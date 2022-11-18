FTX dünyanın hacim bakımından en büyük üç kripto para borsası arasındaydı ve özellikle türev işlemlerde güçlüydü. Yatırımcılar kaldıraçlı işlemler için daha kullanışlı olduğu için FTX’i fazlasıyla kullanıyordu. Kurumsal yatırımcılar ise FTX ve Alameda’nın “regüle edilmiş” maskesine kolay aldandığı içim milyarlarca dolar kaybetti. Peki sıradaki iflas edecek borsa hangisi? Rezerv kanıtları yeterli mi?
FTX çöküşünden sonra ayakta kalabilen bazı borsalar rezerv kanıtı göstermek için acele etti. Uzmanlar, bunun güzel bir gösteri olduğunu ve yeterli olmadığını söylüyor. Rezerv kanıtı iflas eden FTX’in aksine piyasaya daha fazla şeffaflık getiriyor. Geçen hafta başarısız olan borsanın çöküşünün ardından müşterilere güven vermek için Binance, OKX ve Cryptocom gibi borsalar, sosyal medyada rezervlerini paylaştılar. Görünüşe bakılırsa, şeffaflık memnuniyet verici bir hamle. Ancak uzmanlar, rezervlerin kanıtının sadece tek bir anlık görüntü olduğunu ve resmin tamamını göstermediğini söylüyor.
Bank of America, 17 Kasım tarihli bir notunda rezervlerin kanıtlanmasıyla ilgili olarak, varlıkların zaman içinde sabit bir noktada gösterildiğini ve bunun da manipülasyon için fırsatlar sunduğunu yazdı. Ufak bir parantez açalım Binance CEO’su kısa süre önce rezerv kanıtı sırasında Binance borsasından 200 milyon dolar çeken Cryptocom’u eleştirmiş ve mini bir bankrun başlamasına neden olmuştu.
Borsa OSL’nin CEO’su Wayne Trench şunları söyledi;
“Denetlenmiş fiat rezervlerini, müşteri ve şirket yükümlülüklerini, şirket kredilerini veya bir firmanın mali sağlığını tespit etmek için gerekli diğer bilgilerin çoğunu ortaya koymuyorlar”.
CoinShares CFO’su Richard Nash konuyla ilgili şunları söyledi;
“Dijital varlık alanında son iki haftadır hiç olmadığı kadar önemli olan iki kavram olan güven ve şeffaflığı duyuyoruz. Rezerv kanıtı tam bir bilanço görünümü olmadığında, saklama varlıklarını elinde tutan kuruluşun mali sağlığı hakkında net bilgiler vermeyebilir. Ancak çabaları iyi”.
Binance CEO’su rezerv kanıtı konusunda gerçek bir adım için Vitalik Buterin dahil birçok isimle görüşüyor. Canlı rezerv kanıtı ve hatta kullanıcılara özel izlenebilir veriler sunulması “gerçekten güven” ve “gerçekten şeffaflık” iddialarına karşılık gelebilir.
Tek tek hızlı biçimde hangi borsa ne kadar rezerv açıklamıştı bakalım.
Yukarıda detaylı bahsettiğimiz gibi bu rezerv kanıtının başlangıcı için iyi bir hamle olsa da yatırımcılara tam bir güven sağlamıyor. Gemini borsasının Genesis hareketinden önce açtığı short pozisyon, AAX’ın para çekmeleri durdurması ve daha onlarca şey bu endüstrideki kötü oyunculara işaret ediyor. Şimdilik varlıklarınızın bir kısmını “nasıl kullanacağınızı iyice öğrendikten sonra” soğuk cüzdanlar ve merkezi olmayan cüzdanlarda tutmanız iyi bir seçenek olabilir. TrustWallet özelinde bir parantez açalım. Cüzdan açık kaynak yani Binance borsasının bunu satın alması varlıklarınızın yine Binance borsasının korumasında olduğu anlamına gelmez. Diğer merkezi olmayan cüzdanlarla aynı kategoride değerlendirebilirsiniz. Sosyal medyada merkezi olmayan cüzdan kullanıcılarını hedefleyen birçok dolandırıcı bot hesaplar kullanıyor. Daha önce yaptığımız dikkat etmeniz gereken şeylere bugünlerde daha da odaklanmalısınız. Hatta hemen kripto para cüzdan güvenliği makalemize göz atabilirsiniz.