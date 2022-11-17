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  •   Sıcak Gelişme: Fed Açıklaması! Kripto Para Yatırımcıları Heyecanlı!

Sıcak Gelişme: Fed Açıklaması! Kripto Para Yatırımcıları Heyecanlı!

Federal Rezerv'den şok açıklama!
22:44
17 Kasım 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: < 1 Dakika

Geçtiğimiz aylardan beri Amerika Birleşik Devletleri’nde mevcut olan yüksek enflasyon verilerini düşürmek adına birkaç kez faiz artırımında bulunan Federal Rezerv (Fed), izlediği politika ile kripto para piyasalarında da büyük çaplı etkilere neden olmuştu. Federal Rezerv yapmış olduğu son açıklamalarıyla kripto para ekosisteminde ilgiyi yeniden üzerine topladı!

Son dönemlerde sık sık faiz artışı gerçekleştiren Federal Rezerv benzer yolu izleyip izlemeyeceği kripto para ekosisteminde tartışma konusu olmuştu. Fed yetkililerinden Kashkari konu hakkındaki açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:

Bir aylık verilerle ikna olamayız. Enflasyonun tırmanışının durduğundan emin olana kadar devam etmemiz gerekiyor. CPI ve PPI, enflasyonun durağanlaştığı sinyallerini gönderiyor. Umarım enflasyonun 2023 yılında düşeceği öngörüsü doğrudur. Eğer bu tahminler doğruysa 2023 yılında faiz artışlarının durmasını tahmin ediyoruz. Faiz politikası enflasyon verisine göre belirlenecek.

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