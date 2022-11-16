Okuma Süresi: 3 Dakika

Meme tokenler kripto para piyasalarındaki genel düşüşten payına düşeni aldı. Ancak kısa vadede iyi şeyler beklenmiyor. Yazı hazırlandığı sırada Genesis para çekme işlemlerini durdurduğunu açıkladı. Bunu 16:00’da duyurdular ve 16:01’de son dakika olarak sizlerle paylaştık. Bu sırada Bitcoin fiyatı 16.500 dolara düşüyordu. Daha fazla iflas gelir mi? LUNA tecrübemiz bize acılar vadediyor.

Dogecoin (DOGE) Alınır Mı?

Elon Musk’ın Twitter’ı satın alması DOGE için harika bir haber ve bunu o günlerde %100 yükseliş yaşayarak zaten kutladı. Ancak Twitter’a kripto para entegrasyonu ve DOGE için daha fazla kullanım alanı müjdeleri henüz gelmedi. Yakın da gelir mi? Gelebilir, zaten DOGE fiyatının bu piyasada 0,07 dolar ve altına düşmemesinin sebebi de yatırımcılardaki bu beklenti gibi görünüyor. LUNA iflası bize önümüzdeki birkaç ayda neler olacağına dair bazı fikirler veriyor.

FTX iflas etti ve kripto paralar düştü.

BlockFi ve 22 şirket FTX, Alameda sebebiyle para kaybettiğini açıkladı.

FTX bağlantılı birçok kripto para (SOL, SRM ve FTT vs) önemli ölçüde eridi.

Genesis kripto para endüstrisinin en büyük şirketlerinden biri bugün para çekmeleri durdurdu.

Bitcoin fiyatı %20 oranında düştü.

Bunlar hep LUNA sürecine karşılaştığımız şeylerdir hatta BlockFi iflası birebir aynıydı. Fakat onu iflastan kurtaran FTX’ti ve bu onlar için devasa bir şansızlıktı. Peki bundan sonra ne olacak?

AAX borsası para çekmeleri durdurdu ancak daha fazla kripto para borsasının iflas etmesi bekleniyor. En azından LUNA ve 3AC iflasının ardından olduğu kadar.

para çekmeleri durdurdu ancak daha fazla kripto para borsasının iflas etmesi bekleniyor. En azından LUNA ve 3AC iflasının ardından olduğu kadar. FTX olayının 3AC’si hangi şirket olacak? Bu henüz kesinleşmedi. Önümüzdeki günlerde Genesis veya başka bir kripto devinin iflasıyla ikinci büyük şok dalgasını görebiliriz. Genesis, Jump ve sizce hangisi?

olayının 3AC’si hangi şirket olacak? Bu henüz kesinleşmedi. Önümüzdeki günlerde Genesis veya başka bir kripto devinin iflasıyla ikinci büyük şok dalgasını görebiliriz. Genesis, Jump ve sizce hangisi? Bitcoin muhtemelen ikinci şok dalgasında daha derin bir dip bulacak. 13.000 dolar aylardır yüksek sesle dillendiriliyor.

muhtemelen ikinci şok dalgasında daha derin bir dip bulacak. 13.000 dolar aylardır yüksek sesle dillendiriliyor. Bu sefer düzenleyicilerin kripto para regülasyonu konusunda LUNA olayındaki “şaşkın” açıklamalarının ötesine geçip somut adımlar atması bekleniyor.

Peki bu şartlarda DOGE alınır mı? Bu yatırımcının risk profiline göre verebileceği bir karardır. Uzun vadede Elon Musk’ın onu desteklemeye devam edeceğini düşünüyorsanız fiyat 0,16 dolar lokal zirvesinin epey altında bulunuyor. Son olarak CZ kısa süre önce katıldığı AMA (CEO’ya her şeyi sor) oturumunda “haftaya ihtiyacınız olacak parayla” yani kısa vadede ihtiyaç duyacağınız bakiyeyle kripto para almayın dedi.

1 Shiba Coin Kaç TL?

Shiba Coin de düşüşten payını alanlar arasında. DOGE ile benzer şekilde Twitter’ın muzip milyardere satışı onun fiyatını önemli ölçüde yukarı çekmişti. İkinci büyük meme token olan SHIB 0,0001742 TL’den alıcı buluyor.

Yukarıda detaylı olarak açıkladığımız beklentilerden dolayı SHIB için de riskli bir dönem diyebiliriz. Kripto para endüstrisinin geri kalanıyla birlikte SHIB de gergin bekleyişine devam ediyor. Risk iştahı azalıyor ve bu durum işler daha da kötüleştiğinde en çok “fayda üretimiz zayıf meme tokenleri” etkileyecektir. Uzun vadede bu tarz yatırımlar daha riskli göründüğü için kripto para yatırımcıları bu yükten kurtulmak isteyebilir. Aşırı satışlar SHIB fiyatını mevcut bölgesinde %40-50 arasında düşürebilir.