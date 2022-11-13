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  •   Son Dakika: Binance Borsasından Acil Delist Açıklaması! Kaldırılıyor!

Son Dakika: Binance Borsasından Acil Delist Açıklaması! Kaldırılıyor!

Beklenen oldu, gece yapılan transferle bardağı taşıran son damlaydı. Altcoinler hızla düşüyor.
13:03
13 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Hacim bakımından dünyanın en güçlü kripto para borsası olan Binance kritik bir açıklama yaptı. Yatırımcıları yakından ilgilendiriyor. Özellikle FTX’in iflası nedeniyle FTT Token için daha fazla erime bekleyen yatırımcıların morali bozulacak. Binance CEO’su bugün Twitter’da fazlasıyla aktif ve rakiplerini bombalamaya devam ediyor. Son olarak Crytocom, Gate ve Huobi borsalarını iğneledi.

Binance Delist Duyurusu

Binance biraz önce yaptığı duyuruyla FTX Token (FTT)’nin marjin ve vadeli işlemlerden kaldırılacağını açıkladı. Borsa bugün 14:30 itibariyle aşağıdaki marjin alım satım çiftlerini kaldıracak ve alım satım işlemlerini durduracak.

Çapraz Marjin Çiftleri: FTT/BUSD ve FTT/USDT

İzole Marjin Çiftleri: FTT/BUSD, FTT/BTC ve FTT/USDT

Binance Simple Earn

Binance Liquid Swap, FTT/USDT, FTT/BUSD, FTT/BTC ve FTT/BNB

Kullanıcıların yukarıdaki FTT likidite havuzlarındaki mevduat tutarı yarın 07:30’da otomatik olarak itfa edilecektir. Yukarıdaki saatlerin tamamı Türkiye saatiyledir. Binance Vadeli İşlemler tüm pozisyonları ve bekleyen emirleri kapatacak ve USDⓈ-M FTTUSDT ve FTTBUSD Sürekli Sözleşmelerinde sırasıyla yarın 07:00 ve 07:30’da otomatik uzlaşmaya gidecektir. Kullanıcıların, otomatik uzlaşmadan kaçınmak için listeden çıkarma zamanından önce açık pozisyonlarını kapatmaları tavsiye edilir. Binance bu uyarıyı özellikle yapıyor çünkü uzlaşma fiyatı pozisyonunuzun zararına sonuçlanabilir.

FTX Token Sıfırlanacak Mı?

İflas komitesi tarafından devralınan FTX ve Alameda yönetimi dün de hack şokuyla karşılaştı. FTX borsası için yolun sonu göründü. FTT Token ise bundan sonra herhangi bir amaca hizmet edemeyeceği için borsalar tarafından hızla delist edilebilir. Binance borsasının marjin ve vadeli işlemler için verdiği delist kararını diğer borsalarda izleyecektir. Açıkçası bugün kilidi açılan on milyonlarca FTT Token bardağı taşıran son damla oldu.

40 doların üzerindeki fiyattan FTT Token alan yatırımcılar için durum pek iç açıcı değil. Yakın geçmişte LUNA örneği var ve henüz unutulmuş değil. Fiyatın 5 dolardan nasıl 1 dolara ve oradan 0,01’li seviyelere indiğini hatırlıyoruz. Bu süreçte FTT Tokene yatırım yapmak son derece risklidir. LUNA sürecinde yaptığımız uyarıları tekrar edelim. Dibin, dibi vardır ve düşen bıçak tutulmaz. Ayrıca korkuyu değil, iflası satın alıyor olabilirsiniz. Belki birkaç yatırımcı bu sayede FTT Token ve onun riskleri konusunda daha sağlıklı düşünebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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