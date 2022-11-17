Piyasa değerine göre dünyanın en büyük bankasının analistleri kripto paraların geleceğine dair neler düşünüyor? Kripto boğası için izlenecek veri hangisi?

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Bitcoin dibi gördü mü? Birçok metrik tarihi dip seviyeleri gösteriyor ancak temel analiz bize farklı şeyler anlatıyor. Bitcoin gökkuşağı grafiğinin tabanına bir renk daha eklenmeli çünkü son 11 aydır hiç normal şeyler yaşamıyoruz. Bitcoin göstergeleri tarihi diplere işaret ediyor, PlanB tarafından paylaşılan ve geçtiğimiz yıl son çeyreğinde büyük ilk gören S2F grafiği bile enteresan sonuçlar gösteriyor. O halde bir bilene danışalım. JPMorgan dünyanın en büyük finans kurumlarından biri ve analistleri bu konuda mutlaka bir şeyler biliyordur.

JPMorgan Analistleri Kripto Paralar

JPMorgan Chase analistlerine göre, Gemini, OKX ve Cryptocom geçtiğimiz hafta “ciddi” çıkışlar yaşarken, azalan stablecoin piyasası yatırımcıların kaçışını gösteriyor. Borsa hacimleri yıl boyunca düştü ve aylık hacimler Ocak ayındaki 841 milyar dolardan Ekim ayında 544 milyar dolara geriledi. JPMorgan yüksek kaliteli ETH, USDT, BUSD gibi varlık bakiyelerindeki azalmaya dikkat çekiyor.

“Binance dışında, bu bakiyelerdeki yılbaşından bugüne kadar olan düşüş %80 mertebesindedir. Bitfinex ve Binance nispeten daha küçük düşüşler gördü”.

Çıkışlar, Sam Bankman-Fried’in FTX iflasıyla ivme kazandı. Birkaç borsada “bankrun” benzeri hareketler başladı ve henüz kaos yatışmış değil.

Kripto Para Boğası Ne Zaman

JPMorgan analistleri son yaşanan olayları ele aldı Mayıs ayında TerraUSD’nin çöküşünden sonra gördüğümüze benzer şekilde, Alameda Research ve FTX’in çöküşüyle başlayan mevcut kaldıraç azaltma aşamasının, en az birkaç hafta boyunca marj çağrıları, kaldıraç azaltma ve kripto şirket/platform başarısızlıklarının art arda gelmesine neden olacağını iddia ediyorlar. Daha fazla şirketin iflası bekleniyor ve henüz kırılan kolun acısı tam olarak hissedilmedi. LUNA, 3AC iflaslarının etkileri bile sadece 1 ay önce bitmişti. Alameda ile LUNA arasındaki bağlantıyı yok sayarsak yaklaşık 90 gün süresince Terra bağlantılı iflaslar, düşüşler gördük.

Çarşamba günü, en büyük kripto-yerli firmalardan biri olan Genesis Global Capital, FTX çöküşüne maruz kaldığını açıkladı ve Three Arrows Capital (3AC) ve FTX’in çöküşünden önemli bir darbe aldıktan sonra tüm müşteri para çekme işlemlerini ve kredi alımlarını durduracağını söyledi. Bunu takiben Gemini, Earn programının, firmanın hizmet seviyesi anlaşmasında belirlenen beş günlük zaman dilimi içinde müşteri itfalarını karşılayamayacağını duyurdu.

JPMorgan, diğerlerinin yanı sıra Galois Capital, CoinShares ve Huobi’nin FTX’te sıkışmış fonları olduğunu söyledi. Paradigm, Temasek ve Sequoia gibi önde gelen yatırımcılar da çöküşten etkilendi ve fonların çoğu FTX’teki yatırımlarını sıfıra indirdi.

Şimdi sadede gelirsek kripto para piyasalarında büyük acılar her zaman büyük heyecanlara gebeydi. Sonuçta kripto para piyasalarında kimse para dağıtmıyor ve sadece azınlık yatırımcılar boğanın gerçek ödülünü alacak. Peki ama ne zaman? JPMorgan analistleri şunu söylüyor;

“En büyük stablecoinlerin piyasa değeri, 2021’in başında 30 milyar dolardan az ve 2020’nin başında yaklaşık 5 milyar dolar iken, Terra çöküşünden önce geçen Mayıs ayında 186 milyar dolarla zirveye ulaştı”.

Yani zirveyi gördük ve artık dibi işaretlememiz gerekiyor. O günden beri stablecoin piyasası 41 milyar dolar küçüldü. JPMorgan analistleri stablecoinlerin dibi görmesini ve pazar payının artmaya başlamasıyla sürdürülebilir toparlanmanın startının verileceğini düşünüyor. Yani bir gözünüz stablecoinlerin kümülatif değerinde olmalı.