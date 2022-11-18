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Bitcoin (BTC) tehlikeleri sularda gezinirken, önde gelen analitik şirketinden BTC fiyat haretine dair çarpıcı bir rapor yayımladı.

Santiment: Odak Noktasının Değişmesi Gerekiyor!

FTX krizinin yankıları devam ederken, analitik firması Santiment, piyasasın içinde bulunduğu türbülanstan çıkması için neyin gerekli olduğunu ifade eden bir grafik paylaştı. Rapora göre, odak noktasının merkezi borsalardaki sorunlardan uzaklaşması gerekiyor. Son dönemde FTX krizinin domino etkisi yaratmasından endişe duyuluyor. Crypto.com gibi borsalardaki sorunlar belirsizliğini korurken, borsalardan çıkan BTC miktarı da rekor kırdı. Santiment’e göre, bu endişeler piyasada satış baskısını tetiklerken, Bitcoin fiyatını olumsuz etkiliyor. Rapora göre, kripto paraların yeniden ivme kazanması için, piyasadaki odak noktasının değişmesi gerekiyor. Platforma göre, FTX çöküşü şimdiye kadarki en büyük borsa krizlerinden biri olarak kabul edildiğinden, çöküşün etkileri “kalıcı şok dalgaları” bırakabilir. Yatırımcı borsa tabanlı token’lara yönelik endişelerini giderip, yeniden Bitcoin’e yönelirse piyasadaki korku iklimi ortadan kalkabilir.

Santiment’in dün Twitter’da paylaştığı grafikte de görülebileceği üzere, borsa tabanlı token’ların sosyal hakimiyetinin arttığı dönemlerde BTC fiyatı tarihsel olarak düşüş yaşadı. CoinMarketCap’e göre, BTC’nin fiyatı, son 24 saat içinde %1,43’lük artışla an itibariyle ardından 16.742 dolardan işlem görüyor. BTC’nin fiyatının ABD Doları karşısında güçlenmesine ek olarak, aynı zaman diliminde Ethereum’a (ETH) karşı da %0,59 artış kaydetmeyi başardı. BTC‘nin fiyatı şu anda günlük 9 EMA hattı tarafından tutuluyor. BTC’nin fiyatı 9 EMA çizgisinin üzerine çıkmaya çalıştı ancak sert bir dirençle karşılaştı. Analistler, BTC fiyatının düşmeye devamedeceğini iddia ediyor.

Kritik Seviyeler Açıklandı!

Analistler düşüşün derinleşebileceğini iddia ederken, dip seviyenin henüz görülmediğine dair analizler boy göstermeye başladı. FTX krizi, yatırımcının olası bir dip umutlarını yıktı. Altının olumlu performansıyla birlikte, değerli metalin savunucuları, Bitcoin‘in enflasyona karşı koruma sağladığına dair iddiaların doğru olmadığını vurguluyor. Uzmanlara göre, Bitcoin’in kısa vadede toparlanması ve eski parlak günlerine dönmesi için Fed’in faiz artırma politikasından geri adım atması gerekiyor.

Uzmanlar önemli destek seviyesi olarak 13.000 ila 14.000 dolara işaret ediyor. Bitcoin, toparlanmadan önce daha fazla ivme kaybedebilir. Ancak 13.000 doların altına düşerse Bitcoin, 10.000 dolara kadar gidebilir. Bitcoin fiyatı, FTX krizinin ortasında 15.682 doları gördü. İflasın ardından BTC baskı altında kalmaya devam ediyor ve yatay seyrediyor.