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  •   Sonunda! Terra Classic’te (LUNC) Büyük Müjde: Dönüm Noktası Olabilir!

Sonunda! Terra Classic’te (LUNC) Büyük Müjde: Dönüm Noktası Olabilir!

Terra Classic (LUNC) yeniden diriliş projesi doğrultusunda çarpıcı adımlar atarken, topluluğun yeni açıklaması heyecan yarattı. 
16:45
16 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Terra Classic (LUNC) yeniden diriliş projesi doğrultusunda çarpıcı adımlar atarken, topluluğun yeni açıklaması heyecan yarattı.

‘DEX, Yolda!’: ‘Fırın Görevi Görecek!’

Bağımsız geliştirme grubu TerraCVita’nın bugün bir tweet’te yaptığı güncellemeye göre, Terra Classic, çok yakında merkeziyetsiz borsa platformunu (DEX) hayata geçirecek. Son zamanlarda atılan somut adımlar ile gündemden düşmeyen grup, “Dex, diğer tüm harika projelerle birlikte yolda. Ön satış önümüzdeki birkaç hafta içinde yapılacak.”  diye tweet attı. Peki DEX neden önemli? Uzmanlar ve TerraCVita, DEX sayesinde daha fazla token yakılacağını ve Terra Luna Classic arzının büyük ölçüde azaltılacağını belirtiyor. TerraCVita’dan Rex Harrison, yeni uygulamanın adeta bir fırın görevini göreceğini ve yakımların ivme kazanacağını iddia etti. Terra ekosisteminin çöküşünün ardından harekete geçen topluluk, bugüne dek büyük başarılara imza attı. Topluluğun nihai hedefi, 6,9 trilyon arzı 10 milyara düşürmek. TerRarity’den alınan veriler, topluluğun çeşitli yakma girişimleri aracılığıyla ve Binance gibi borsaların desteğiyle yaklaşık 27,8 milyar LUNC yaktığını gösteriyor.

Harrison, Terra Classic DEX’in geliştirildiğini ilk olarak üç hafta önce ima etti. Bu hamle, çoğu LUNC sahibinin ağda bir DEX görmek istediğini gösteren bir topluluk anketine yanıt olarak geldi. Gelişme, topluluğun  ağ üzerinde yeni bir NFT pazarının başladığını açıklamasından günler sonra geldi. Özellikle, zincir üzerinde inşa edilen proje sayısının artması, zincirin yeniden işlev kazandığını gösteriyor. Topluluk üyelerinin, DEX başlamadan önce belirli bir Inter Blockchain İletişim (IBC) kanalının yeniden açılmasını beklemek zorunda kalabileceklerini belirtmekte fayda var.  TerraCVita’nın öne sürdüğü IBC teklifi, oylama aşamasına çoktan ulaştı.

İyimserlik, Artıyor!

Bazı analistlere göre, LUNC tıpkı DOGE ve SHIB gibi tamamen topluluk odaklı ve hype odaklı bir kripto para haline geldi. Birçok ülkede trend olan altcoin, yatırımcının ilgisini çekmeye devam ediyor. Topluluğun yol haritasını açıklaması ile LUNC’a yönelik iyimserlik artış kaydetti.

Popüler topluluk doğrulayıcısı LUNC DAO, bu hafta bir tweet’te, yeni bir NFT pazarı olan MIATA‘nın  Terra Classic ağında piyasaya sürüleceğini açıklamıştı.   Web sitesine göre, rojenin nihai hedefi, Terra Luna Classic arzını yakmak ve fiyata ivme kazandırmak. MetaGloria projesi, 3000 benzersiz NFT’den oluşan iki koleksiyon yayınlayacak.

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