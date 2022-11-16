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Kripto para piyasaları oldukça hızlı günler yaşıyor ve her yeni gün onlarca kaotik gelişmeyi beraberinde getiriyor. Bitcoin yeniden 16.500 doların altına düştü çünkü kripto devi Genesis bakiye çekimlerini durdurdu. Gemini ise bununla bağlantılı olarak Earn ödemelerini askıya aldı. İşin ilginç yanı bu gelişmeden önce şirket 5 milyon dolarlık bir short pozisyon açtı.

Binance Müjdeyi Verdi

Peki Binance ne yaptı? Bugün yapılan duyuruya göre Binance Pay ile Trust Wallet arasındaki entegrasyon tamamlandı. Şimdilik sadece Android kullanıcıları bu özellikten yararlanabilecek. Yatırımcılar Binance bakiyelerini kolayca Trust Wallet’a taşıyabilecek. Binance Pay‘in yeni Trust Wallet entegrasyonu, merkezi olmayan cüzdanınıza rahatça kripto transferi yapmanızı sağlıyor. Binance şunları yazdı;

“Varlıkları Binance Fonlama Cüzdanınızdan Trust Wallet hesabınıza aktardığınızda, bir cüzdan adresini taramanıza/girmenize bile gerek kalmaz. Yalnızca Trust Wallet uygulamasında “Borsadan yatır” seçeneğine tıklamanız yeterlidir. Dahası, blockchain gas ücreti harici herhangi bir ödeme yapmanız gerekmez. Bu işlev şu anda Trust Wallet App’in yalnızca Android sürümünde desteklenmektedir ve yakında iOS için de hazır olacaktır.”

Yeni entegre özellikle CeFi ve DeFi dünyaları arasında önemli bir köprü kuruluyor. Binance DeFi alanında da ciddi yatırımlar yapıyor ve son zamanlarda CZ insanları fazlasıyla Trust Wallet gibi mülkiyeti sahibine ait cüzdanlara yönlendiriyor. Bundan dolayı TWT Coin fiyatı önemli ölçüde arttı.

2017 yılında kurulan Trust Wallet, daha sonra Binance tarafından satın alındı.

Binance CEO’su Açıklamaları

CZ kripto para piyasalarındaki FTX çöküşünü hızlandırdıktan sonra artık daha fazla konuşacağını söyledi. Hatırlarsanız diğer endüstri oyuncularıyla ilgili daha fazla hatayı vurgulayacağını belirtmişti. Bugün ise gündeminde Gemini borsası vardı. Son dakika olarak paylaştığımız gelişmeye göre Gemini borsası Earn ürünü için çekimleri Genesis tarafındaki problemden dolayı askıya aldı. CZ birkaç dakika önce bu konuda paylaşım yaptı.

“Binance, Earn ürünlerimiz için Genesis’e ya da başka herhangi bir 3. tarafa güvenmez. Zincir üzerinde stake etme için mümkün olan her yerde kendi node’larımızı kullanırız.”

Önümüzdeki günlerde rakiplerinin hatalarına dair daha fazla açıklama yapması bekleniyor.