Popüler metaverse projesi, yeni projesi TurkishVerse’ü duyurdu. Proje kapsamında Muhteşem Yüzyıl, Kral Şakir gibi yapımlar ve Engin Altan Düzyatan gibi ünlü oyuncular metaverse’de hayat bulacak.

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Popüler metaverse projesi The Sandbox (SAND), yeni projesi TurkishVerse’ü duyurdu. Proje kapsamında Muhteşem Yüzyıl, Kral Şakir gibi yapımlar ve Engin Altan Düzyatan gibi ünlü oyuncular metaverse’de hayat bulacak.

TurkishVerse Projesi

Öncü metaverse platformlardan biri olan The Sandbox, yaptığı yeni ortaklıklarla erişimini artırmaya devam ediyor. Metaverse platformu, bu yılın başında duyurduğu Hong Kong Mega City projesini takip edecek bir projenin altına imza atarak TurkishVerse’ü duyurdu. Proje kapsamında Muhteşem Yüzyıl, Kral Şakir gibi dünya çapında bilinirliği olan yapımlar ve Engin Altan Düzyatan gibi ünlü oyuncular metaverse’de hayat bulacak.

Türk kültürünü dünya çapında etkili bir şekilde aktaran en popüler filmlerin, dizilerin ve oyuncuların bazılarını TurkishVerse’de bir araya getirmeyi hedefleyen The Sandbox, zamanla kuracağı daha fazla ortaklıkla TurkishVerse’deki yapımların ve oyuncuların sayısını artırmayı hedefliyor. Bu bağlamda The Sandbox ile işbirliği yaparak projenin bir parçası olan filmler, diziler ve oyuncular bir LAND ile metaverse’ün bir parçası olacak.

The Sandbox’ın SAND’ında Son Durum

The Sandbox zor ayı piyasası koşullarına rağmen durmadan çalışan birkaç kripto projesinden biri olarak öne çıkıyor. Proje ekibi ne kadar etkin olsa da zorlu ayı piyasası koşullarının projenin yerel varlığı SAND’ı sarstığı ve önemli ölçüde değer kaybetmesini sağladığı görülüyor.

SAND, 25 Kasım 2021 tarihinde 8,44 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine (ATH) yükseldi. Güncel fiyatlarla SAND’ın tüm zamanların en yüksek seviyesinin yüzde 93,08 altında işlem görüyor. Popüler metaverse altcoin’i, yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 1,31 yükselişle 0,5844 dolardan alınıp satılıyor. SAND, bu yazının hazırlandığı sırada, kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre 876.2 milyon dolar piyasa değeri ile en büyük 4’ncü metaverse altcoin’i. SAND’ın hemen önünde APE, hemen ardında ise MANA yer alıyor.