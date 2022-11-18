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  •   İkinci FTX Olmayacağız! Popüler Kripto Para Borsası İddiaları Reddetti!

İkinci FTX Olmayacağız! Popüler Kripto Para Borsası İddiaları Reddetti!

Coinbase CEO'su son durumu ele alıyor ve kripto paraların geleceğini değerlendiriyor. Regülasyonlar borsalara zarara verecek mi?
18:25
18 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yatırımcılar bugünlerde merkezi kripto para borsaları yerine daha çok soğuk cüzdanlara yöneliyor. Birkaç günde milyarlarca dolar aktı. Merkezi borsalardan çekilen bakiyelerin miktarı dudak uçuklatıyor. Binance CEO’su CZ son katıldığı etkinlikte kendi borsaları dahil birçok merkezi platformdan ciddi oranda çıkışlar olduğunu doğruladı.

Coinbase Güvenilir Mi?

FTX CEO’su sürekli olarak kendilerinin en regüle edilmiş borsa olduğunu söylüyor ve güvenilir olduklarını altını çiziyordu. Yani borsa sahiplerinin kendi borsalarına dair yaptığı yorumlar tarafsız olmuyor. Ancak Coinbase CEO’su iddialı. Coinbase’in kurucusu ve CEO’su Brian Armstrong, kripto dünyasında devam eden gerilemenin ortasında duruşunu açıkladı. Rakip borsa FTX’in çöküşünün ardından Coinbase CEO’su duruşunu netleştirdi ve devam eden kripto kaosun ortasında iyimser bakışını yineledi.

Coinbase CEO’su FTX’in eski CEO’su ve FTX’in çöküşü hakkında konuşurken Armstrong onun “kötü bir aktör” olduğunu söyledi. Buna ek olarak Armstrong, FTX‘te yaşananların Coinbase’de “asla gerçekleşemeyeceğini” teyit ve temin ediyor. Coinbase CEO’su ayrıca daha fazla düzenleme netliği talep ediyor. Özellikle, iflas koruması için başvurduktan sonra FTX çöküşü, kripto dünyasının şimdiye kadar gördüğü en büyük çöküşlerden biriydi.

Coinbase, FTX çöküşüyle ciddi yaralar aldığı iddialarını ise reddetti.

Kripto Paraları Neler Bekliyor?

Kripto para biriminin ana avantajlarından biri önce dış taraflara güvenmek zorunda olmamanız gerektiğidir. Evet merkezi yapılar bunu büyük ölçüde bozdu. Ancak insanlar yasalardan ziyade matematiğe sırtını yaslayarak daha az kayıplarını azaltabilir. Son gelişmeler borsaları buna itiyor. Rezervlerini paylaşmaya başladılar ve yatırımcıların tek yapması gereken buradaki anormallikleri doğru takip etmektir. Bununla birlikte dolara karşı yüksek faiz veren platformlardan da uzak durulması iyi bir sinyal olabilir. LUNC ve diğerleri müşterilerini cazip faiz fırsatlarıyla kendilerine çektiler.

Coinbase CEO’su blockchain ve kripto para birimi teknolojisinin merkezi hükümet otoritesini zayıflatmak, finans sektörünü ilerletmek ve nihayetinde “ekonomik özgürlüğü” teşvik etmek için kullanılması gerektiğine dair sarsılmaz inancıyla da bu bakış açısı uyumludur. Kripto lobicileri ABD’de iki partili mevzuat ve icra emirleri üzerinde çalışıyor. Armstrong’a göre düzenleme “genellikle en büyük şirketleri güçlendirir” ve Coinbase için avantajlı olacaktır.

Coinbase CEO’su önümüzdeki dönemde kripto paraları daha iyi günlerin beklediğini düşünüyor.

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