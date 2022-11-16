Reklam
Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


1 Shiba Coin Kaç TL? Dogecoin (DOGE) Alınır Mı?

Kripto para piyasalarının hızlı özeti, DOGE ve SHIB hakkında beklentiler. Durum daha da karmaşıklaşıyor.
17:35
16 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Meme tokenler kripto para piyasalarındaki genel düşüşten payına düşeni aldı. Ancak kısa vadede iyi şeyler beklenmiyor. Yazı hazırlandığı sırada Genesis para çekme işlemlerini durdurduğunu açıkladı. Bunu 16:00’da duyurdular ve 16:01’de son dakika olarak sizlerle paylaştık. Bu sırada Bitcoin fiyatı 16.500 dolara düşüyordu. Daha fazla iflas gelir mi? LUNA tecrübemiz bize acılar vadediyor.

Dogecoin (DOGE) Alınır Mı?

Elon Musk’ın Twitter’ı satın alması DOGE için harika bir haber ve bunu o günlerde %100 yükseliş yaşayarak zaten kutladı. Ancak Twitter’a kripto para entegrasyonu ve DOGE için daha fazla kullanım alanı müjdeleri henüz gelmedi. Yakın da gelir mi? Gelebilir, zaten DOGE fiyatının bu piyasada 0,07 dolar ve altına düşmemesinin sebebi de yatırımcılardaki bu beklenti gibi görünüyor. LUNA iflası bize önümüzdeki birkaç ayda neler olacağına dair bazı fikirler veriyor.

  • FTX iflas etti ve kripto paralar düştü.
  • BlockFi ve 22 şirket FTX, Alameda sebebiyle para kaybettiğini açıkladı.
  • FTX bağlantılı birçok kripto para (SOL, SRM ve FTT vs) önemli ölçüde eridi.
  • Genesis kripto para endüstrisinin en büyük şirketlerinden biri bugün para çekmeleri durdurdu.
  • Bitcoin fiyatı %20 oranında düştü.

Bunlar hep LUNA sürecine karşılaştığımız şeylerdir hatta BlockFi iflası birebir aynıydı. Fakat onu iflastan kurtaran FTX’ti ve bu onlar için devasa bir şansızlıktı. Peki bundan sonra ne olacak?

  • AAX borsası para çekmeleri durdurdu ancak daha fazla kripto para borsasının iflas etmesi bekleniyor. En azından LUNA ve 3AC iflasının ardından olduğu kadar.
  • FTX olayının 3AC’si hangi şirket olacak? Bu henüz kesinleşmedi. Önümüzdeki günlerde Genesis veya başka bir kripto devinin iflasıyla ikinci büyük şok dalgasını görebiliriz. Genesis, Jump ve sizce hangisi?
  • Bitcoin muhtemelen ikinci şok dalgasında daha derin bir dip bulacak. 13.000 dolar aylardır yüksek sesle dillendiriliyor.
  • Bu sefer düzenleyicilerin kripto para regülasyonu konusunda LUNA olayındaki “şaşkın” açıklamalarının ötesine geçip somut adımlar atması bekleniyor.

Peki bu şartlarda DOGE alınır mı? Bu yatırımcının risk profiline göre verebileceği bir karardır. Uzun vadede Elon Musk’ın onu desteklemeye devam edeceğini düşünüyorsanız fiyat 0,16 dolar lokal zirvesinin epey altında bulunuyor. Son olarak CZ kısa süre önce katıldığı AMA (CEO’ya her şeyi sor) oturumunda “haftaya ihtiyacınız olacak parayla” yani kısa vadede ihtiyaç duyacağınız bakiyeyle kripto para almayın dedi.

1 Shiba Coin Kaç TL?

Shiba Coin de düşüşten payını alanlar arasında. DOGE ile benzer şekilde Twitter’ın muzip milyardere satışı onun fiyatını önemli ölçüde yukarı çekmişti. İkinci büyük meme token olan SHIB 0,0001742 TL’den alıcı buluyor.

Yukarıda detaylı olarak açıkladığımız beklentilerden dolayı SHIB için de riskli bir dönem diyebiliriz. Kripto para endüstrisinin geri kalanıyla birlikte SHIB de gergin bekleyişine devam ediyor. Risk iştahı azalıyor ve bu durum işler daha da kötüleştiğinde en çok “fayda üretimiz zayıf meme tokenleri” etkileyecektir. Uzun vadede bu tarz yatırımlar daha riskli göründüğü için kripto para yatırımcıları bu yükten kurtulmak isteyebilir. Aşırı satışlar SHIB fiyatını mevcut bölgesinde %40-50 arasında düşürebilir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
İlgili Yazılar
Ethereum Adı Nasıl Ortaya Çıktı; Vitalik Butarin Bu İsmi Nasıl Buldu Hiç Düşündünüz Mü?
Ethereum Adı Nasıl Ortaya Çıktı; Vitalik Butarin Bu İsmi Nasıl Buldu Hiç Düşündünüz Mü?
Büyük Çıkışın Ayak Sesleri! Bu Altcoin’in İhraççısından Anlamlı Paylaşım!
Büyük Çıkışın Ayak Sesleri! Bu Altcoin’in İhraççısından Anlamlı Paylaşım!
Son Dakika: FTX Sonrası Diğer Kripto Devi Kötü Haberi Verdi!
Son Dakika: FTX Sonrası Diğer Kripto Devi Kötü Haberi Verdi!
Türk Yatırımcılar Bu 10 Kripto Paraya Bayılıyor!
Türk Yatırımcılar Bu 10 Kripto Paraya Bayılıyor!
Veriler Tarihi Fırsata İşaret Ediyor: Ayı Piyasasında Bu Altcoin Kaçırılmamalı!
Veriler Tarihi Fırsata İşaret Ediyor: Ayı Piyasasında Bu Altcoin Kaçırılmamalı!
Bitcoin’deki (BTC) Düşüş En Çok O Kesimi Vurdu: 3’te 1! Listede Türkiye’de Var!
Bitcoin’deki (BTC) Düşüş En Çok O Kesimi Vurdu: 3’te 1! Listede Türkiye’de Var!
FTX’in İflasıyla Yatırımcılar Bu Altcoin Projesine Kilitlendi! Talep Patlaması Yaşıyor!
FTX’in İflasıyla Yatırımcılar Bu Altcoin Projesine Kilitlendi! Talep Patlaması Yaşıyor!
Kripto Paralarda Son Durum: BTC, Ethereum, Solana, Dogecoin, Shiba ve Diğerleri
Kripto Paralarda Son Durum: BTC, Ethereum, Solana, Dogecoin, Shiba ve Diğerleri
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Bitcoin İçin Alım Sinyali Veren TD Sequential Göstergesi Nedir? 
Bitcoin Fiyatı Neden Düşüyor? BTC’de Şimdi Hangi Seviyeler Beklenmeli?
Meraklı Bekleyiş! Haftaya Damga Vuran Dogecoin ve Bu 2 Altcoin için Sırada Ne Var?
Shiba Ne Olur? Dogecoin Artar mı?
Eylül’de Yüzde 45 Yükselen Altcoin için Düzeltme Bitti mi? Sırada Ne Var?
Güncel NFT Haberleri
Sony’den Oyun Sektörüne Yeni Bir Hamle Geldi; PlayStation İçin NFT Patenti Alındı!
2022 FIFA Dünya Kupası Öncesi Bir Çok Marka NFT Piyasasında Hareketlilik Yaşatıyor!
Steve Jobs’un 200 Bin Dolara Satılan Sandaletleri; Nike’ın Blockchain Sektöründe Ses Getirecek Adımları!
Nike, Bu Kripto Projesiyle Ortaklığını Duyurdu! Fiyatı Hızla Artabilir!
NFT’ler Yatırım Aracı Mıdır?
Güncel DEFI Gelişmeleri
FTX’in İflasıyla Yatırımcılar Bu Altcoin Projesine Kilitlendi! Talep Patlaması Yaşıyor!
Sıcak Gelişme: DeFi Altcoin 33 Milyar Dolarlık Bankayla Ortaklık Kurdu!
Altcoin Fiyatı Hızla Yükseliyor! Büyük DAO Önerisi Geçti!
SEC Başkanı: Kripto Paralardaki Bu Büyük Tehlikeyi Görüyoruz!
Bu Kripto Para Hacklendi! Son Kurban Kim Oldu?
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022