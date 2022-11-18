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Veriler, uzun bir süre sessiz kaldıktan sonra en eski altcoin’lerden biri olan Litecoin‘in (LTC) nihayet kış uykusundan uyandığına işaret ediyor. CoinMarketCap’in de sağladığı veriler LTC’nin son 24 saatte yüzde 7’nin üzerinde yükselerek birçok altcoin’den ayrıştığını gösteriyor.

Litecoin Yeniden İş Başında

Litecoin, en iyi altcoin’lerin çoğundan daha uzun zamandır kripto para piyasasındaki varlığını koruyor. Aslında, piyasadaki birçok kişi, tozu dumana katan diğer kripto para projelerinin aksine LTC‘nin birçok ayı piyasasından hayatta kalarak çıkmayı başardığına ve bunu yapmaya devam edebileceğine inanıyor. Geleceği tahmin etmek kripto para piyasası için pek tavsiye edilen bir şey olmasa da, veriler yüksek volatilitelerle birlikte LTC’nin kısa vadeli geleceğinin parlak göründüğüne işaret ediyor.

Son birkaç aydır LTC’nin fiyat hareketi, ağırlıklı olarak piyasadaki eğilimi takip ederek veya belirli ekosistem merkezli gelişmelerle birlikte hareket ederek istikrarlı bir duruş sergiledi. Yine de, bu yazının hazırlandığı sırada Litecoin’in kripto para piyasasının büyük kısmına kıyasla çok daha iyi performansla gösterdiği görülüyor.

Litecoin, bu yıl 11 yılını dolduracak. Yıldönümünün hemen öncesinde LTC fiyatı, FTX çöküşünün tetiklediği düşüşünün ardından yüzde 10’un üzerinde toparlandı. Yakın zaman önce yapılan bir bilgilendirmede, Litecoin’in hashrate’inin tüm zamanların en yüksek seviyesine (ATH) yükseldiği ve bunun ağın istikrarı ve güvenliği için son derece olumlu bir veri olduğuna dikakt çekilmişti.

Ağ, LTC’nin BTC’ye kıyasla saniyede yaklaşık sekiz kat daha fazla işlem yapabileceğini iddia ediyor. Gerçekten de Litecoin, sadece birkaç cent’lik işlem ücretleri sunar. Bu da onu günlük ödemeler için son derece kullanışlı yapıyor. Litecoin Vakfı’ndan gelen güncellemeler altcoin ve ağın kendisi için iyi bir resim çiziyor olsa da zincir üstü (on-chain) ölçümler fiyat hakkında neler söylüyor, gelin daha yakından bakalım.

LTC için Zincir Üstü Veriler

Kripto para borsası FTX kaynaklı son piyasa çöküşün ardından LTC fiyatı 47,60 dolar gibi son derece düşük bir seviyeye geriledi. Ancak, bu çöküşü takip eden günlerde hızla toparlandı. Zincir üstü analiz şirketi Santiment’ten alınan veriler, LTC’nin ağırlıklı duyarlılığının olumluya döndüğünü, ticaret hacminin de önemli bir artış olduğunu gösteriyor.

Fiyat hareketinin yeşile dönmesiyle birlikte, Litecoin’e yönelik sosyal duyarlılık da ayı piyasasının ortasında pozitife döndü. Bununla birlikte, son veriler 60 milyondan fazla Litecoin’in bir yıldan uzun bir süredir soğuk cüzdanlarda tutulduğuna işaret ediyor. Bu, yatırımcıların HODL’a yönelerek LTC’ye olan güvenini gösteriyor.

Ayrıca, 17 Kasım’da 44 milyon dolar değerinde LTC ya da 765 bin 770’in biraz üzerinde LTC’nin birden fazla adresten bilinmeyen bir cüzdana taşındığı görüldü. Kripto paradaki bu hareket, son fiyat rallisinin bir başka nedeni olabilir. Santiment’ten alınan veriler, ayrıca en büyük LTC balinalarından ikisinin 5 Kasım’dan bu yana varlıklarına 5 milyondan fazla LTC eklediğini gösteriyor.

Ek olarak, Litecoin kısa vadeli ve uzun vadeli MVRV pozitif bölgede hareket ederken, aynı durum katılımcıların kârda olduğu anlamına geliyor.

Piyasa analistleri ve uzmanları Litecoin’e boğaların öncülük etmeye devam etmesi halinde altcoin’in kısa vadede 70 doların üzerine çıkmasını bekliyor. Düşüş olması durumunda ise LTC’nin fiyatı 55 dolar seviyelerine geri dönebilir. Bununla birlikte, Litecoin için uzun vadeli beklentiler parlak görünüyor ve LTC’nin üçüncü yarılanmasının 3 Ağustos 2023’de gerçekleşmesi bekleniyor. Yarılanma ile blok başına verilen LTC miktarı 12.5 LTC’den 6.25 LTC’ye düşecek. Bir sonraki yarılanma etkinliği Litecoin fiyatınını desteklemede önemli bir rol üstlenebilir. Bu durum balinaların yarılanma etkinliği için LTC’ye yönelmiş olabileceklerini de gösteriyor.