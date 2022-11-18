Okuma Süresi: 2 Dakika

Gizlilik odaklı bir altcoin, Avrupa’da gizlilik odaklı kripto paraların yasaklanacağı söylentilerinin ortaya çıkmasının ardından kripto para piyasalarının geri kalanından daha iyi performans göstererek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Altcoin’in Dikkat Çeken Yükselişi

Secret (SCRT), uçtan uca şifreleme ve “Gizli Kontratlar” adı verilen akıllı sözleşmelerle Cosmos (ATOM) ağı üzerine inşa edilmiş gizlilik odaklı bir ağdır. Ağ, kullanıcıların token bakiyesi gibi ayrıntıları şifreleyerek ve Secret Token’lar için takas edildikten sonra cüzdan adreslerini göndererek / alarak herhangi bir coin veya Blockchain’i gizli hale getirmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Proje, ayrıca “Gizli Köprüler” kullanarak diğer Blockchain’lerdeki coin’leri / token’ları kaynak zincirdeki bir akıllı sözleşmeye “park eder” ve ardından Secret ağında eşdeğer miktarda token basarak Secret Token’lara dönüştürür.

Kripto para piyasasının geri kalanı yerelde düşük seviyelerde konsolide olurken SCRT 16 Kasım’da aniden parabolik bir şekilde 0,64 dolardan 1,29 dolara çıktı. Altcoin bu fiyat hareketi ile bir günden kısa bir sürede yüzde 101 oranında yükseldi. O zamandan bu yana bir miktar geri çekilen SCRT, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte kaydettiği yüzde 11’e yakın yükselişle 0,8657 dolardan alınıp satılıyor.

Avrupa Birliği ve Gizlilik Odaklı Kripto Paralar

Gizlilik odaklı kripto paralar, Mali Eylem Görev Gücü (FATF) de dahil olmak üzere Avrupa’daki ve ABD’deki düzenleyicilerin artan baskısıyla karşı karşıya. FATF, hükümetlerin kripto para borsalarını, bankaları, tezgah üstü (OTC) ticaret masalarını ve barındırılan cüzdanların 10 bin dolardan fazla değere sahip kripto para tutan kişiler hakkında kimlik bilgilerini paylaşmaya zorlayan “seyahat kuralını” uygulamaya çalışıyor.

Bu yılın başlarında ABD Hazinesi, açık kaynak protokolünün arkasındaki geliştiricinin Hollanda’da tutuklanmasından haftalar önce Ethereum tabanlı kripto karıştırma hizmeti Tornado.cash’e yaptırım uygulamış ve kriptoda gizliliği savunanların tepkisini almıştı. Kripto düşünce kuruluşu Coin Center’ın yaptırımlar için Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi’ne (OFAC) dava açtığı görüldü.

Coin Center’ın yönetici direktörü Jerry Brito, konuya ilişkin olarak şunları söyledi: