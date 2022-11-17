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Geçtiğimiz aylardan beri Amerika Birleşik Devletleri’nde mevcut olan yüksek enflasyon verilerini düşürmek adına birkaç kez faiz artırımında bulunan Federal Rezerv (Fed), izlediği politika ile kripto para piyasalarında da büyük çaplı etkilere neden olmuştu. Federal Rezerv yapmış olduğu son açıklamalarıyla kripto para ekosisteminde ilgiyi yeniden üzerine topladı!

Son dönemlerde sık sık faiz artışı gerçekleştiren Federal Rezerv benzer yolu izleyip izlemeyeceği kripto para ekosisteminde tartışma konusu olmuştu. Fed yetkililerinden Kashkari konu hakkındaki açıklamalarda şu ifadelere yer verdi: