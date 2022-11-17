FTX Yeni CEO'su John Ray III, yaptığı açıklamalarla Sam Bankman-Fried'ın yaptığı inanılmaz ve akıl durduracak hamleleri gözler önüne serdi.

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FTX’in eski CEO’su Sam Bankman-Fried’ın (SBF olarak da tanınıyor), FTX kripto borsasının çöküşünde önemli rol oynayan dört büyük firmasından biri olan Alameda Research’ten 1 milyar dolarlık kişisel kredi aldığı yeni CEO tarafından açıklandı.

Yeni FTX CEO’su Mahkeme Dosyasında Gerçekleri Açıkladı

FTX’in yeni CEO’su John Ray III, devam etmekte olan davaya ilişkin 11. Bölüm iflas belgelerinde Sam Bankman Fried’ın zimmetine ek mali yolsuzluklar aracılığıyla para geçirdiğini gösteren resmi bir beyanda bulundu. Beyana göre FTX’in mühendislik direktörü Nishad Singh de Alameda Research’ten 543 milyon dolar değerinde büyük bir kredi almış.

Enron’un ikonik çöküşünün ardından gerçekleri bir araya getirmekten sorumlu olan John Ray III, Delaware bölgesi İflas mahkemesine yaptığı ilk sunumda oldukça yıpratıcı bir yol izledi. Hatta bunun profesyonel kariyeri boyunca gördüğü en kötü şey olduğunu bile söyledi.

ABD Temsilciler Meclisi Komitesi Oturum Düzenleyecek

Raporlara göre, kripto para borsası FTX’in çöküş ve ardından gelen iflasına ilişkin bir duruşmanın Aralık ayında ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi tarafından yapılması planlanıyor.

Komitenin başkanı ve kıdemli üyesi, Maxine Waters (D-Calif.) ve Patrick McHenry (R-N.C.), yaptıkları ortak açıklamada, milletvekillerinin FTX’in çöküşü ve kripto para ekosistemi için daha geniş sonuçları hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyeceklerini söyledi.

FTX Fiyaskosu

Daha önce de bildirildiği üzere FTX, bağlı ticaret firması Alameda Research’e, riskli işlemleri finanse etmek için milyarlarca dolar değerinde müşteri varlığı finanse ederek ani çöküşünün önünü açtı. Likit varlıklarında yalnızca 1 Milyar Dolar bulunan şirket, bu açığı kapatamadı ve sonunda iflas başvurusunda bulunmak zorunda kaldı.

Bununla birlikte, son haberlere göre SBF, borç batağındaki FTX kripto borsasını yeniden diriltmek için alternatif finansman kaynakları yaratmayı planladığı için hala pes etmeye hazır değilmiş gibi görünüyor.