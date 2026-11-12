Binance Alpha airdropu başlıyor: Tokenlar talep sırasına göre dağıtılacak

Binance Wallet, zincir üstü akıllı para sinyallerini Agentic Wallet üzerinden otomatik alım emirlerine dönüştüren kopya işlem özelliğini devreye aldı. Binance ayrıca yeni Alpha airdrop’u için katılım koşullarını ve ABD’de işlem gören 14 depo sertifikasına ilişkin ücretleri duyurdu.

Agentic Wallet sinyalleri otomatik alım emrine dönüştürüyor

Binance’in duyurusuna göre kullanıcılar önce işlem ajanına On-Chain Copy Trading Skill özelliğini kuruyor ve Binance Wallet’ın zincir üstü akıllı para sinyallerini emirleri tetikleyecek kaynak olarak seçiyor. Ardından işlemlerin yapılacağı blokzinciri, bütçeyi, pozisyon büyüklüğünü, kar alma ve zarar durdurma kurallarını belirliyor.

Strateji canlı işlemlere geçmeden önce ücretsiz simülasyonda denenebiliyor. Kullanıcı, sonuçlara göre ayarları düzenleyip canlı işlemi onayladıktan sonra sistem, seçilen sinyal geldiğinde otomatik alım emri veriyor ve çıkış kurallarını devreye alıyor. Bir kez tanımlanan stratejiyle kopya işlemler 7/24 yürütülüyor.

Alpha airdrop’u için en az 250 puan gerekiyor

Binance Wallet, yeni Alpha airdrop’unu 12 Kasım’da Türkiye saatiyle 14.00’te başlatacak. En az 250 Binance Alpha puanı bulunan kullanıcılar token talep edebilecek. Dağıtım, havuz tükenene veya etkinlik sona erene kadar talep sırasına göre yapılacak.

14 ADR için hisse başına ücretler açıklandı

Binance, ABD’de işlem gören bazı Amerikan depo sertifikaları (ADR) için ilgili depo bankalarının uyguladığı ücretleri ve kayıt tarihlerini paylaştı. Kayıt tarihleri ABD Doğu saatine göre verildi.

Binance’in paylaştığı 14 ADR’nin 10’unda hisse başına ücret 0,02 USDC. En düşük ücret HDB’de 0,01 USDC, en yüksek ücret COE’de 0,05 USDC. Kayıt tarihleri 30 Eylül-22 Ekim 2026 arasında.