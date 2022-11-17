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Binance borsasının kurucusu CZ bugün önemli bir röportaj verdi ve yanlış anlaşılan bazı konulara el attı. Kripto para piyasaları aylardır Binance hakkında ortaya atılan iddialar ve CZ’nin cevaplarıyla bir şeylere hazırlanıyordu. Sonunda beklenen oldu. CZ, kuyusunu kazanın SBF olduğunu ima etti ve ipini çekti. Bunun sonucu yüz milyarlarca dolarlık kayıp oldu.

Binance CZ Açıklamaları

CZ, CNBC’ye verdiği bir röportajda FTX tarafından sağlanan verilerin güvenilmez göründüğünü söyledi. Binance borsasının FTX’i potansiyel olarak devralmasıyla ilgili tartışmalar sırasında, fonların kötüye kullanımının açık olduğunu söyledi. Şirketinin FTX’i satın almayı düşündüğünü duyurduktan sonra, Binance ekibi sonunda anlaşmadan çekildi. Binance o dönemde, devralma sürecinden çekilmek için durum tespiti sürecindeki hataları suçlamıştı.

Bundan önce Binance, FTX CEO‘su Sam Bankman-Fried ile FTX borsasını tamamen satın almak amacıyla bağlayıcı olmayan bir niyet mektubu (LOI) imzaladı. Ancak LOI’de Binance borsasının dilerse anlaşmadan çekilebileceğine dair bir madde bulunuyordu.

CZ, kullanıcı fonlarının kötüye kullanımının FTX’in devralma görüşmeleri sırasında sahip olduğu verilerden açıkça görüldüğünü söyledi. Sam Bankman-Fried kripto para imparatorluğu, görünüşe göre FTX ve Alameda Research arasındaki fonların saptırılması nedeniyle çöktü. CZ, FTX ekibinin kullanıcılarına, yatırımcılarına ve çalışanlarına açıkça yalan söylediğini söyledi. Binance CEO’su son yorumlarını bir CNBC röportajında yaptı:

“Kullanıcı fonlarının zimmete geçirildiği çok kısa sürede anlaşıldı. Bu noktada, kullanıcılarına, yatırımcılarına ve çalışanlarına yalan söylediği açıktı. O noktada, her türlü veriye artık güvenemezdik.”

FTX Token (FTT) son 10 gün içerisinde %95’in üzerinde bir düşüş yaşayarak büyük zarar gördü.

FTX İflasını Nasıl Hızlandırdı?

FTX borsasının Alameda ile girdiği ilişki zaten onları kaçınılmaz bir iflasa hazırlıyordu. Ancak CZ bu süreci biraz daha hızlandırdı. Binance borsasının Çin devletinin projesi olduğu, BNB’nin SEC tarafından soruşturulduğu ve daha birçok iddia gündemde yer bulmuştu. O günlerde CZ tüm bu haberlerin birileri tarafından yaptırıldığını söylüyordu. O birilerinin kim olduğunu öğrenmemiz pek uzun sürmedi. Aniden Binance CEO’su FTT Tokenlerini satacaklarını ve endüstri rakiplerinin kuyusunu kazanlara yatırım yapmak zorunda olmadıklarını söyledi.

Sonuç, SBF şu an Bahamalar’da ve kripto para endüstrisi tarihinin en büyük yıkımlarından birin yaşıyor. Zaten iflas edecek olan FTX, Binance borsasını kızdıran hamleleriyle bunu hızlandırdı. Yatırımcıların 10 milyar dolarlık varlığı buhar oldu. Kurumsal yatırımcılar ise milyarlarca doları FTX, Alameda çöküşüyle kaybetti.