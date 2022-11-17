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Yatırımcılar sadece 2 haftada portföylerinin yüzde 30’u aşan kayıplar yaşadığını gördü. Aylardır bu oluyor. Ronin, Fed faiz başlangıcı, LUNA ve son olarak FTX olayı tüm bunlar yatırımcıların sadece birkaç haftada %30’u aşan kayıplar yaşamasına neden oldu. Geçtiğimiz yıl bugünlerde yapılan 1000 dolarlık yatırım 150 dolar seviyelerine kadar düştü. Hatta bazı altcoinlerde bunun da altına indi.

Stellar (XLM)

XLM fiyatı, Mayıs 2021’de tüm zamanların en yüksek fiyatı olan 0,79 dolara ulaştığından beri azalan bir direnç çizgisinin altına düştü. Bu düşüş Kasım 2022’de 0,079 dolara kadar düşüşü beraberinde getirdi. XLM özelinde olumsuz bir gelişme olmamasına rağmen 7-13 Kasım haftasında kayıplar hızlandı. FTX iflasından fazlasıyla etkilenmiş görünüyor. Dip seviyenin ardından 0,085 dolar yatay alan desteğe dönüştü.

Sıçramaya rağmen, haftalık RSI hala düşüş eğiliminde. 50’nin altında işlem görüyor. Günlük zaman dilimindeki teknik analiz, XLM’nin 8 Kasım’da kısa vadeli yatay bir kanaldan ayrıldığını gösteriyor. Ertesi gün yılın en düşük seviyesi olan 0,082 dolara ulaştı. Daha sonra sıçrama yaptı ancak kanalın destek çizgisi (kırmızı) tarafından reddedildi. Yazı hazırlandığı sırada ise 0,089 dolardan alıcı buluyor. Peki fiyat ne olur?

Stellar (XLM) Fiyat Tahmini

Haftalık zaman dilimine benzer şekilde, günlük RSI 50’nin altında işlem görüyor ve henüz yükseliş sapması oluşturmadı. Sonuç olarak, günlük ve haftalık zaman dilimi okumalarının her ikisi de gelecekteki fiyatlar için düşüş görünümünü destekliyor. Temel tarafta FTX bağlantılı iflasların devamı endişesi de bu görüşü destekliyor.

Haftalık ve günlük zaman dilimi görünümü düşüş yönünde olsa da, dalga sayımı dip seviyenin görüldüğünü gösteriyor. Tüm zamanların en yüksek seviyesinden bu yana, XLM fiyatı bir A-B-C düzeltici yapısını (siyah) tamamlamış olabilir. Alt dalga sayısı kırmızı renkte verilmiştir ve XLM’nin beşinci dalgayı tamamladığını göstermektedir. Fiyat hareketinden ve dalga sayımından elde edilen karışık okumalar nedeniyle, XLM fiyatının 0,085 dolar üzerinde tutunması gerek. Eğer bunu başarabilirse kısa vadede piyasadaki genel iyileşme ise 0,13 dolara kadar yükselebilir.