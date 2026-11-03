Küresel piyasalarda kritik gün: Çip hisseleri Asya’yı sarstı, gözler ABD seçimlerinde

ABD’li çip üreticilerinin hisselerinde satışların derinleşmesi ve ABD ara seçimleri öncesinde yatırımcıların temkinli davranması Asya borsalarını aşağı çekti. MSCI Asya Pasifik Endeksi yüzde 1,2 düşerken bölgedeki kayıplara Güney Kore öncülük etti. ABD’de çip hisselerini izleyen endeksin üç seanstaki kaybı yüzde 12’ye ulaştı. Zirvesinden yüzde 10 gerileyen Nasdaq 100 ise teknik düzeltme bölgesine girdi.

Güney Kore’de Kospi yüzde 4 düşüşle 5.624,02 puana gerilerken Samsung Electronics ve SK Hynix hisseleri yüzde 4’ün üzerinde değer kaybetti. Tayvan’ın gösterge endeksi yüzde 3’ü aşan kayıplar gördü. Endonezya’da düşüş yüzde 2’ye ulaşırken Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 0,71 geriledi. Güney Kore Merkez Bankası ise ekimde yıllık yüzde 2,8 olarak açıklanan manşet ve çekirdek enflasyonun ardından, kasımda manşet enflasyonun yüzde 2’nin üst bandında kalmasını bekliyor. Banka, birikmiş maliyetlerin seyahat, dışarıda yemek ve elektronik fiyatlarına yansıdığına dikkat çekti.

Çin borsaya desteği artırdı, yuanın yükselişi durdu

Çin Merkez Bankası, borsaya kote şirketlerin hisse geri alımlarını ve pay artırımlarını finanse eden programı kalıcı hale getirerek bankalara sağladığı fonun yıllık faizini yüzde 1,25’ten yüzde 1’e indirdi. Çin’in menkul kıymetler düzenleyicisi de kurumların ellerindeki varlıkları likit devlet tahvilleriyle takas ederek piyasadan fon bulmasını sağlayan programın üçüncü turunu başlatacak. Bir yıl vadeli ve uzatılabilir programa 31 aracı kurum ve fon, toplam 100 milyar yuanlık başvuru yaptı.

Yetkililer ayrıca kredili işlemlerde teminat koşullarını gevşetmeyi ve emeklilik fonları ile sigorta şirketlerinin borsaya daha fazla kaynak aktarmasını sağlayacak adımları değerlendiriyor. Önlemler, gayrimenkul sektöründeki daralma ve büyük teknoloji şirketlerindeki satışlar nedeniyle CSI 300 endeksinin ekimde yüzde 8,5 gerilemesinin ardından geldi. Shanghai Qingzhou Investment Management Yatırım Direktörü Fu Zhicheng, iki destek programının da 2024’ten beri yürürlükte olduğunu belirterek yeni adımların etkisinin sınırlı kalabileceğini söyledi.

Çin Merkez Bankası, yuanın değer kazanma hızını düşürmek için bankaların daha fazla döviz rezervi tutmasını da istedi. Yuan dolar karşısında yüzde 0,4’e varan kayıpla 6,6728 seviyesine geriledi. Böylece 1996’dan bu yana en uzun yükseliş serisi 13 günün ardından sona erdi.

Petrol ihracatı toparlandı, gözler ABD ara seçimlerinde

Bloomberg’in derlediği tanker takip verilerine göre Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak ve Kuveyt’in toplam ham petrol ihracatı ekimde bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 10 artarak günlük 15,53 milyon varile ulaştı. Böylece ihracat, şubatta çatışmaların başlamasından önceki seviyelere yaklaştı. Suudi Arabistan’ın ihracatı yüzde 13 artışla günlük 7 milyon varile, Irak’ınki yüzde 9,5 artışla 3,35 milyon varile çıktı. Birleşik Arap Emirlikleri günlük 3,74 milyon varile ulaşırken Kuveyt’in ihracatı üçte bir artarak 1,44 milyon varile yükseldi. ABD’nin deniz taşımacılığına yönelik yaptırımlarının etkisiyle İran’dan ikinci ay üst üste ham petrol veya kondensat yüklemesi kaydedilmedi.

Dubai ham petrolünün kasım vadeli kontratı temmuzdan bu yana ilk kez aralık kontratının altına indi. Varil başına yaklaşık 2 dolarlık fark, kısa vadede arzın rahatladığına işaret etti. Artan ihracat ve ABD ile İran arasındaki görüşmelerin yeniden başlayabileceği beklentisiyle Brent ve WTI pazartesi günü yaklaşık yüzde 7 düştü. Analistler ihracattaki toparlanmanın kademeli ilerlediğini belirtirken OPEC ve müttefikleri 2027 üretim hedeflerini görüşmek üzere 29 Kasım’da toplanacak.

ABD ile İran arasında görüşmelerin yeniden başlayabileceği beklentisiyle bir önceki seansta yüzde 1,9 yükselen altın, ekim genelinde yüzde 6,8 değer kaybetmişti. Teknoloji hisselerindeki satışlar sırasında yatırımcıların nakit yaratmak için altın satması da geçen hafta fiyatı baskıladı. Haberin hazırlandığı sırada ons altın 3.928 dolar, Brent petrolün varili 105,83 dolar ve Bitcoin 76.619 dolar seviyesindeydi.

Küresel piyasaların gözü ABD ara seçimlerinde

ABD’de çip hisselerindeki satış Güney Kore ve Tayvan’a yayılırken Çin’in hisse geri alım finansmanını ucuzlatması Şanghay’daki düşüşü durduramadı. Körfez ülkelerinin artan ihracatı ve ABD ile İran arasında görüşmelerin yeniden başlayabileceği beklentisi petrol fiyatlarını aşağı çekti. Ucuzlayan petrol, enflasyon kaygısını hafifleterek altına destek sağladı. Ancak geçen hafta teknoloji hisselerindeki kayıplar nedeniyle nakde ihtiyaç duyan yatırımcıların altın satması, borsalardaki baskının altına da yansıyabildiğini gösterdi. Bu ortamda piyasalar ABD ara seçimlerine odaklandı. Demokratların Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu alması beklenirken Senato’nun kontrolü belirsizliğini koruyor. Demokratların iki kanadı da kazanması yapay zeka şirketleri ve veri merkezleri üzerindeki denetimi artırabilir. Kongre’nin bölünmesi ise bütçe ve borç tavanı görüşmelerini zorlaştırarak hükümetin kapanma riskini yükseltebilir. Cumhuriyetçilerin iki kanadı da elinde tutması durumunda vergi indirimleri ve düzenlemelerin gevşetilmesi yapay zeka ve altyapı yatırımlarını destekleyebilir, ancak vergi indirimleri ve artan savunma harcamaları bütçe açığı ile borçlanma baskısını artırabilir. Seçimin ardından teknoloji hisseleri açısından düzenlemeler, tahvil ve dolar açısından ise bütçe ve borçlanma politikası öne çıkacak.