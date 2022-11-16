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Son Dakika: FTX Sonrası Diğer Kripto Devi Kötü Haberi Verdi!

Kripto paralardaki zincirleme iflas endişesi artıyor. Eğer LUNA'ya benzer bir süre yaşanırsa 2 ay içinde Bitcoin yeni bir dip belirleyebilir.
16:08
16 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bugün Genesis hakkında kritik bir gelişmeyi sizinle paylaşmıştık. Kriptonun en büyük oyuncuları zor durumda. Kripto para piyasalarını derinden etkileyen FTX çöküşü BlockFi, AAX ve daha birçok kripto şirketini iflasa götürdü. Yatırımcılar tedirgin çünkü bu zincirleme iflasın devamı çok fazla şirketlerin çöküşüyle sonuçlanabilir. LUNA olayının etkileri 2 ay boyunca sürmüştü.

Kripto Devinden Kötü Haber

Kripto yatırım bankası Genesis Global Trading’in kredi kolu, FTX’in çöküşünün ardından geçici olarak itfaları ve yeni kredi alımlarını askıya alıyor, Geçici CEO Derar Islim bugün bir telefon görüşmesinde müşterilere söyledi.

Şirketin web sitesine göre, Genesis Global Capital olarak bilinen birim, kurumsal bir müşteri tabanına hizmet veriyor ve 2022’nin üçüncü çeyreğinin sonu itibariyle toplam aktif kredilerde 2,8 milyar dolara sahipti. İslim, Genesis Global Capital’in broker/dealer’ı olarak görev yapan Genesis Trading’in bağımsız olarak sermayelendirildiğini ve bu kredi biriminden ayrı olarak işletildiğini söyledi. İslim, Genesis’in alım satım ve saklama hizmetlerinin tamamen işlevsel olmaya devam ettiğini de sözlerine ekledi. İslim görüşmede katılımcılara Genesis’in yeni bir likidite kaynağı bulmak da dahil olmak üzere kredi verme birimi için çözüm arayışında olduğunu söyledi. Genesis’in önümüzdeki hafta müşterilerine planını detaylandırmayı planladığını söyledi.

Kripto Paralar Neden Düşüyor?

Karar, Sam Bankman-Fried’in kripto şirketleri FTX ve Alameda Research’ün bu ay patlamasının ardından sektör için cezalandırıcı bir dönemin ardından geldi. Islim, FTX’in dramatik düşüşünün Genesis’in mevcut likiditesini aşan para çekme taleplerini teşvik ettiğini söyledi.

Geçen hafta Genesis, türev biriminin FTX ticaret hesabında yaklaşık 175 milyon dolarlık kilitli fon bulunduğunu açıkladı. Sonuç olarak DCG, Genesis’in bilançosunu 140 milyon dolarlık bir özsermaye infüzyonuyla güçlendirmeyi tercih etti.

Genesis bu yılın başlarında Three Arrows Capital (3AC) adlı hedge fonunun başarısızlığı nedeniyle büyük kayıplar yaşamıştı.

LUNA olayının ardından yaşanan zincirleme iflas döneminin FTX ile yeniden alevlenmesi endişe verici. Daha fazla kripto şirketinin FTX kayıpları nedeniyle iflasını açıklaması veya zor duruma girmesi Bitcoin’in daha derin bir dip bulmasına neden olabilir. Haberin ardından BTC 16.511 dolara düştü.

Ufak bir detay, DCG aynı zamanda Genesis ve Coindesk’in sahibi şirkettir. FTX’in iflas sürecini başlatan ise Coindesk tarafından sızdırılan 30 Haziran Alameda bilançosuydu. İlginç olansa FTX’in çöküşünü hızladıran DCG’nin aynı zamanda bundan dolayı milyonlarca dolar kaybetmiş olmasıdır. Gemini borsası “Earn” ürünü için bu gelişmeyi gerekçe gösterip para çekmeleri durdurdu. Borsadan çekim yapılabiliyor, Earn çekimleri durdu.

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