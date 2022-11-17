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Meme Coinlerde Son Durum: DOGE, Shiba, Pitbull ve Baby Dogecoin!

Boğanın en iyi kazandıranları onlardı, peki bugün ne durumdalar? İşte detaylar.
16:35
17 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto paralar sürekli olarak yükselmez ve ayı piyasaları en şiddetli biçimde yaşanır. Kayıplar yüzde 90’ı aştı. İnsanlar geçtiğimiz yıl tam da bugünlerde hangi kripto parayı bugün olduğu fiyatın 9-10 kat daha pahalı olduğu seviyede alacağını tartışıyordu. Bugün fiyatlar %90’ın üzerinde düştü ancak risk iştahı sıfıra gidiyor. Meme coinler başı çekiyor.

Ayı Piyasalarında Meme Coinler

Geçtiğimiz boğa sezonunda meme coinlerin oldukça iyi performans gösterdiğine şahit olduk. DOGE, Elon Musk’ın desteğiyle tarihinde ilk defa 1 doları görmeye bu kadar yaklaştı. Ve Musk’ın hareketleri onlarca yeni meme tokenin doğması neden oldu. Boğanın FOMO’su özellikle finansal okuryazarlık konusunda daha zayıf olan yatırımcıların yüksek kazanç beklentisine girip meme tokenlere akın etmesine neden oldu. Token ekonomikleri hakkında hiçbir okuma yapmayan bu grup katrilyonluk arza sahip tokenlerin 1 dolar veya 10 cent gibi rakamlara ulaşabileceğine inandı. Bu gerçek olmadı.

Ayrıca gerçek de olmayacak. Dolaşım arzı ve maksimum arzın tokenin piyasa değeri üzerindeki ilişkisini iyi anlama gerekiyor. 1 katrilyon maksimum arzı olan bir tokenin 1 dolar olması mümkün değil. Hatta doların yerini alacak olsa bile bu mümkün olmayacak.

Boğa piyasalarının coşturduğu meme tokenler zorlu ayı sezonlarında en büyük kaybedenler arasında sayılır. Çünkü çoğunun gerçekte ürettiği bir fayda yoktur ve yatırımcıların onları satın alma motivasyonu sadece yüksek kazanç beklentisidir. Fayda üretmeyen projelerde korkunun hakim olduğu günler talep getirmez.

DOGE, Shiba, Pitbull ve Baby Dogecoin

Peki meme coinlerde son durum ne? Kripto para piyasalarında toplam 329 meme coin var ve bunların toplam değeri 16,6 milyar dolara kadar geriledi. Günlük işlem hacmi ise %31 düşüşle 683 milyon dolarda. Meme coinlerin kralı Dogecoin ise tahtını koruyor. DOGE piyasa değerine göre en büyük sekizinci kripto para ve 11,2 milyar dolar değer sahip. Yazı hazırlandığı sırada DOGE 0,0849 dolardan alıcı buluyordu. Elon Musk, Twitter için kripto ve DOGE planlarının ertelemiş gibi göründüğünden ona ilgi azaldı.

SHIB ise 0.000009094 dolara kadar düştü. Piyasa değeri sadece 5 milyar dolar, metaverse ve diğer planları bugünlerde yatırımcıların pek umurunda değil gibi görünüyor. Peki Pitbull Token? Onun sıfırları artıyor. Yazı hazırlandığı sırada Pitbull Token 0.000000000444 dolardan alıcı buluyordu. 2021 Nisan ayındaki 0.00000001 dolar ATH seviyesinin %96 altında bulunuyor. 100 katrilyonluk arzının %40’ı dolaşımda ve piyasa değeri sadece 17 milyon dolara düştü.

Elon Musk’ın Baby Shark şarkısını Baby Doge şeklinde Twitter’dan paylaşmasıyla adını duyduk. Evet, BabyDogecoin (BabyDoge) de iyi günler geçirmiyor. Yazı hazırlandığı sırada BabyDoge 0.000000001103 dolardan alıcı buluyordu.

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