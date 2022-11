Okuma Süresi: 3 Dakika

Mayıs ayının en büyük olaylarından biri Terra’nın bir ölüm sarmalına girmesiydi. Peşinde 3AC ve diğerleri iflas etti. Peki iflasın asıl sebebi neydi? Kripto para yatırımcılarına ciddi kayıplar yaşatan ve bugün Bitcoin’in 16.000 dolarlı seviyelerde olmasına katkı sağlayan gizemin perdeleri aralanıyor. Önümüzdeki yıllarda birçok filme konu olacak açıklamalar ve iddialar.

LUNA oldukça iyi günler geçiriyordu ve fiyat tarihi zirvelerine koşarken aniden bir saldırıya uğradı. O günlerde Terra ekibi LFG çatısı altında milyarlarca dolarlık Bitcoin tutarak UST ve LUNA’yı destekleyeceğini söylüyordu. Do Kwon’un milyarlık Bitcoin alımı paylaşımları kripto paraların geri kalan kısmının da fiyat artışları yaşamasına neden oldu. Derken, birileri LUNA ve UST arasındaki mekanizmayla oynamaya başladı. Saldırıyı yapan hackerlar değildi, para sahipleriydi. O günlerde bu saldırının Alameda ve birkaç büyük şirket tarafından yapıldığı iddia ediliyordu.

Bugün 3AC kurucu ortağının yaptığı açıklamalar gizem perdesini biraz daha aralıyor. 3AC ve dolaylı yoldan Voyager, Celsius, BlockFi gibi onlarcasının iflasına sebep olanlardan biri Alameda’ydı. Asıl sorun başlattıkları depremin en çok onları vurmasıydı. Önü kesilemeyen kripto çöküşü FTX’in de likidite sorunuyla iflasına neden oldu. Alameda adeta kendi eliyle kendini ateşe attı.

Zhu Su ve Kyle iflas etmiş 3AC şirketini birlikte kurmuşlardı. FTX’in çöküşü ve SBF krallığının yerle bir olması onları yeniden Twitter’a getirdi. Kyle bugün önemli açıklamalarda bulundu. Kyle Davies yaklaşık 1 saat önce şunları söyledi;

“Evren gizemli bir şekilde işliyor. Son 1 yıl boyunca hayatımın en yüksek ve en düşük seviyelerini gördüm. Bunu okuyan pek çok kişinin de öyle olduğunu biliyorum. Zhu SU ile on yılı aşkın bir süre boyunca Three Arrows (diğer adıyla 3AC) adlı bir hedge fonu yürüttüm, 2018 yılından bu yana kriptodaydık. Mayıs 2022’de Luna patladı ve sonrasında korelasyonlu pozisyonlar/spreadler hepsi bize karşı hareket etti. FTX/Alameda’nın pozisyonlarımızı avladığını şimdi anlıyoruz, ancak günün sonunda paramızı (en büyük para kaybedenler bizdik) kaybettik. Bugün firmanın kontrolü bizde değil, ilgili herkes için zamanı geldiğinde işleyecek bir tasfiye süreci var. Luna/UST daha önce benzeri görülmemiş bir projeydi ve biz bu konudaki tezi tamamen berbat ettik. Destekçilerin/geliştiricilerin/ekibin kalitesi bizi cezbetti ve mekanikler üzerinde yeterince zaman harcamadık. Luna’nın yaratacağı bulaşıcı etkiyi anlamamıştık. Birincil takaslarımızdan birinin önce Luna’yı sonra da müşteri olarak bizi avlayacağını düşünmemiştik. Birçok ders arasında en büyük dersim: asla güvenmeyin, her zaman doğrulayın.”