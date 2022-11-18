Reklam
Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Tarihte Verdi! Tahminleri Çıkan Analistten Bitcoin için Korkunç Uyarı!

Kripto para analisti Benjamin Cowen, Bitcoin'in (BTC) tüm zamanların en yüksek seviyesinden yüzde 75'in üzerinde düştükten sonra fiyatın dibe vurup vurmadığı konusuna açıklık getirmek için kapsamlı bir değerlendirmede bulundu.
15:30
18 Kasım 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yakından takip edilen kripto para analisti Benjamin Cowen, Bitcoin‘in (BTC) tüm zamanların en yüksek seviyesinden yüzde 75’in üzerinde düştükten sonra fiyatın dibe vurup vurmadığı konusuna açıklık getirmek için kapsamlı bir değerlendirmede bulundu.

Büyük Dibe Vurma Hareketi

Kripto para analisti Benjamin Cowen, 770 binden fazla YouTube abonesine en büyük kripto paranın ticaret geçmişine dayanarak Bitcoin fiyatının büyük bir dibe vurma sürecinin eşiğinde olabileceğini iddia etti. Cowen, yaptığı değerlendirmede şunları belirtti:

Bitcoin için muhtemelen çok yakında ortaya çıkacak pek çok konjonktürel gösterge var, değil mi? Kripto para piyasasında 2015’in başında, temelde 2014’ün sonunda büyük bir dibe vurma hareketi gördük ama bu 2015’e de yansıdı. 2018’in sonunda da büyük bir dibe vurma hareketi gördük. Potansiyel olarak 2022’nin sonunda ya da 2023’ün başında kripto paralarda başka bir büyük dip hareketi olabilir. Bu, geçmiş verilerle örtüşen, büyük bir dibe vurma hareketinin yerine gelmesi anlamına geliyor. Ve ben bunun mevcut piyasa döngüsünün dibi olabileceğini iddia ediyorum.

Kripto para analistine göre, kripto paralar yaklaşık bir yıllık ayı piyasasından sonra dibe vurmaya oldukça yaklaşmış durumda:

Sadece fiyat bazlı kapitülasyona değil, aynı zamanda zaman bazlı kapitülasyona da ihtiyacınız var, değil mi? Elbette zamana dayalı bir kapitülasyona da ihtiyaç var ve çoğu zaman kripto paralarda bu en az bir yıllık bir ayı piyasası gibi görünür. 2013’te bir yıldan uzun sürdü ve fiyatların dibe vurması 14 ay gibi bir sürede tamamlandı.

Fiyatların Dibe Vurduğunun Teyiti için Bu Beklenmeli

Cowen, dibe vuruş sürecinin gerçekleştiğinin kesin işaretlerinden birinin, piyasa değeri bakımından en büyük 125 kripto paranın toplam piyasa değerinin mevcut seviyelerden yüzde 20’nin üzerinde düşmesi olacağına dikkat çekerek şunları söyledi:

Bence bunun gerçek bir dip olup olmadığı ne kadar düşeceğine bağlı. Eğer çok daha aşağılara gidecek olursa, yani buradan yüzde 20’den fazla bir düzeltme olursa o zaman dibe vurduğumuzu iddia etmeye başlayabiliriz. Eğer böyle olmazsa, o zaman hala tetikte olmamız gerektiğini düşünüyorum ve bunun biraz daha zaman alabileceği varsayımında bulunabilirim.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
İlgili Yazılar
Tim Draper: “BTC 250.000 Dolar Olacak Ve Bunu Kadınlar Yapacak!”
Tim Draper: “BTC 250.000 Dolar Olacak Ve Bunu Kadınlar Yapacak!”
Bitcoin için Sırada Ne Var? Korkulan O Seviyeler Gelecek mi?
Bitcoin için Sırada Ne Var? Korkulan O Seviyeler Gelecek mi?
Bitcoin ve Bu Altcoin için Uyarılar Peş Peşe Geldi: Yeni Bir Lahman Anı Yaklaşıyor Olabilir!
Bitcoin ve Bu Altcoin için Uyarılar Peş Peşe Geldi: Yeni Bir Lahman Anı Yaklaşıyor Olabilir!
Bitcoin ve Bu 10 Altcoin’e Dikkat Çekildi: Yatırımcısını Zorluyor!
Bitcoin ve Bu 10 Altcoin’e Dikkat Çekildi: Yatırımcısını Zorluyor!
Dikkat! Bitcoin’de Felaket Sinyali Belirdi! Uzmanlardan Korkutan Tahminler Geliyor!
Dikkat! Bitcoin’de Felaket Sinyali Belirdi! Uzmanlardan Korkutan Tahminler Geliyor!
Tecrübeli Analistten Aykırı Bitcoin Yorumu: “Bunu Bekliyorum!” Tarih Verdi!
Tecrübeli Analistten Aykırı Bitcoin Yorumu: “Bunu Bekliyorum!” Tarih Verdi!
Kırmızı Alarm! Kritik Rapor Endişe Yarattı! İşte Bitcoin’deki Bir Sonraki Senaryo!
Kırmızı Alarm! Kritik Rapor Endişe Yarattı! İşte Bitcoin’deki Bir Sonraki Senaryo!
Ünlü Kripto Para Milyarderi Kendinden Emin: Bitcoin İçin O Rakamlar Geliyor
Ünlü Kripto Para Milyarderi Kendinden Emin: Bitcoin İçin O Rakamlar Geliyor
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
“Dünya Kupası Rallisi” Yapan Chiliz’de (CHZ) Bu 2 Seviyeye Dikkat!
Bitcoin İçin Alım Sinyali Veren TD Sequential Göstergesi Nedir? 
Bitcoin Fiyatı Neden Düşüyor? BTC’de Şimdi Hangi Seviyeler Beklenmeli?
Meraklı Bekleyiş! Haftaya Damga Vuran Dogecoin ve Bu 2 Altcoin için Sırada Ne Var?
Shiba Ne Olur? Dogecoin Artar mı?
Güncel NFT Haberleri
Sony’den Oyun Sektörüne Yeni Bir Hamle Geldi; PlayStation İçin NFT Patenti Alındı!
2022 FIFA Dünya Kupası Öncesi Bir Çok Marka NFT Piyasasında Hareketlilik Yaşatıyor!
Steve Jobs’un 200 Bin Dolara Satılan Sandaletleri; Nike’ın Blockchain Sektöründe Ses Getirecek Adımları!
Nike, Bu Kripto Projesiyle Ortaklığını Duyurdu! Fiyatı Hızla Artabilir!
NFT’ler Yatırım Aracı Mıdır?
Güncel DEFI Gelişmeleri
FTX’in İflasıyla Yatırımcılar Bu Altcoin Projesine Kilitlendi! Talep Patlaması Yaşıyor!
Sıcak Gelişme: DeFi Altcoin 33 Milyar Dolarlık Bankayla Ortaklık Kurdu!
Altcoin Fiyatı Hızla Yükseliyor! Büyük DAO Önerisi Geçti!
SEC Başkanı: Kripto Paralardaki Bu Büyük Tehlikeyi Görüyoruz!
Bu Kripto Para Hacklendi! Son Kurban Kim Oldu?
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022