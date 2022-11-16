2008’deki ABD finansal krizini önceden tahmin ederek büyük paralar kazanan ve ”The Big Short” filmine konu olan ünlü yatırımcı Michael Burry, Bitcoin 'e (BTC) dair önemli açıklamalar yaptı.

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2008’deki ABD finansal krizini önceden tahmin ederek büyük paralar kazanan ve ”The Big Short” filmine konu olan ünlü yatırımcı Michael Burry, Bitcoin ‘e (BTC) dair önemli açıklamalar yaptı.

Altın, 2 Ayın Zirvesinde!

Amerikalı yatırımcı Michael Burry, Bitcoin (BTC) ve altına dair önemli tavsiyelerde bulundu. 2008’deki ekonomik krizini doğru tahmin etmesi sayesine ün kazanan Burry, özellikle FTX krizinin ardından altının yükselebileceğine inanıyor. 15 Kasım’da paylaştığı tweet’te Burry, kripto para sektörünün sert bir darbe aldığını ve FTX krizinin domino etkisi yapabileceğini iddia etti. Yatırımcıya göre, böylesi bir ortamda sermaye altına akarken, fiyatlar da yükselebilir. Bitcoin, yüksek enflasyon ve devam eden faiz oranları artışlarının neden olduğu makroekonomik faktörler nedeniyle zaten zor günler geçiriyordu. FTX krizi ise işleri iyice çıkmaza soktu.

Altın ise toparlanmaya devam ediyor. Altın, 60 günün en yüksek seviyesini görerek 1.780 dolardan işlem görüyor. Kripto paralar, bu sene birçok skandaldan etkilendi. Mayıs ayında, piyasa Terra (LUNA) ekosisteminin çökmesiyle sarsıldı ve ardından Celsius Network ve Voyager Digital gibi firmaları etkileyen beklenmedik iflas başvuruları geldi. Bununla birlikte, en büyük skandal, CEO Sam Bankman-Fried’in müşterilerin fonlarını zimmete geçirmesinden kaynaklanan likidite sıkışıklığından etkilenen FTX kripto para borsasından geldi.

Burry, Daha Önce Uyarmıştı!

1 Temmuz’da yayınlanan bir Finbold raporuna göre, giderek daha kötü hale gelen piyasa koşullarıyla birlikte Burry, daha önce yatırımcıları olası bir hisse senedi ve kripto para çöküşüne hazırlamaları gerektiği konusunda uyarmıştı. Uzmana göre, S&P 500, Nasdaq ve Bitcoin (BTC) risk altında kalmaya devam ediyor.

FTX krizinin yankıları sürerken, 16.000 doların altına düşen Bitcoin’e yönelik karamsarlık devam ediyor. Analistler düşüşün derinleşebileceğini iddia ederken, dip seviyenin henüz görülmediğine dair analizler boy göstermeye başladı. FTX krizi, yatırımcının olası bir dip umutlarını yıktı. Bitcoin, an itibariyle 16.700 dolardan işlem görüyor. Altının olumlu performansıyla birlikte, değerli metalin savunucuları, Bitcoin‘in enflasyona karşı koruma sağladığına dair iddiaların doğru olmadığını vurguluyor. Uzmanlara göre, Bitcoin’in kısa vadede toparlanması ve eski parlak günlerine dönmesi için Fed’in faiz artırma politikasından geri adım atması gerekiyor.