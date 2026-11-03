Binance’te saldırı sonrası son tablo: SAFU’ya ekleme yapılacak, saatlik girişler ise çekimleri aştı

Binance, ekim sonunda yaşanan saldırının ardından kullanıcıların zararını karşılamak için Kullanıcı Güvenli Varlık Fonu’ndan (SAFU) yaklaşık 7.500 Bitcoin kullandı. Fonun resmi Bitcoin cüzdanındaki bakiye, yapılan dört işlemin ardından yaklaşık 7.500 BTC’ye geriledi.

Binance, şubat ayında yaklaşık 1 milyar dolarlık SAFU fonunu sabit coinlerden Bitcoin’e dönüştürerek toplam 15.000 BTC biriktirmişti. Bitcoin’in 77.000 dolar olduğu hesaplamada fonun kalan kısmı yaklaşık 580 milyon dolar ediyor. Kullanılan 7.500 BTC ise saldırı zararının yaklaşık yüzde 9’unu karşılıyor.

Binance, fonu 1 milyar dolara çıkarma sözü verdi

SAFU, siber saldırı gibi beklenmedik olaylarda kullanıcıların varlık kayıplarını karşılamak için ayrılan bir acil durum rezervi. Binance’in mevcut politikasına göre Bitcoin fiyatındaki düşüş fonun değerini 800 milyon doların altına indirirse rezerv yeniden yaklaşık 1 milyar dolara çıkarılıyor. Şirket, fonun tazminat ödemelerinde kullanılması halinde nasıl tamamlanacağına ilişkin bir kural açıklamadı.

Binance, 31 Ekim’de yaklaşık 6,3 milyar dolarlık saldırı zararını karşılamak için SAFU’nun yanı sıra şirket varlıklarını ve vadeli işlemler sigorta fonunu kullanacağını duyurdu. Borsa, SAFU’yu yeniden yaklaşık 1 milyar dolara çıkarma sözü verdi. Fonun ne zaman tamamlanacağı ve vadeli işlemler sigorta fonundan fiilen ne kadar kullanıldığı henüz açıklanmadı.

Takip edilen varlıklar yüzde 11’den fazla azaldı

K33 Research Araştırma Başkanı Vetle Lunde, Binance’in 2021–2025 dönemindeki vergi öncesi karını yaklaşık 19,2 milyar dolar olarak tahmin ediyor. Lunde’nin hesabına göre borsanın bilinen cezaları ve saldırı zararları toplamda yaklaşık 10,7 milyar dolara ulaşıyor. Bu tutar, söz konusu beş yıllık kar tahmininin yüzde 56’sına denk geliyor. Binance konsolide grup finansal tablolarını yayımlamadığı için bu rakamlar tahmine dayanıyor.

Bilinen cezalar yaklaşık 4,34 milyar doları buluyor. Bunun 4,32 milyar doları 2023’te ABD’de ceza soruşturması kapsamında varılan uzlaşmadan, yaklaşık 20 milyon doları ise diğer ülkelerdeki düzenleyicilerin verdiği cezalardan oluşuyor. Binance, 2019’daki saldırıda o dönemde yaklaşık 41 milyon dolar değerinde olan 7.000 BTC kaybetmişti. Son saldırıdaki 6,34 milyar dolarlık kayıpla birlikte toplam saldırı zararı yaklaşık 6,38 milyar dolara ulaştı. Son saldırıyla bağlantılı yaklaşık 3 milyar dolar zincir üzerinde donduruldu ve Binance’in bu varlıkların bir kısmını geri alması bekleniyor.

K33 Research’e göre Binance’in takip edilen toplam varlıkları 29 Ekim’deki saldırıdan bu yana yüzde 11’den fazla azalarak yaklaşık 128,3 milyar dolara geriledi. Binance ise biraz önce yaptığı açıklamada saatlik yatırma tutarının çekim tutarını aştığını açıkladı. Borsa, bu değişimi kullanıcı hareketliliğinin toparlandığına ve fon akışının dengelenmeye başladığına işaret olarak değerlendirdi.

Saatlik net giriş, Binance’te fon akışının toparlanmaya başladığını gösteriyor. Borsanın yatırım ve büyüme planları üzerindeki baskıyı ise SAFU’yu tamamlama takvimi ve dondurulan varlıkların ne kadarının geri alınabileceği belirleyecek. Coinbase, Kraken ve OKX büyümeyi sürdürürken bu iki kalem, Binance’in yeni yatırımlara ayırabileceği kaynağı doğrudan etkileyebilir.