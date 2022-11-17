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  •   Ethereum İçin Kritik Nokta Açıklandı: Yükseliş İçin Bu Seviye Şart!

Ethereum İçin Kritik Nokta Açıklandı: Yükseliş İçin Bu Seviye Şart!

En büyük altcoin olarak bilinen Ethereum için haftanın kritik seviyeleri açıklandı. Bu seviyeler yatırımcılara fikir verebilir.
21:41
17 Kasım 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Son iki gün içinde kripto piyasası, Binance’in durum tespiti yaptıktan sonra FTX’i devralmayacağı haberinin ardından Ethereum (ETH) ve diğer altcoin’lerin fiyatının güçlü kalmak için mücadele etmesiyle birlikte, duyarlılıkta ciddi bir değişim görüldü. Önceki haftalarda Ethereum’un (ETH) fiyatı iyi bir performans sergileyerek 1.300 dolardan 1.680 dolara kadar yükselmişti.

Altcoinlerin çoğu, DOGE’nin 0,055 dolardan 0,15 dolara yükselmesi de dahil olmak üzere %200’ün üzerinde kazançlar elde ettiği için yükselme eğilimindeydi ve çoğu kişi daha fazla toparlanma umuyordu. Yine de, bu beklentiler kripto piyasasını çevreleyen belirsizlik nedeniyle kısa sürdü ve piyasanın nereye gittiği konusunda büyük bir korkuya yol açtı.

Haftalık İncelemede Ethereum Ne Durumda?

Geçtiğimiz birkaç gün kripto alanında çok fazla sallantıyla doluydu, çünkü birçok altcoin fiyat düşüşünü engelleyen temel desteklerini kaybettikten sonra güç göstermeye çalıştı. Piyasayı çevreleyen mevcut belirsizlik, trader’ların ve yatırımcıların altcoin alımları yapma konusunda isteksiz olmalarına neden oldu, çünkü yakın zamanda yükselip yükselmeyeceklerine dair bir güvence göremiyorlar.

Binance’in FTX’i devralarak durumu kurtardığı haberi, kripto alanında huzursuzluğu kısa süreli bastırmıştı ama ardından gelen vazgeçiş çok fazla gerilime yol açtı ve ETH fiyatı da dahil olmak üzere çoğu altcoin’in fiyatta acı çekmesine neden oldu.

ETH’nin fiyatı, sıçrama yapmadan önce fiyatının haftalık en düşük 1.100 dolara düştüğünü görüldü. Fiyat daha sağlam bir kırılımı hedeflerken 1.300 dolarlık bir bölgeye büyük bir güç gösterdi. ETH’nin fiyatının, satışlardan korunmak için bir talep bölgesi olarak hareket ederek 1.450 dolarlık bir bölgeye yükselmesi gerekiyor olabilir.

Günlük (1D) Grafikte ETH Fiyat Analizi

ETH’nin fiyatı, ETH’nin talep bölgesini ayılara kaptırdığı 1.100 dolar bölgesinden sıçradıktan sonra 1.200 dolar desteğinin üzerinde işlem gördüğü için günlük zaman diliminde oldukça güçlü kalmaya devam ediyor.

ETH fiyatı 1.500 doların üzerine çıkarsa, ETH fiyatı için daha fazla ralli görebiliriz; 1.100 dolarlık bir bölgenin altına inilmesi ETH için daha fazla satışa yol açabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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