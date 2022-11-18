Okuma Süresi: 2 Dakika

FTX krizinin etkileri hem piyasada hem de medyada devam ederken, balinalar da altcoin tercihlerinde değişikliğe gidiyor.

FTT ve CRO’da Kırmızı Alarm ! Huobi Global (HT) Revaçta!

Kripto analitik firması Santiment, yayınladığı yeni raporda borsa tabanlı token’ları FTX borsasının çöküşünden sonra büyük oranda değer kaybettiğini açıkladı. Santiment, FTX fiyaskosunun ortasında, balinalarının FTX (FTT) ve Crypto.com (CRO) gibi borsa tabanlı token’ları sattığını ekledi. Santiment’e göre, balinalar 10 gün içinde FTT varlıklarının %30’undan fazlasını, Crypto.com varlıklarının ise %0,4’ünü sattı. Rapora göre, balinalar bu dönemde Huobi Global (HT) alımları yapıyor. Rapor, balinaların aynı dönemde HT varlıklarını %17’nin üzerinde artırdığını söylüyor.

Borsa tabanlı token’lar güven sorunu yaşarken, son 7 gündeki en büyük fiyat düşüşlerini gördü,. FTT, HT ve CRO, an itibariyle sırasıyla 1,63, 4,64 ve 0,0696 dolardan işlem görüyor. FTX’teki likidite sorunları ve iflas nedeniyle FTT son iki hafta boyunca %90’ın üzerinde düştü. FTX’i çevreleyen likidite sıkıntılarının ardından, Crypto.com’da da kripto para rezervleriyle ilgili sorular ortaya çıktı. Borsanın CEO’su Kris Marszalek zedelenen güveni geri kazanmak için genel bir açıklama yaptı. CRO, son iki hafta içinde %36 düştü. FTX fiyaskosu ortaya çıkarken, Tron (TRX) blok zincirinin kurucusunu danışman olarak kabul eden Huobi Global, Tron tabanlı token sahiplerinin varlıklarını FTX’ten Huobi’ye taşımalarını kolaylaştıracağını duyurdu. HT, son 14 günde %47 düştü.