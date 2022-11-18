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Dikkat! CNBC Analistinden 2 Altcoin İçin Kritik Uyarı: Sıfır!

FTX krizi  kripto karşıtlığını tetiklerken, CNBC'nin önde gelen analistlerinden Jim Crammer kripto paralara yönelik sert eleştirilerde bulundu.
13:30
18 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

FTX krizi  kripto karşıtlığını tetiklerken, CNBC’nin önde gelen analistlerinden Jim Crammer kripto paralara yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Jim Crammer, XRP ve SOL’u Hedef Aldı!

Ünlü ekonomist özellikle 2 altcoin projesini hedef aldı. Perşembe günü paylaşılan CNBC’nin Squawk Box isimli programın yakın tarihli bir bölümünde Jim Cramer, Solana (SOL) ve Ripple (XRP) hakkında hiçbir şey bilmediğimizi iddia etti. Cramer’in yorumları özellikle SOL’un tehlikeli sularda gezindiği bir dönemde geliyor. Hükümetin regülasyona yanaşmayacağını belirten Cramer, yatırımcılara piyasadan uzak durmalarını tavsiye etti. CNBC analisti, kripto paralara yönelen ve onları güvenilir bulan yatırımcılara şaşırdığını vurguladı. Cramer  “Solana hakkında ne biliyoruz? XRP hakkında ne biliyoruz? Cevap sıfır. Regülasyon, asla gelmeyebilir. Devlet istemiyor” ifadelerini kullandı. Uzman sıfır ile SOL VE XRP’deki riske dikkat çekti. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, Cramer’in açıklamaları, iddiaların gerçek olmadığını belirten kripto topluluğundan büyük tepki aldı.

Özellikle Cramer’in iddiaları, Ripple’a karşı ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu davasında XRP sahiplerini temsil eden Avukat John E. Deaton’dan da büyük tepki aldı. Yanıt olarak Deaton, XRP’nin ABD düzenlemelerine tabi olduğunu ve Cramer’ın  iddialarının aksine XRP‘nin yasal bir sorun teşkil etmediğini ifade etti.  Avukata göre, 2015 yılında hükümet, Ripple’ı Banka Gizlilik Yasası da dahil olmak üzere çeşitli bankacılık düzenlemelerine uymaya zorladı. Avukat ayrıca, Federal Rezerv’in şu anki başkanı Jerome Powell ve eski SEC başkanı Jay Clayton tarafından imzalanan ve XRP’yi kripto para birimi olarak nitelendiren Finansal İstikrar Gözetim Konseyi tarafından hazırlanan 2019 raporuna atıfta bulundu.

Cramer’ın Ethereum Tahmini..!

Özellikle, başka bir kullanıcı, halkın kripto paralar hakkında hiçbir şey bilmemesinin, düzenleme eksikliğinden değil, medya ve Cramer gibi analistlerin yatırımcıları eğitmekte başarısız olmasından kaynaklandığını belirtti. CNBC analistinin son birkaç yılda kripto paralar konusundaki duruşunda tutarsız olduğunu belirtmekte fayda var. Nisan gibi yakın bir tarihte, analist Ethereum’a dair çarpıcı açıklamalar yapmıştı ve ETH‘nin 4.100 dolara ulaşacağını iddia etmişti.

Haziran ayında Cramer, kripto paralar sayesinde servet kazanılabileceğini ve yatırımcıları, sağlam risk yönetimi ile bu varlıkları portföylerine dahil etmeye çağırdı. Ancak bir ay sonra Crammer kripto paralarda gerçek bir değer olmadığını iddia etti Ayrıca, medyanın Ağustos ayında kripto hakkında haber yapmaması gerektiğini söyledi. Özellikle, Cramer’in tutarsız duruşu ve bir dizi yanlış  tahminleri, birçok kişinin onun bir finansal analist olarak yeteneğini ve bilgisini sorgulamasına yol açtı.

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