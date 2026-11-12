BINANCE

Binance Alpha airdropu başlıyor: Tokenlar talep sırasına göre dağıtılacak

Bilmeniz Gerekenler

  • Binance'de son gelişmeler:
  • 🤖 Agentic Wallet, seçilen zincir üstü sinyal geldiğinde 7/24 otomatik alım emri verebiliyor.
  • 🧪 Kullanıcılar bütçe, pozisyon büyüklüğü ve çıkış kurallarını canlı işlem öncesinde ücretsiz simülasyonda deneyebiliyor.
  • 🎁 Alpha airdrop’u Türkiye saatiyle 14.00’te başlıyor. En az 250 puanı olanlara talep sırasına göre dağıtım yapılacak.
  • 🧾 Binance’in duyurduğu 14 ADR’de hisse başına ücret 0,01-0,05 USDC arasında değişiyor.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt
Memetoro

Binance Wallet, zincir üstü akıllı para sinyallerini Agentic Wallet üzerinden otomatik alım emirlerine dönüştüren kopya işlem özelliğini devreye aldı. Binance ayrıca yeni Alpha airdrop’u için katılım koşullarını ve ABD’de işlem gören 14 depo sertifikasına ilişkin ücretleri duyurdu.

İçindekiler
1 Agentic Wallet sinyalleri otomatik alım emrine dönüştürüyor
2 Alpha airdrop’u için en az 250 puan gerekiyor
3 14 ADR için hisse başına ücretler açıklandı

Agentic Wallet sinyalleri otomatik alım emrine dönüştürüyor

Binance’in duyurusuna göre kullanıcılar önce işlem ajanına On-Chain Copy Trading Skill özelliğini kuruyor ve Binance Wallet’ın zincir üstü akıllı para sinyallerini emirleri tetikleyecek kaynak olarak seçiyor. Ardından işlemlerin yapılacağı blokzinciri, bütçeyi, pozisyon büyüklüğünü, kar alma ve zarar durdurma kurallarını belirliyor.

Strateji canlı işlemlere geçmeden önce ücretsiz simülasyonda denenebiliyor. Kullanıcı, sonuçlara göre ayarları düzenleyip canlı işlemi onayladıktan sonra sistem, seçilen sinyal geldiğinde otomatik alım emri veriyor ve çıkış kurallarını devreye alıyor. Bir kez tanımlanan stratejiyle kopya işlemler 7/24 yürütülüyor.

Alpha airdrop’u için en az 250 puan gerekiyor

Binance Wallet, yeni Alpha airdrop’unu 12 Kasım’da Türkiye saatiyle 14.00’te başlatacak. En az 250 Binance Alpha puanı bulunan kullanıcılar token talep edebilecek. Dağıtım, havuz tükenene veya etkinlik sona erene kadar talep sırasına göre yapılacak.

14 ADR için hisse başına ücretler açıklandı

Binance, ABD’de işlem gören bazı Amerikan depo sertifikaları (ADR) için ilgili depo bankalarının uyguladığı ücretleri ve kayıt tarihlerini paylaştı. Kayıt tarihleri ABD Doğu saatine göre verildi.

Binance’in paylaştığı 14 ADR’nin 10’unda hisse başına ücret 0,02 USDC. En düşük ücret HDB’de 0,01 USDC, en yüksek ücret COE’de 0,05 USDC. Kayıt tarihleri 30 Eylül-22 Ekim 2026 arasında.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Binance, iPhone’lardaki iOS açığının kripto cüzdanlarını riske attığını açıkladı

Binance, FinCEN kararı sonrası MEXC ile tüm transferleri durdurdu

Kuzey Kore bağlantılı grup çalıntı fonları meme tokenlarla taşıdı

ABD Senatosu Binance ve Tether’dan 4 Ocak’a kadar kayıt istedi

Binance, Fransa’daki hesapları 31 Aralık 2026’da kapatacak

Binance finans şefi Kaiser Ng görevden ayrılma kararı aldı

CZ ve Elon Musk, Binance hakkında yayılan iddiayı yalanladı

Bu Haberi Paylaş
Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Nvidia’da son durum: İki banka Nvidia hedefini düşürdü
Bir Sonraki Yazı XRP ağında aktif hesap sayısı 40 bini aştı, fiyat baskısı sürüyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

XRP ağında aktif hesap sayısı 40 bini aştı, fiyat baskısı sürüyor
RIPPLE (XRP)
Nvidia’da son durum: İki banka Nvidia hedefini düşürdü
Ekonomi
Tokenleştirilmiş Hisse
ETH ETH
SOL SOL
BSC BSC
Robinhood ROBINHOOD
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL
Lost your password?