üzerinde bir kırılma ve kapanış olabilir. Böyle bir hareket düşüş trendi çizgisine olası bir ralli için kapıları açabilir. Ayrıca boğalar, yeni bir yukarı yönlü hareketin başladığını işaret etmek adına bu engeli aşmak zorunda kalabilir.

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