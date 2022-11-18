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Yakından takip edilen kripto para analisti Benjamin Cowen, Bitcoin‘in (BTC) tüm zamanların en yüksek seviyesinden yüzde 75’in üzerinde düştükten sonra fiyatın dibe vurup vurmadığı konusuna açıklık getirmek için kapsamlı bir değerlendirmede bulundu.

Büyük Dibe Vurma Hareketi

Kripto para analisti Benjamin Cowen, 770 binden fazla YouTube abonesine en büyük kripto paranın ticaret geçmişine dayanarak Bitcoin fiyatının büyük bir dibe vurma sürecinin eşiğinde olabileceğini iddia etti. Cowen, yaptığı değerlendirmede şunları belirtti:

Bitcoin için muhtemelen çok yakında ortaya çıkacak pek çok konjonktürel gösterge var, değil mi? Kripto para piyasasında 2015’in başında, temelde 2014’ün sonunda büyük bir dibe vurma hareketi gördük ama bu 2015’e de yansıdı. 2018’in sonunda da büyük bir dibe vurma hareketi gördük. Potansiyel olarak 2022’nin sonunda ya da 2023’ün başında kripto paralarda başka bir büyük dip hareketi olabilir. Bu, geçmiş verilerle örtüşen, büyük bir dibe vurma hareketinin yerine gelmesi anlamına geliyor. Ve ben bunun mevcut piyasa döngüsünün dibi olabileceğini iddia ediyorum.

Kripto para analistine göre, kripto paralar yaklaşık bir yıllık ayı piyasasından sonra dibe vurmaya oldukça yaklaşmış durumda:

Sadece fiyat bazlı kapitülasyona değil, aynı zamanda zaman bazlı kapitülasyona da ihtiyacınız var, değil mi? Elbette zamana dayalı bir kapitülasyona da ihtiyaç var ve çoğu zaman kripto paralarda bu en az bir yıllık bir ayı piyasası gibi görünür. 2013’te bir yıldan uzun sürdü ve fiyatların dibe vurması 14 ay gibi bir sürede tamamlandı.

Fiyatların Dibe Vurduğunun Teyiti için Bu Beklenmeli

Cowen, dibe vuruş sürecinin gerçekleştiğinin kesin işaretlerinden birinin, piyasa değeri bakımından en büyük 125 kripto paranın toplam piyasa değerinin mevcut seviyelerden yüzde 20’nin üzerinde düşmesi olacağına dikkat çekerek şunları söyledi: