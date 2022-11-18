Kripto analitik firması Santiment, yayınladığı yeni raporda borsa tabanlı token’ları FTX borsasının çöküşünden sonra büyük oranda değer kaybettiğini açıkladı. Santiment, FTX fiyaskosunun ortasında, balinalarının FTX (FTT) ve Crypto.com (CRO) gibi borsa tabanlı token’ları sattığını ekledi. Santiment’e göre, balinalar 10 gün içinde FTT varlıklarının %30’undan fazlasını, Crypto.com varlıklarının ise %0,4’ünü sattı. Rapora göre, balinalar bu dönemde Huobi Global (HT) alımları yapıyor. Rapor, balinaların aynı dönemde HT varlıklarını %17’nin üzerinde artırdığını söylüyor.
Borsa tabanlı token’lar güven sorunu yaşarken, son 7 gündeki en büyük fiyat düşüşlerini gördü,. FTT, HT ve CRO, an itibariyle sırasıyla 1,63, 4,64 ve 0,0696 dolardan işlem görüyor. FTX’teki likidite sorunları ve iflas nedeniyle FTT son iki hafta boyunca %90’ın üzerinde düştü. FTX’i çevreleyen likidite sıkıntılarının ardından, Crypto.com’da da kripto para rezervleriyle ilgili sorular ortaya çıktı. Borsanın CEO’su Kris Marszalek zedelenen güveni geri kazanmak için genel bir açıklama yaptı. CRO, son iki hafta içinde %36 düştü. FTX fiyaskosu ortaya çıkarken, Tron (TRX) blok zincirinin kurucusunu danışman olarak kabul eden Huobi Global, Tron tabanlı token sahiplerinin varlıklarını FTX’ten Huobi’ye taşımalarını kolaylaştıracağını duyurdu. HT, son 14 günde %47 düştü.
Binance, Abu Dabi’de kripto para saklama hizmetleri sunmak için yasal onay almayı başardı. Borsa, bu hafta ayrıca bataklığa saplanan sektör için kurtartma fonu başlatacağını duyurmuştu. Ancak, FTX krizi kripto para karşıtlarının yeninden sahneye çıkmasına neden oldu. ABD’li ünlü ekonomist Nouriel Roubini, Abu Dabi Finans Haftası (ADFW) 2022’de Binnce CEO’sunu ve kripto paraları eleştirdi.
Roubini, konuşmasında, Changpeng Zhao ve Binance’ın Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) faaliyet göstermesine izin verildiğine inanmadığını ifade etti. Ekonoiste göre, kripto para ekosistemi tamamen yozlaşmış. FTX krizinden ders almamız gerek. CZ Binance’in BAE’de faaliyet gösterme lisansı alması şaşırtıcı. Binance İngiltere’de yasaklandı. ABD Adalet Bakanlığı tarafından kara para aklama aklamakla soruşturma altına alındı. Düzenleyici kurumlar dikkatli düşünmeli. CZ, yürüyen bir saatli bomba.