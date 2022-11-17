Solana ağı ve yerel token'ı SOL, FTX çöküşünden en büyük darbeyi almışken yapılan son açıklamalar coin'i bir miktar rahatlatmış görünüyor.

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Geçtiğimiz saatlerde Binance, Solana blok zincirindeki USD Coin (USDC) ve Tether (USDT) mevduatlarının bir sonraki duyuruya kadar geçici olarak askıya alındığını duyurdu ve SOL Token’ının 12,45 doları test etmesine neden oldu. Bu hamle, başka bir kripto borsası olan OKX’in Solana’daki USDC ve USDT çiftlerini tamamen listeden çıkaracağını, dolayısıyla para yatırma ve çekme işlemlerine verdiği desteği durduracağını açıklamasının hemen ardından geldi.

Binance U Dönüşü Yaptı

Bununla birlikte Binance tarafından yapılan son duyuruya göre, yetkililer fikrini değiştirdi ve şimdi USDT/SOL işlemleri için para yatırmaya izin verilecek. Ani fikir değişikliğinin ardındaki neden, Binance ekibi tarafından yapılan, USDT token’ının Solana blok zincirinde yeniden listelenmesine yol açan dahili değerlendirme ve incelemeden kaynaklanıyor.

FTX’le beraber Alameda Research’ün çöküşü özellikle blok zinciri ve yerel SOL token’ı üzerinde acımasız oldu Bunun iyi bir neden bulunuyordu. Şimdi iflas eden Alameda, SOL’un en büyük yatırımcılarından birisiydi ve eski CEO’su Sam Bankman-Fried şahsen onu bir Ethereum alternatifi olarak sunmuştu.

USDT (SOL) ve USDC (SOL) Delist Edilmişti

Binance, önceden herhangi bir bildirimde bulunmaksızın 17 Kasım’da Solana merkezli USDT ve USDC’nin platformdaki mevduatlarının bir sonraki duyuruya kadar geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu.

Kripto devi, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, bu duyuruyu herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirme veya iptal etme hakkını saklı tuttuğunu söyleyerek, alınan önlem hakkında daha fazla bilgi vermemişti.

Solana tabanlı coin’ler OKX ve ByBit dahil olmak üzere diğer borsalardan da kaldırıldı. Saat 03:00 UTC’de OKX para yatırma işlemlerini durdururken, ByBit de kısa bir süre sonra devre dışı bıraktı.

Solana blok zincirinin yerel token’ı olan SOL, tüm FTX olaylarından ciddi şekilde etkilendi, ancak Binance tarafından yapılan yeniden listelemenin son duyurusu nedeniyle fiyat son 1 saat içinde % 2,52 arttı ve şu anda yazı yazarken 13,50 dolar seviyesinde bulunuyor.