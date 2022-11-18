FIFA 2022 Dünya Kupası yaklaşırken heyecan bazı token'lara da yansımış gibi görünüyor. Bu yükseliş aynı zamanda ünlü platformun coin'ine de yansıdı.

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Yaklaşan futbolun en büyük turnuvası, devam eden FTX kargaşası nedeniyle kripto piyasasında süregelen sefaleti canlandırmış gibi görünüyor. Birçok milli takımın futbol taraftar token’ları, bu kış Katar’da düzenlenecek olan 2022 FIFA Dünya Kupası’ndan sadece iki gün önce inanılmaz derecede güçlü fiyat hareketleri gösteriyor.

Ulus Taraftar Tokenları Yükselişte

Son yedi gün içinde ARG (Arjantin) ve POR (Portekiz) fiyatları sırasıyla %31 ve %43 oranında arttı ve bu artışın çoğu yalnızca son 24 saat içinde gerçekleşti. Bunun nedeni oldukça basit, çünkü futbol efsaneleri Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo bu milli takımlar için oynuyor.

Brezilya, Almanya, Fransa ve İtalya gibi diğer ülkelerin token’ları da güçlü fiyat hareketleri gösteriyor ve 2022 FIFA Dünya Kupası yaklaştıkça daha da yükselmesi bekleniyor.

Kulüp Taraftar Tokenları Çok Geride Değil

Sadece ulus token’ları değil, futbol kulübü taraftar token’ları da önemli ölçüde değer kazanıyor. LAZIO, PORTO, SANTOS, ALPINE ve diğerleri gibi taraftar token’ları son yedi gün içinde %30-60’ın üzerinde artış gösterdi.

Futbolla ilgili token’ların çoğunu çıkarmak için kullanılan platform olan Chiliz de CHZ token’ı için de olumlu fiyat hareketi yaşanıyor. Dünya Kupası’ı yaklaşmışken, en kârlı 100 kripto para birimi arasına girmeyi başardı.

NFT Çılgınlığı 2022 FIFA Dünya Kupasını Sardı

Daha önce yapılan duyuruya göre Visa, beş ikonik futbolcunun ünlü gollerini içeren 1:1 koleksiyonunun piyasaya sürüldüğünü duyurmuştu. FIFA’nın kripto para birimi ticaret platformunun resmi sponsoru Crypto.com, şimdi platformlarında Visa Masters of Movement NFT’leri sunmaya başladı.

Her bir NFT için kazanan teklif sahipleri, Crypto.com cüzdanlarındaki token’a ek olarak, öne çıkan efsanevi oyunculardan imzalı bir hatıra parçası kazanacak. Ayrıca Visa, İngiltere merkezli bir hayır kurumu olan Street Child Unitedéın açık artırma gelirlerinin %100’ünü alacağını söyledi.

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