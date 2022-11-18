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FTX’e Rağmen Aptos (APT) ve Solana (SOL) Alınır Mı?

Aptos için kısa vadeli beklentiler neler? APT fiyatı yükselir mi? Güncel veriler ve beklentiler.
18:45
18 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

FTX ve kardeşi Alameda’nın iflası özellikle APT, SOL ve SRM gibi kripto paraları derinden etkiledi. Kayıplar diğer altcoinlerin üzerindeydi. Bunun sebebi FTX ve Alameda’nın ilgili projeleri başlatan güç olmasıdır. Ellerinde ciddi miktar token bulunuyordu ve yatırımcılar bunların hızla satılabileceği endişesiyle risklerini azaltmaya başladı. Haksız değillerdi, FTX resmi iflasını açıklayana kadar başta SOL olmak üzere elindeki birçok yarı likit (!) varlığı satmaya başladı.

Aptos (APT)

Aptos 3,8 dolarlık destek seviyesinden ikna edici bir toparlanmanın ardından son dört gün içinde çift haneli kazançlara tanık oldu. Ortaya çıkan büyüme, dört saatlik zaman diliminde bir yükseliş formasyonu oluşturdu. Alıcıların toparlanma rallisine devam etmesi halinde APT, yükselişini sürdürebilir. Fiyat yazı hazırlandığı sırada 4,7 dolarda bulunuyordu. Dün gelen Google haberi fiyatı desteklemiş görünüyor. Google Cloud üzerinden node çalıştırılabilecek ve bu gelişme bir ortaklık anlaşmasını temsil etmiyor. Ancak yine de yatırımcıları heyecanlandırdı.

APT ayıları, Kasım ayının ilk iki haftasında piyasanın genelindeki düşüşle korelasyon kurarak sağlam bir gerilemeye neden oldu. Bu arada, alıcılar 3,8 dolar taban çizgisinden avantajlarını yeniledi. Ayrıca, trend çizgisi direncini (beyaz, kesikli) dirençten desteğe çevirdiler. Sonuç olarak APT, yazı yazıldığı sırada 20 EMA (kırmızı) ve 50 EMA’nın (camgöbeği) üzerinde bir kapanış yaptı. Son fiyat hareketleri yükselen üçgen benzeri bir kanal yapısı oluşturdu. Alıcılar 50 EMA’nın üzerinde bir noktayı korursa, APT kısa vadeli büyüme görebilir. Böyle bir durumda 5,2 dolarlık bölge ilk büyük direnç olarak hareket edebilir.

Öte yandan, 20 EMA’nın altına ani bir düşüş, kısa vadeli bir düşüş dirilişini teyit edebilir. İlk büyük destek seviyesi 3,8-3,9 aralığında olacaktır.

Solana ve Aptos (APT) Alınır MI?

FTX ve Alameda’nın Solana fonlarıyla alakalı vakıf kısa süre önce bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre en azından 2025 ortalarına kadar milyonlarca SOL Coin’in kilidi açılmayacak. Ancak yine de bu projelerin en büyük mali destekçisi FTX borsasıydı. Bundan sonraki süreçte yalnız başlarına olacaklar. Solana kendi ekosistemini 2 yılda sağlam biçimde inşa etmiş olsa da Aptos henüz çok yeni. İflas mahkemesinin tamamlanmasının ardından satılabilir APT ve SOL varlıkları daha da netleşecek. Yatırımcılar için riskli olsa da eğer FTX’in elinde kilidi açılmış token kalmadıysa mevcut fiyatlar orta vadede yatırımcılara iyi kazançlar getirebilir.

SRM kendini kurtarabilmek ve protokol üzerindeki tam yetkiyi elde edebilmek adına ağı forkladı. Solana ise 3 yıl yetebilecek nakitlerini olduğunu açıkladı. Ancak yine de yukarıda belirttiğimiz husustan dolayı risk yüksek görünüyor.

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