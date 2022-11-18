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Bahamalar Menkul Kıymetler Komisyonu, FTX Digital Markets‘in tüm varlıklarını 12 Kasım’da kendisinin kontrol ettiği bir cüzdana aktardığını açıkladı. Bu açıklamayla birlikte davanın hangi yargı mercii tarafından ele alınması gerektiği konusundaki tartışmaların da yoğunlaştığı görüldü.

“Acil Geçici Bir Düzenleyici Eylem Gerekiyordu”

Bahamalar Menkul Kıymetler Komisyonu‘nun 12 Kasım’da FTX Digital Markets’in varlıklarını kendisinin kontrol ettiği bir cüzdana aktardığı ortaya çıktı. 18 Kasım’da Twitter’dan açıklama yapan düzenleyici kurum, şirket ile eski CEO Sam Bankman-Fried arasındaki yasal mücadeleyi daha da karmaşık hale getirdi.

Düzenleyici, yaptığı basın açıklamasında, FTX Digital Markets’in kripto paralarının tamamının komisyon tarafından kontrol edilen bir cüzdana aktarılmasını sağlama eylemini gerçekleştirdiğini belirtti. Kripto paralar, 11 Kasım’ın sonunda ve 12 Kasım’da gizemli bir şekilde FTX hesaplarından çıkmaya başlamış ve şirketin kendisinin de neler olup bittiğinin farkında olmadığı görülmüştü. Bahamalar Menkul Kıymetler Komisyonu, açıklamasının devamında “FTX Digital Markets müşterilerinin ve alacaklılarının çıkarlarını korumak için acil olarak geçici bir düzenleyici eylem gerekliydi.” eklemesini yaptı.

Davanın Kontrolü Hangi Yargı Merciinde Olacak?

FTX Digital Markets, 15 Kasım’da New York Güney Bölgesi ABD İflas Mahkemesi’nde çoğunlukla ABD dışında faaliyet gösteren şirketler için geçerli olan Bölüm 15 iflas koruması başvurusunda bulunmuştu. Bundan önce FTX, Alameda ve 100’den fazla ilgili şirket için 11 Kasım’da Delaware’deki federal iflas mahkemesinde Bölüm 11 iflas koruması başvurusu yapmıştı. FTX’in iflas avukatları, Bahamalar’da FTX Digital Markets çevresinde yoğunlaşan Bölüm 15 iflas işlemlerinin Delaware’deki ABD İflas Mahkemesine taşınması için acil bir dilekçe verdi. Bu talebin kabul edilmesi halinde, sayısız iflasın tek bir ABD mahkemesinde birleştirilmesi sağlanacak.

Zor durumdaki şirketin geçen hafta tuttuğu iflas avukatlarına göre Bankman-Fried, Bahamalar’daki varlıklarını birbirine bağlayarak ABD’deki Bölüm 11 davasını engellemeye çalışıyor. İflas avukatları yaptıkları açıklamada, “Tüm borçluların ve FTX Digital Markets’in kurucu ortağı ve kontrol sahibi olan Bankman-Fried’ın Bahamalar’daki FTX Digital Markets’deki işlemlerin kapsamını genişletmetmesi, Bölüm 11 davasını baltalama ve alacaklıların varlıklarını Bahama hükümetinin kontrolü altındaki Bahamalar’daki hesaplara taşıması bu çabalarını destekliyor gibi görünüyor. Bankman-Fried daha dün Twitter üzerinden yayınladığı doğrulanmış mesajlarda düzenleyicilere yönelik saygısızlığını, bu Bölüm 11 davasının açılmış olmasından duyduğu üzüntüyü dile getirmiş ve Bahamalar’da herhangi bir işlemin gerçekleşmesi için ‘Delaware’e karşı bir yetki savaşını kazanma’ hedefini açıkça ortaya koymuştur. Bu nedenle alacaklılar, Bahama hükümetinin alacaklılarının varlıklarını elde etmek amacıyla alacaklılarının sistemlerine yetkisiz erişimi yönlendirmekten sorumlu olduğuna dair güvenilir kanıtlara sahiptir. Bu erişimler davaların başlamasından sonra gerçekleşmiştir.” denildi.

Öte yandan Bahamalar’daki menkul kıymetler düzenleyicisi yaptığı açıklamada bu endişeleri bir kenara iterek, “FTX Digital Markets’in ABD’deki Bölüm 11 iflas işlemlerine taraf olması konusu Komisyon’un dikkatinde değildir. Komisyon, FTX Digital Markets’in alacaklılarını, müşterilerini ve hissedarlarını etkileyen meseleleri ele almak ve mümkün olan en iyi sonuca ulaşmak amacıyla birden fazla yargı alanındaki diğer düzenleyiciler ve yetkililerle birlikte çalışacaktır.” denildi.