Aylar önce Do Kwon, LFG'nin 10 milyar dolarlık Bitcoin alarak rezervlerini sağlamlaştıracağını söyledi. Bu açıklama piyasaları yükseltti ve LUNA zirveyi gördü. Ancak sonra büyük bir yıkım yaşadı. Ama nasıl?

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Mayıs ayındaki iflasa gelene kadar Terra’nın 10 milyar dolarlık Bitcoin rezervi oluşturma planı kripto paraların yükselmesine neden oldu. Ancak Alameda ve diğerlerinin LUNA-UST mekanizmasındaki hatayı keşfedip bunu istismar etmesiyle yüz milyarlarca dolar kripto paralardan silinmiş oldu. 3AC birkaç gün önce LUNA ve kendilerine karşı Alameda’nın bir operasyon yaptığını resmen açıkladı. Bunu 3AC kurucusu Kyle açıkladı. Peki 3 milyar doları aşan Terra rezervleri nereye gitti?

LUNA Raporu

Jericho, NY merkezli bir danışmanlık firması olan JS Held tarafından yapılan üçüncü taraf denetimine göre, çöken Terra ekosisteminin arkasındaki vakıf olan Luna Foundation Guard (LFG), mayıs ayında algoritmik stablecoin TerraUSD‘nin sabitini savunmak için 2,8 milyar dolar kripto harcadı. Denetim ayrıca Terra projesinin geliştiricisi Terraform Labs‘ın (TFL) sabitlemeyi savunmak için 613 milyon dolar harcadığını gösteriyor. LFG ve TFL’nin çabaları nihayetinde başarısız oldu ve UST’nin değeri, 60 milyar dolarlık ekosistemin ölümüyle birlikte sıfıra düştü. Çöküş, ekosisteme maruz kalmaları nedeniyle iflas koruması için başvuran çok sayıda kredi veren, komisyoncu ve borsa ile kripto endüstrisi genelinde yaygın bir zincirleme çöküşe yol açtı.

Terraform Labs’ın kurucusu Do Kwon ve kaçak durumda olan Do Kwon şunları söyledi;

“Kriptoda son zamanlarda çok sayıda başarısızlık yaşanmış olsa da şeffaf, açık kaynaklı, merkezi olmayan bir stablecoin’in peg paritesini koruyamadığı ve yaratıcılarının onu savunmaya çalışmak için özel sermaye harcadığı Terra’nın durumu ile operatörlerinin finansal kazanç için başkalarının parasını (müşteri fonlarını) kötüye kullandığı merkezi saklama platformlarının başarısızlığı arasında ayrım yapmak önemlidir”.

Kırmızı Bülten yayınlamasının ardından Do Kwon’un yeri bilinmiyor.

Terra (LUNA) Gizemi

Bu denetim muhtemelen Do Kwon ve diğer Terra yöneticilerine açılan davada savunma olarak kullanılacak. Ancak Terra olayınca birçok ifşaat yapan FatMan son gelişmeleri farklı bir pencereden değerlendirdi.

“LFG bugün UST peg savunma işlemlerini inceleyen bir denetim yayınladı. Şeffaflık yolunda atılan bu adım memnuniyet verici ve bazı önemli bilgiler sağlıyor. Ancak hala cevaplanması gereken bazı büyük sorular ve kara delikler var…”

FatMan raporu inceledikten sonra şunları söylüyor;

“Yeni başlayanlar için, rapor hiçbir fonun Terra yöneticilerine veya çalışanlarına fayda sağlamak için kullanılmadığını iddia ediyor. Ancak şeffaflığı olmayan büyük bir kara delik var: Jump’a giden 47.189 BTC. Bu miktar için herhangi bir işlem kaydı bulunmuyor! Jump bu sürecin kötü aktörlerindendi ve bu büyük bir mesele. TFL Jump’a BTC gönderiyor, Jump da TFL’ye UST gönderiyor… Hepsi bu kadar. Bu dilim için işlem kaydı yok! Jump, Terra ekosistemine yoğun bir şekilde dahil olduğu ve kendi defterlerini temizleyebileceği için burada birkaç sorun var. Tam şeffaflık iddiasına rağmen, bu kısım atlanmıştır. Bana tuhaf gelen ikinci şey ise TFL’nin UST satın alırken aynı zamanda UST satıyor olmasıydı! Denetim, TFL’nin depeg sırasında toplam 1.9 milyar UST satın aldığını, ancak net 1.46 milyar UST satın aldığını belirtiyor. Bu da bilinen hesapları aracılığıyla 440 milyon UST’yi elden çıkardıkları anlamına geliyor! Neden bu kadar çok boşalttılar? Eğer peg temiz bir şekilde savunuluyor olsaydı, öngörülebilir aralıklarla alım emirleri akışı olurdu. Alımların düzensiz bir şekilde kademelendirilmiş olması ve TFL’nin aynı zamanda USD sattığını gösteriyor. Stop-and-go uygulamasındaki sorun, emirlerin ne zaman yükseleceğini bilenlerin satışlarını tercihli olarak gerçekleştirebilmesidir. Denetimde net bir şekilde açıklanmadığı için TFL’nin neden aynı anda UST sattığına dair daha fazla şeffaflık talep ediyorum.”

Ayrıca vakfın LUNA alımlarına da dikkat çekiyor.

“Bir başka çılgın istatistik: depeg sırasında TFL, LUNA‘da toplam 1 milyar dolar ve net 268 milyon dolar satın aldı! Bu rakamlar kesinlikle çılgınca. Neden bu kadar çok LUNA alıp atıyorlardı? Bu, LFG’nin reklamı yapılan görevinin bir parçası değildi ve bunun detaylandırılmamış olması şaibeli. Ve bir yan not olarak: bu rapor TFL’nin çok zengin olduğunu ve yüz milyonlarca dolarlık kendi varlıklarının borsalarda gelişigüzel durduğunu doğruluyor. Bu, UST ve LUNA likidite havuzlarından çektikleri paradır ve yılın başındaki bulgularımızı doğrulamaktadır. Üstünkörü bir okumadan sonra ilk düşüncelerim, denetçilerin tüm hikayeyi sunmak yerine verileri seçerek yayınladığı yönündedir. LUNA ve 440 milyon UST’nin 700 milyon dolardan fazlasının boşaltıldığına dair hiçbir açıklama yok ve Jump’ın işlemlerine ilişkin hiçbir veri yok! Eminim başkaları da daha fazlasına işaret edecektir.”

En can alıcı nokta ise şu;