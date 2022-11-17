Reklam
Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Dikkat! 0,13 Dolara Yükselebilir! Bu Altcoin Dibi Onaylıyor!

Dikkat! 0,13 Dolara Yükselebilir! Bu Altcoin Dibi Onaylıyor!

Popüler kripto para artık düşüşünü tamamlamış olabilir. Teknik okuma bize artık yükselişin başlayabileceğini söylüyor.
19:00
17 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yatırımcılar sadece 2 haftada portföylerinin yüzde 30’u aşan kayıplar yaşadığını gördü. Aylardır bu oluyor. Ronin, Fed faiz başlangıcı, LUNA ve son olarak FTX olayı tüm bunlar yatırımcıların sadece birkaç haftada %30’u aşan kayıplar yaşamasına neden oldu. Geçtiğimiz yıl bugünlerde yapılan 1000 dolarlık yatırım 150 dolar seviyelerine kadar düştü. Hatta bazı altcoinlerde bunun da altına indi.

Stellar (XLM)

XLM fiyatı, Mayıs 2021’de tüm zamanların en yüksek fiyatı olan 0,79 dolara ulaştığından beri azalan bir direnç çizgisinin altına düştü. Bu düşüş Kasım 2022’de 0,079 dolara kadar düşüşü beraberinde getirdi. XLM özelinde olumsuz bir gelişme olmamasına rağmen 7-13 Kasım haftasında kayıplar hızlandı. FTX iflasından fazlasıyla etkilenmiş görünüyor. Dip seviyenin ardından 0,085 dolar yatay alan desteğe dönüştü.

Sıçramaya rağmen, haftalık RSI hala düşüş eğiliminde. 50’nin altında işlem görüyor. Günlük zaman dilimindeki teknik analiz, XLM’nin 8 Kasım’da kısa vadeli yatay bir kanaldan ayrıldığını gösteriyor. Ertesi gün yılın en düşük seviyesi olan 0,082 dolara ulaştı. Daha sonra sıçrama yaptı ancak kanalın destek çizgisi (kırmızı) tarafından reddedildi. Yazı hazırlandığı sırada ise 0,089 dolardan alıcı buluyor. Peki fiyat ne olur?

Stellar (XLM) Fiyat Tahmini

Haftalık zaman dilimine benzer şekilde, günlük RSI 50’nin altında işlem görüyor ve henüz yükseliş sapması oluşturmadı. Sonuç olarak, günlük ve haftalık zaman dilimi okumalarının her ikisi de gelecekteki fiyatlar için düşüş görünümünü destekliyor. Temel tarafta FTX bağlantılı iflasların devamı endişesi de bu görüşü destekliyor.

Haftalık ve günlük zaman dilimi görünümü düşüş yönünde olsa da, dalga sayımı dip seviyenin görüldüğünü gösteriyor. Tüm zamanların en yüksek seviyesinden bu yana, XLM fiyatı bir A-B-C düzeltici yapısını (siyah) tamamlamış olabilir. Alt dalga sayısı kırmızı renkte verilmiştir ve XLM’nin beşinci dalgayı tamamladığını göstermektedir. Fiyat hareketinden ve dalga sayımından elde edilen karışık okumalar nedeniyle, XLM fiyatının 0,085 dolar üzerinde tutunması gerek. Eğer bunu başarabilirse kısa vadede piyasadaki genel iyileşme ise 0,13 dolara kadar yükselebilir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
İlgili Yazılar
Tecrübeli Analist Dipten Alınacak En İyi Altcoin’i Açıkladı! Kanıt Sundu! Tarih Verdi!
Tecrübeli Analist Dipten Alınacak En İyi Altcoin’i Açıkladı! Kanıt Sundu! Tarih Verdi!
Avrupa’nın En Büyüğü Onu Seçti! Analist Kasım İçin Bu Altcoin’e Dikkat Çekti!
Avrupa’nın En Büyüğü Onu Seçti! Analist Kasım İçin Bu Altcoin’e Dikkat Çekti!
Analitik Firması Teyit Etti! Kurumsal Para Az Bilinen Bu Altcoin’e Akıyor! Büyük Başarı!
Analitik Firması Teyit Etti! Kurumsal Para Az Bilinen Bu Altcoin’e Akıyor! Büyük Başarı!
Son Dakika! Binance’tan Kritik Solana (SOL) Duyurusu Geldi! İşte Ayrıntılar!
Son Dakika! Binance’tan Kritik Solana (SOL) Duyurusu Geldi! İşte Ayrıntılar!
Bitcoin’i ve Diğerlerini Unutun! Sosyal Medya Devinde Bu Altcoin’e Büyük Yatırım Yapıldı!
Bitcoin’i ve Diğerlerini Unutun! Sosyal Medya Devinde Bu Altcoin’e Büyük Yatırım Yapıldı!
Popüler Altcoin Projesine Saatlerdir Erişim Sağlanamıyor! Açıklama Geldi!
Popüler Altcoin Projesine Saatlerdir Erişim Sağlanamıyor! Açıklama Geldi!
Bitcoin Dibe Bu Altcoin Zirveye Gidiyor! Kaosun Kazananına Dikkat!
Bitcoin Dibe Bu Altcoin Zirveye Gidiyor! Kaosun Kazananına Dikkat!
Popüler Altcoin’de “Kırılım” Hazırlığı! Bu Seviyelerden Birine Gidecek!
Popüler Altcoin’de “Kırılım” Hazırlığı! Bu Seviyelerden Birine Gidecek!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Bitcoin İçin Alım Sinyali Veren TD Sequential Göstergesi Nedir? 
Bitcoin Fiyatı Neden Düşüyor? BTC’de Şimdi Hangi Seviyeler Beklenmeli?
Meraklı Bekleyiş! Haftaya Damga Vuran Dogecoin ve Bu 2 Altcoin için Sırada Ne Var?
Shiba Ne Olur? Dogecoin Artar mı?
Eylül’de Yüzde 45 Yükselen Altcoin için Düzeltme Bitti mi? Sırada Ne Var?
Güncel NFT Haberleri
Sony’den Oyun Sektörüne Yeni Bir Hamle Geldi; PlayStation İçin NFT Patenti Alındı!
2022 FIFA Dünya Kupası Öncesi Bir Çok Marka NFT Piyasasında Hareketlilik Yaşatıyor!
Steve Jobs’un 200 Bin Dolara Satılan Sandaletleri; Nike’ın Blockchain Sektöründe Ses Getirecek Adımları!
Nike, Bu Kripto Projesiyle Ortaklığını Duyurdu! Fiyatı Hızla Artabilir!
NFT’ler Yatırım Aracı Mıdır?
Güncel DEFI Gelişmeleri
FTX’in İflasıyla Yatırımcılar Bu Altcoin Projesine Kilitlendi! Talep Patlaması Yaşıyor!
Sıcak Gelişme: DeFi Altcoin 33 Milyar Dolarlık Bankayla Ortaklık Kurdu!
Altcoin Fiyatı Hızla Yükseliyor! Büyük DAO Önerisi Geçti!
SEC Başkanı: Kripto Paralardaki Bu Büyük Tehlikeyi Görüyoruz!
Bu Kripto Para Hacklendi! Son Kurban Kim Oldu?
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022