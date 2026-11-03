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Binance, RLUSD çekimlerini Ethereum ağında yeniden açtı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Binance, Ethereum ağında $RLUSD çekimlerini yeniden açtı.
  • 📌 Borsa, 3 Kasım’da ikinci toparlanma aşamasını başlatarak daha fazla varlık ve ağı listeye ekledi.
  • 🧭 Süreç, 29 Ekim’deki 6,3 milyar dolarlık saldırının ardından yürütülen güvenlik kontrolleriyle ilerliyor.
İlayda Peker
İlayda Peker
Memetoro

Binance, Ripple’ın ABD doları destekli stabilcoini RLUSD için Ethereum ağındaki çekim işlemlerini tamamen yeniden devreye aldı. Adım, 29 Ekim’de yaşanan ve yaklaşık 6,3 milyar dolarlık kayba yol açan siber saldırının ardından yürütülen kademeli hizmet toparlanmasının yeni aşaması olarak duyuruldu.

İçindekiler
1 Çekimlerde ikinci aşama başladı
2 Ağlar kademeli biçimde devreye alınıyor
3 Saldırının izleri sürülüyor

Çekimlerde ikinci aşama başladı

Borsa, 3 Kasım günü saat 04.00 UTC itibarıyla çekimlerin yeniden açılmasına yönelik ikinci önemli aşamayı başlattı. Güncellenen listede RLUSD’nin yanı sıra çeşitli stabilcoinler ve çok sayıda kripto varlık yer aldı. Binance, çekimlerin tüm varlıklar için aynı anda açılmayacağını, her varlık ve ağ eşleşmesinin gerekli güvenlik ve operasyon kontrolleri tamamlandıktan sonra tek tek devreye alınacağını bildirdi.

Binance, ilgili güvenlik kontrolleri tamamlandıkça daha fazla varlık ve ağın aşamalı olarak yeniden kullanıma açılacağını açıkladı.

RLUSD dışında Ethereum ağında çekime açılan varlıklar arasında Shiba Inu, Chainlink, Worldcoin, Ondo ve Ethena da bulunuyor. Borsa ayrıca XRP ile birlikte bazı büyük kripto varlıkların BNB Smart Chain üzerindeki çekimlerini de yakında yeniden başlatacağını belirtti.

RLUSD, Ripple tarafından geliştirilen ve ABD dolarına sabitlenmiş bir stabilcoin olarak konumlanıyor. Ripple, sınır ötesi ödeme teknolojilerine odaklanan bir şirket olarak kripto piyasasında özellikle XRP ve kurumsal ödeme çözümleriyle biliniyor.

Ağlar kademeli biçimde devreye alınıyor

Binance, onlarca kripto varlık için birden fazla blokzincir ağında çekimleri aşamalı şekilde yeniden etkinleştiriyor. Bu ağlar arasında Ethereum, BNB Smart Chain, Solana, XRP Ledger, Sui, Arbitrum, Optimism, Tron ve Base yer alıyor. Şirket, toparlanma sürecinde yoğunluk kaynaklı gecikmeler yaşanabileceği uyarısında da bulundu. Buna karşılık para yatırma işlemleri çalışmayı sürdürüyor.

DurumÖne çıkan varlıklar
EthereumÇekimler açıldıRLUSD, SHIB, LINK, WLD, ONDO, ENA
BNB Smart ChainYakında açılacakXRP ve bazı büyük kripto varlıklar
Diğer ağlarKademeli açılış sürüyorSolana, XRP Ledger, Sui, Arbitrum, Optimism, Tron, Base

Binance, ilk aşamada 1 Kasım’da Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana, Dogecoin ve Zcash ile birlikte USDT ve USDC çekimlerini yeniden başlatmıştı. Son güncellemeyle birlikte kapsam genişletildi ve daha fazla varlık ile ağ toparlanma planına eklendi.

Saldırının izleri sürülüyor

Söz konusu güncelleme, borsanın 29 Ekim’de maruz kaldığı büyük saldırıdan sadece birkaç gün sonra geldi. Yaklaşık 6,3 milyar dolarlık kripto varlığın çalındığı olay, sektör tarihindeki en büyük güvenlik ihlalleri arasında gösteriliyor.

FBI, 31 Ekim’de saldırının faillerini TraderTraitor operasyonuyla bağlantılı Kuzey Koreli hackerlar olarak tanımladı.

ABD’li yetkililer, saldırganların çalınan varlıkların büyük bölümünü Ethereum’a dönüştürdüğünü açıkladı. Yetkililere göre bu yöntem, varlıkların merkeziyetsiz finans platformları ve kripto takas hizmetleri üzerinden izlerinin gizlenmesine zemin hazırlayabilir.

Binance, güvenlik kontrolleri ve operasyonel incelemeler ilerledikçe yeni varlık ve ağlar için çekimlerin yeniden açılacağını bildirdi.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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