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  •   Ethereum Adı Nasıl Ortaya Çıktı; Vitalik Butarin Bu İsmi Nasıl Buldu Hiç Düşündünüz Mü?

Ethereum Adı Nasıl Ortaya Çıktı; Vitalik Butarin Bu İsmi Nasıl Buldu Hiç Düşündünüz Mü?

Kripto para birimlerinden ve blockchain ekosisteminin inşa edildiği ağlardan bir tanesi olan Ethereum adı nereden geliyor hiç düşündünüz mü?
18:00
16 Kasım 2022
Sercan Arslan Yazar: Sercan Arslan
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yazıma sizlere bir soru sorarak başlamak istiyorum. Ethereum adını nereden aldı, hiç düşündünüz mü?

Vitalik Buterin’in, ortaçağ bilimsel teorisinden esinlenerek bizzat seçtiği bir addır, Ethereum! Vitalik, bu teoriyi ilham kaynağı olarak kullandı ve Ethereum denen isim ortaya çıktı. Kelime anlamı ile bakacak olursak, Ether: uzayı dolduran ve tüm ışık dalgalarını taşıyan ince bir malzeme olduğu varsayılan bir kavramdır. Vitalikte, ethereum tanıtım belgesini yazarken ilham almak için bilim kurgu terimlerine baktığını bizzat söylemiş.

Buterin Wikipedia’da gezinirken “ether” kelimesiyle karşılaşıyor ve bu terimi bir yerden hatırladığını anımsıyor. Nereden olabilir diye düşündüğünde ise; çocukken okuduğu bilim kitabından olduğunu fark ediyor… Dünya’da uzun süredir yayın hayatına devam eden ingilizce genel kültür ansiklopedisi Britannica’ya göre, 19. yüzyılda bilim adamları, etherin ağırlıksız, şeffaf, sürtünmesiz, kimyasal veya fiziksel olarak saptanamaz olduğunu ve tüm madde ve uzaya nüfuz ettiğini varsaymışlar.

Vitalikte bu açıklamadan dolayı, ortaya çıkaracağı platformunun her uygulama için temel ve algılanamaz bir ortam olmasını istemiş. Bunu da biraz önce söylediğim tam da ortaçağ bilim adamlarının ether olduğunu düşündükleri şeye denk gelen bir iş olarak yorumlamış. Ayrıca, okunuşundan dolayı kulağa hoş, yazılışından dolayı da göze ilgi çekici geldiğini düşünerekten bu isme karar vermiş.

Hatta bütün bunlara ek olarak. Newton Aether teorisini Third Book of Opticks kitabında bir eterin varlığını öne sürer. Bununla da kalmayıp, Albert Einstein 5 mayıs 1920’de Leiden Üniversitesinde bir konuşma yapar. Konu olarak eter ve görelilik teorisini seçer. Konferans 1922’de ingilizce diline çevrilerek yazılı olarak yayınlanır.

Sonuç olarak bütün bunlar Ethereum isminin nereden alındığı sorusunu bir nebze de olsa cevaplandırır.

İçerik Rehberi

Ethereum Nedir?

İlk defa Kuzey Amerika Bitcoin Konferansında kurucusu Vitalik Buterin tarafından tanıtımı yapılan ve kendilerinin bile beklemediği büyük bir ilgi ile karşılaşan Ethereum dışarıdan bakıldığında bir “altcoin” gibi görünse de aslında diğer altcoinlere nazaran çok daha fazla yenilik içerin bir sistem. Bitcoin’in Blockchain mantığından yola çıkılarak oluşturulan Ethereum platformu, kendisine ait özel bir yazım dili kullanarak bu işletim sistemi üzerinde “merkezi olmayan” yazılım protokolleri geliştirilmesine olanak sağlamaktadır. Bu protokoller sayesinde aynı ana işletim sistemi içerisinde ve tek bir Blockchain üzerinden kabul edilmiş akıllı kontratlar kullanarak binlerce altcoin veya token yaratmak mümkün. Günümüzde binlerce farklı şirket ve girişim Ethereum üzerinden kendi kripto paralarını yarattı ve token olarak kullanıma sundu. Çoğu insan ise artık Ethereum’u şu şekilde tanımlıyor:  “Bitcoin Vol 2”

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