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Kripto para analistlerinin kısa vadede başarı grafiği onların güncel tahminlerinin ne kadar dikkate alınacağını gösterir. Popüler bir analist son birkaç aydaki tahminleri tuttu. Bu onun daha da popüler olmasını sağladı. Peki bundan sonrası için tahminler neler? Yatırımcıları önümüzdeki haftalar neler bekliyor? Bitcoin için korkutan tahmin ve detayları.

Bitcoin Kaç Dolar Olur?

Bitcoin (BTC) yazı hazırlandığı sırada 16.658 dolardan alıcı buluyor. Sam Bankman-Fried’in ayrılmasının ardından yeni CEO John Ray III, ardında bıraktığı sorunların boyutunu kabul etmekte hiç zaman kaybetmedi. Delaware Bölgesi için ABD İflas Mahkemesi’ne yaptığı başvuruda Ray, FTX‘in kurumsal kontrolünü “tam bir başarısızlık” olarak tanımladı. Şöyle yazmış:

“Kariyerimde hiçbir zaman kurumsal kontrollerin bu kadar başarısız olduğunu ve burada olduğu gibi güvenilir finansal bilgilerin bu kadar eksik olduğunu görmedim.”

Amerika Birleşik Devletleri milletvekilleri önümüzdeki ay FTX ile ilgili özel bir duruşma düzenlemeyi planlarken, Bankman-Fried’in Bahamalar’dan iade edilmesi bekleniyor. Popüler kripto analisti Crypto Tony şunları söyledi;

“Boğaların yükseliş pozisyonuna geçebilmesi için gerçekten 17.600 doları geri alması gerekiyor”.

Bitcoin Hedefini Yineledi

Altcoinlerin %50’ye varan kayıplar görebileceği uyarısını yineleyen Capo fiyatın 13.500 dolara ulaşabileceğini düşünüyor. Aylardır CAPO bu hedefini yineliyor ve Bitcoin 25.200 doları gördüğünden beri birçok kısa vadeli fiyat hareketini doğru tahmin etti.

“Tekrar ediyorum… TÜM PİYASALARDAN ÇIKIN. Çoğu insanın yaklaşmakta olan şeye hazır olmadığını düşünüyorum.”

Bitcoin fiyatı önümüzdeki günlerde 13.500 dolara kadar düşebilir. Material Indicators sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Binance emir defterinde spot fiyat ile 13.000 dolar arasındaki toplam teklif likiditesini 195 milyon dolar olarak hesapladı.

Yatırımcılar FTX ve Alameda’nın iflasıyla daha şirketin bayrak çekme ihtimaline hazırlıklı olmalıdır. LUNA olayının ardından 2 ay boyunca benzer bir süre yaşamıştık. Aralık ayında yapılacak Fed toplantısı ve kripto para düzenlemesi çalışmaları fiyat üzerinde etkili olacaktır.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.